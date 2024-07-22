Søkeord

      Bærbar FM/AM-radio

      TAR2509/10

      Den klassiske følgesvennen

      Liker du radio? Denne bærbare, analoge FM/AM-radioen spiller favorittstasjonene dine hele veien fra kjøkkenet til garasjen og ut i hagen. Den høres bra ut, går på strøm eller batteri, og har en praktisk LED-indikator, slik at du vet når den er perfekt innstilt.

      Se alle fordeler

      • FM/AM
      • Analog kanalinnstilling
      • Drevet av vekselstrøm eller batteri
      Klassisk design, tydelig mottak, enkelt kanalsøk

      Klassisk design, tydelig mottak, enkelt kanalsøk

      Analogt kanalsøk gjør det enkelt å finne stasjonene du liker, på denne bærbare FM/AM-radioen. Bare vri på kanalsøkhjulet på siden av radioen, så viser det store, klare vinduet hvilken frekvens du er innstilt på. En LED-indikator lyser når signalet er sterkt.

      Bytt mellom nyhets- og musikkmodus. Tonekontroll

      Bytt mellom nyhets- og musikkmodus. Tonekontroll

      Få mest mulig ut av musikken med musikkmodus. Bytt til nyhetsmodus når du lytter til nyhetene eller såpeopera- eller panelprogrammene du liker best. Uansett hva du liker, sørger en 3,5-tommers høyttaler for god og klar lyd.

      Enkle kontroller. Stor volumbryter

      Enkle kontroller. Stor volumbryter

      Du trenger aldri å lete etter volumbryteren på denne radioen. I tillegg til den store volumbryteren har radioen toppmonterte brytere for veksling mellom FM/AM-signaler og lydmodi. Bruk hodetelefonporten hvis du ønsker å lytte i fred og ro.

      Plasser den hvor som helst

      Ta radioen med overalt der du liker å lytte. Koble radioen til et strømuttak, eller sett inn to D-batterier og gå ut. Det er den perfekte følgesvenn for et glass vin på balkongen, eller en piknik i bakgården.

      Tekniske spesifikasjoner

      • Lyd

        Utgangseffekt (RMS)
        300 mW
        Lydsystem
        Mono
        Lydforbedring
        tonekontroll
        Volumkontroll
        dreies (analog)

      • Høyttalere

        Diameter på fulltonedriver
        3,5"
        Antall fulltonedrivere
        1

      • Tilkoblingsmuligheter

        Bluetooth
        Nei
        Lyd-/videoutgang
        Hodetelefon (3,5 mm)
        Lyd inn
        Nei

      • Tuner/mottak/overføring

        Tunerbånd
        • FM
        • AM
        RDS
        Nei

      • Drift

        Batteritype
        D-batteri (LR20)
        Batterispenning
        1.5  V
        Strømforsyning
        • 220–240 V
        • 50/60 Hz
        Antall batterier
        2

      • Mål, emballasje

        Høyde
        19.3  cm
        Emballasjetype
        Eske
        Type hylleplassering
        Liggende
        Bredde
        29  cm
        Dybde
        9.3  cm
        Antallet produkter som følger med
        1
        Bruttovekt
        1.1  kg
        Nettovekt
        0.885  kg
        Taravekt
        0.215  kg

      • Produktmål

        Høyde
        14.95  cm
        Bredde
        21  cm
        Dybde
        6.63  cm
        Vekt
        0.668  kg

      • Tilbehør

        Vedlagt tilbehør
        • Nettledning
        • Hurtigstartveiledning
        • Garantisertifikat

      • Alarm

        Antall alarmer
        Nei
        Snooze (repetering av alarm)
        Nei

      Hva er i esken?

      Andre artikler i boksen

      • Nettledning
      • Hurtigstartveiledning
      • Garantisertifikat
      Få hjelp med dette produktet

      Finn produkttips, ofte stilte spørsmål, brukehåndbøker og sikkerhets- og samsvarinformasjon.

