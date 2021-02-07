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Utgått
Elementer på 40 mm / lukket bakside
Over øret
Uke inn og uke ut tåler disse hodetelefonene de mest krevende pendlerforholdene. En opplading tar bare 1,5 timer og gir deg 30 timers avspillingstid eller taletid. To nivåer av hurtiglading¡ ªRapid Charge og Quick Charge¡ ªgir deg to eller seks timer ekstra avspillingstid. Slik at du kan fortsette å lytte mandag til fredag og videre.
Perfekt justerte akustiske neodymdrivere gir dyp bass og tydelige mellomtonefrekvenser
Disse trådløse hodetelefonene har myke øreputer som kan legges sammen i to oppsett. Du kan brette dem helt flatt, noe som er perfekt til kontorskuffen. Eller du kan brette dem flatt og innover for å lage en kompakt pakke som passer i jakkelommer og vesker.
4.6
av 5
5
Anmeldelser
100%
anbefaler dette produktet
paze11
07/02/2021
Portugal
Bekreftet kjøper
Acima das espetativas
O produto é de facil utilização e corresponde as minhas espectativas.
Fordeler
Facil na conectividade., bp, som e confortavel
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder TAPH802BK Auscultadores sem fios Bluetooth®
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder TAPH802BK Auscultadores sem fios Bluetooth®
Raffaële Josephe
23/04/2020
België
Casque Bluetooth
Son impeccable confort très bon et reste chargé longtemps
Fordeler
Son super
Ulemper
Volume pourrait être un peu plus fort
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder TAPH802BK Casque Bluetooth® sans fil
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder TAPH802BK Casque Bluetooth® sans fil
Hendrik61
29/01/2020
Nederland
Comfortabele koptelefoon met goed geluid!
Degelijke koptelefoon met goed geluid. Ik had eerst de JBL Live 650BTNC besteld met noise cancelling. Ik vond die oncomfortabel zitten en met de NC-functie aan gaf hij een irritante ruis. Deze Philips zit heerlijk en de over ear kussens sluiten zo goed af dat ik NC totaal niet mis. Fijne bediening van de koptelefoon zonder poespas.
Fordeler
oorkussens sluiten geluid van buiten zeer goed af. Snelle en makkelijke koppeling via Bluetooth. Zit erg comfortabel.
Ulemper
Geen app beschikbaar om instellingen van koptelefoon in te stellen
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder TAPH802BK Draadloze Bluetooth®-hoofdtelefoon
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder TAPH802BK Draadloze Bluetooth®-hoofdtelefoon
Faktiske resultater kan variere