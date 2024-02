Sleep Timer. Sovne mens du lytter til favorittkanalen din

Drøm deg bort med favorittradiostasjonen som spilles i bakgrunnen. Du kan stille inn funksjonen for tidsinnstilt avslåing for å spille din angitte radiostasjon i opptil to timer. Etter at den forhåndsinnstilte tiden er utløpt, slås radioen av automatisk.