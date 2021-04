Enkle kontroller. Tommelhjul for volum og av/på

Enhåndsbetjening er enkelt med denne lille radioen. Still inn volumet og slå den av/på med et praktisk plassert tommelhjul. Den har en hodetelefonport hvis du ønsker å lytte i fred og ro, og en sidemontert bryter for å velge FM- eller MW-signaler.