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  • Stilig design. 30 timers avspillingstid.
  • Stilig design. 30 timers avspillingstid.
  • Stilig design. 30 timers avspillingstid.
  • Stilig design. 30 timers avspillingstid.
  • Stilig design. 30 timers avspillingstid.
  • Stilig design. 30 timers avspillingstid.
  • Stilig design. 30 timers avspillingstid.
  • Stilig design. 30 timers avspillingstid.
  • Stilig design. 30 timers avspillingstid.
  • Stilig design. 30 timers avspillingstid.
  • Stilig design. 30 timers avspillingstid.
  • Stilig design. 30 timers avspillingstid.
  • Stilig design. 30 timers avspillingstid.
  • Stilig design. 30 timers avspillingstid.
  • Stilig design. 30 timers avspillingstid.
  • Stilig design. 30 timers avspillingstid.

Utgått

Trådløse Bluetooth®-hodetelefoner

TAPH802BK/00

4.6
| (5) Anmeldelser | 100% anbefaler dette produktet
Stilig design. 30 timers avspillingstid.
Uansett hva du gjør i løpet av uken, gjør disse trådløse hodetelefonene pendlingen mer behagelig, med balansert og detaljert lyd og opptil 30 timers avspillingstid. Hvis du trenger mer, kan du lade dem opp raskt og få mellom to og seks timer med ekstra kraft
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Trådløse hodetelefoner med høyoppløselig lyd

Stilig design. 30 timers avspillingstid.

  • Elementer på 40 mm / lukket bakside

  • Over øret

Alle turer. Opptil 30 timers avspillingstid.

Uke inn og uke ut tåler disse hodetelefonene de mest krevende pendlerforholdene. En opplading tar bare 1,5 timer og gir deg 30 timers avspillingstid eller taletid. To nivåer av hurtiglading¡ ªRapid Charge og Quick Charge¡ ªgir deg to eller seks timer ekstra avspillingstid. Slik at du kan fortsette å lytte mandag til fredag og videre.

Detaljert lyd. Kraftig bass

Perfekt justerte akustiske neodymdrivere gir dyp bass og tydelige mellomtonefrekvenser

Fleksibel design

Disse trådløse hodetelefonene har myke øreputer som kan legges sammen i to oppsett. Du kan brette dem helt flatt, noe som er perfekt til kontorskuffen. Eller du kan brette dem flatt og innover for å lage en kompakt pakke som passer i jakkelommer og vesker.

Tekniske spesifikasjoner

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Anmeldelser

Disse anmeldelsene forvaltes av Bazaarvoice og overholder Bazaarvoice Authenticity Policy, som støttes av antisvindel-teknologi og menneskelig analyse. Du finner mer informasjon på
Kundenes meninger i form av produkt- og stjernevurdering er nyttige for alle kunder. De lar deg lære mer om produktet og hjelpe deg med å ta en kjøpsbeslutning. Alle kunder som har kjøpt et produkt på nettet eller i butikken, kan sende inn en anmeldelse

4.6

av 5

5

Anmeldelser

100%

anbefaler dette produktet

3
2
1

07/02/2021

Portugal

Portugal

Bekreftet kjøper

Acima das espetativas

O produto é de facil utilização e corresponde as minhas espectativas.

Fordeler

Facil na conectividade., bp, som e confortavel

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder TAPH802BK Auscultadores sem fios Bluetooth®

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder TAPH802BK Auscultadores sem fios Bluetooth®

23/04/2020

België

België

Casque Bluetooth

Son impeccable confort très bon et reste chargé longtemps

Fordeler

Son super

Ulemper

Volume pourrait être un peu plus fort

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder TAPH802BK Casque Bluetooth® sans fil

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder TAPH802BK Casque Bluetooth® sans fil

29/01/2020

Nederland

Nederland

Comfortabele koptelefoon met goed geluid!

Degelijke koptelefoon met goed geluid. Ik had eerst de JBL Live 650BTNC besteld met noise cancelling. Ik vond die oncomfortabel zitten en met de NC-functie aan gaf hij een irritante ruis. Deze Philips zit heerlijk en de over ear kussens sluiten zo goed af dat ik NC totaal niet mis. Fijne bediening van de koptelefoon zonder poespas.

Fordeler

oorkussens sluiten geluid van buiten zeer goed af. Snelle en makkelijke koppeling via Bluetooth. Zit erg comfortabel.

Ulemper

Geen app beschikbaar om instellingen van koptelefoon in te stellen

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder TAPH802BK Draadloze Bluetooth®-hoofdtelefoon

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder TAPH802BK Draadloze Bluetooth®-hoofdtelefoon

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  • 100 kr i rabatt på ditt første kjøp.
  • Tidlig tilgang til salg.
  • Tips om sunn livsstil.
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  1. Faktiske resultater kan variere