TAR2509/10
Den klassiske følgesvennen
Liker du radio? Denne bærbare, analoge FM/AM-radioen spiller favorittstasjonene dine hele veien fra kjøkkenet til garasjen og ut i hagen. Den høres bra ut, går på strøm eller batteri, og har en praktisk LED-indikator, slik at du vet når den er perfekt innstilt.Se alle fordeler
Bærbar FM/AM-radio
total
recurring payment
Analogt kanalsøk gjør det enkelt å finne stasjonene du liker, på denne bærbare FM/AM-radioen. Bare vri på kanalsøkhjulet på siden av radioen, så viser det store, klare vinduet hvilken frekvens du er innstilt på. En LED-indikator lyser når signalet er sterkt.
Få mest mulig ut av musikken med musikkmodus. Bytt til nyhetsmodus når du lytter til nyhetene eller såpeopera- eller panelprogrammene du liker best. Uansett hva du liker, sørger en 3,5-tommers høyttaler for god og klar lyd.
Du trenger aldri å lete etter volumbryteren på denne radioen. I tillegg til den store volumbryteren har radioen toppmonterte brytere for veksling mellom FM/AM-signaler og lydmodi. Bruk hodetelefonporten hvis du ønsker å lytte i fred og ro.
Ta radioen med overalt der du liker å lytte. Koble radioen til et strømuttak, eller sett inn to D-batterier og gå ut. Det er den perfekte følgesvenn for et glass vin på balkongen, eller en piknik i bakgården.
