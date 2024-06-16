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Utgått
FM/MB
Analog kanalinnstilling
Batteridrevet
Denne ultrabærbare FM /MW analogradioen er enkel å stille inn når du er på farten. Du vrir bare på det sidemonterte justeringshjulet for å skyve indikatoren langs skalaen. Et stort, tradisjonelt innstillingsvindu gjør det enkelt å se når du har nådd ønsket frekvens.
Enhåndsbetjening er enkelt med denne lille radioen. Still inn volumet og slå den av/på med et praktisk plassert tommelhjul. Den har en hodetelefonport hvis du ønsker å lytte i fred og ro, og en sidemontert bryter for å velge FM- eller MW-signaler.
Legg denne radioen i lommen og ta med deg nyhetene, spillet du bare ikke kan gå glipp av, eller talk-showet du ikke kan få nok av, uansett hvor du er. Lyden drives av 2 stk. AAA-batterier, og en teleskop-antenne sikrer at signalet alltid er best mulig.
4.5
av 5
2
Anmeldelser
100%
anbefaler dette produktet
R y b
16/06/2024
España
Buen tamaño y diseño clásico y practico,
Exelente radio pequeñita y portátil, me gusta que sea de baterías ya que no tendré que desecharlo si la batería fuera incorporada , muy contento.
Fordeler
Tamaño y baterias
Ulemper
Que se vendiera con audifonos
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder TAR1506 Radio portátil
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder TAR1506 Radio portátil
Ajua
26/02/2024
España
Bekreftet kjøper
Buen compañero para las noches en soledad
Fácil de usar con una sola mano. Buena captación de emisoras en AM y FM. Carencia de batería recargable.
Fordeler
Se acomoda bien debajo de la almohada
Ulemper
Si se deja encendida toda la noche, en tres días se agotan las pilas
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder TAR1506 Radio portátil
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder TAR1506 Radio portátil