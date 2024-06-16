ProdukterStøtte

Betal senere med Klarna

100 kr i rabatt på ditt første kjøp.

Fri frakt fra 1000 NOK

30 dagers angrerett

Alle serier

  • Lommeklassikeren
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24Turntable image 25Turntable image 26Turntable image 27Turntable image 28Turntable image 29Turntable image 30Turntable image 31Turntable image 32Turntable image 33Turntable image 34Turntable image 35Turntable image 36Turntable image 37Turntable image 38Turntable image 39Turntable image 40Turntable image 41Turntable image 42Turntable image 43Turntable image 44Turntable image 45Turntable image 46Turntable image 47Turntable image 48Turntable image 49Turntable image 50Turntable image 51Turntable image 52Turntable image 53Turntable image 54Turntable image 55Turntable image 56Turntable image 57Turntable image 58Turntable image 59Turntable image 60Turntable image 61Turntable image 62Turntable image 63Turntable image 64Turntable image 65Turntable image 66Turntable image 67Turntable image 68Turntable image 69Turntable image 70Turntable image 71Turntable image 72
  • Lommeklassikeren
  • Lommeklassikeren
  • Lommeklassikeren
  • Lommeklassikeren
  • Lommeklassikeren
  • Lommeklassikeren
  • Lommeklassikeren
  • Lommeklassikeren
  • Lommeklassikeren
  • Lommeklassikeren
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24Turntable image 25Turntable image 26Turntable image 27Turntable image 28Turntable image 29Turntable image 30Turntable image 31Turntable image 32Turntable image 33Turntable image 34Turntable image 35Turntable image 36Turntable image 37Turntable image 38Turntable image 39Turntable image 40Turntable image 41Turntable image 42Turntable image 43Turntable image 44Turntable image 45Turntable image 46Turntable image 47Turntable image 48Turntable image 49Turntable image 50Turntable image 51Turntable image 52Turntable image 53Turntable image 54Turntable image 55Turntable image 56Turntable image 57Turntable image 58Turntable image 59Turntable image 60Turntable image 61Turntable image 62Turntable image 63Turntable image 64Turntable image 65Turntable image 66Turntable image 67Turntable image 68Turntable image 69Turntable image 70Turntable image 71Turntable image 72
  • Lommeklassikeren
  • Lommeklassikeren
  • Lommeklassikeren
  • Lommeklassikeren
  • Lommeklassikeren
  • Lommeklassikeren
  • Lommeklassikeren
  • Lommeklassikeren
  • Lommeklassikeren

Utgått

Bærbar radio

TAR1506/00

4.5
| (2) Anmeldelser | 100% anbefaler dette produktet
Lommeklassikeren
Ta med deg denne ultrabærbare FM /MW analogradioen ut. Enkle innstillinger og klar lyd holder deg oppdatert med favorittprogrammene dine, enten du driver med hagearbeid eller går på tur.
Se alle fordeler

Lommeklassikeren

  • FM/MB

  • Analog kanalinnstilling

  • Batteridrevet

Klassisk design. Enkel å stille inn

Denne ultrabærbare FM /MW analogradioen er enkel å stille inn når du er på farten. Du vrir bare på det sidemonterte justeringshjulet for å skyve indikatoren langs skalaen. Et stort, tradisjonelt innstillingsvindu gjør det enkelt å se når du har nådd ønsket frekvens.

Enkle kontroller. Tommelhjul for volum og av/på

Enhåndsbetjening er enkelt med denne lille radioen. Still inn volumet og slå den av/på med et praktisk plassert tommelhjul. Den har en hodetelefonport hvis du ønsker å lytte i fred og ro, og en sidemontert bryter for å velge FM- eller MW-signaler.

Ultrabærbar, Ideell for bruk hjemme eller på reise

Legg denne radioen i lommen og ta med deg nyhetene, spillet du bare ikke kan gå glipp av, eller talk-showet du ikke kan få nok av, uansett hvor du er. Lyden drives av 2 stk. AAA-batterier, og en teleskop-antenne sikrer at signalet alltid er best mulig.

Tekniske spesifikasjoner

Få hjelp med dette produktet

Få svar på vanlige spørsmål, brukerhåndbøker, sikkerhetsinformasjon og tips

Anmeldelser

Disse anmeldelsene forvaltes av Bazaarvoice og overholder Bazaarvoice Authenticity Policy, som støttes av antisvindel-teknologi og menneskelig analyse. Du finner mer informasjon på
Kundenes meninger i form av produkt- og stjernevurdering er nyttige for alle kunder. De lar deg lære mer om produktet og hjelpe deg med å ta en kjøpsbeslutning. Alle kunder som har kjøpt et produkt på nettet eller i butikken, kan sende inn en anmeldelse

4.5

av 5

2

Anmeldelser

100%

anbefaler dette produktet

3
2
1

16/06/2024

España

España

Buen tamaño y diseño clásico y practico,

Exelente radio pequeñita y portátil, me gusta que sea de baterías ya que no tendré que desecharlo si la batería fuera incorporada , muy contento.

Fordeler

Tamaño y baterias

Ulemper

Que se vendiera con audifonos

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder TAR1506 Radio portátil

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder TAR1506 Radio portátil

26/02/2024

España

España

Bekreftet kjøper

Buen compañero para las noches en soledad

Fácil de usar con una sola mano. Buena captación de emisoras en AM y FM. Carencia de batería recargable.

Fordeler

Se acomoda bien debajo de la almohada

Ulemper

Si se deja encendida toda la noche, en tres días se agotan las pilas

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder TAR1506 Radio portátil

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder TAR1506 Radio portátil

Meld deg på Philips-nyhetsbrevet for eksklusive tilbud

  • 100 kr i rabatt på ditt første kjøp.
  • Tidlig tilgang til salg.
  • Tips om sunn livsstil.
  • Eksperttips og inspirasjon.

Jeg ønsker å motta markedsføringskommunikasjon om Philips-produkter, tjenester, arrangementer og kampanjer basert på mine preferanser og min atferd. Jeg kan når som helst melde meg av.

  • 100 kr i rabatt på ditt første kjøp.
  • Tidlig tilgang til salg.
  • Tips om sunn livsstil.
  • Eksperttips og inspirasjon.