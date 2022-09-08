Ørekopper som kan tilpasses. Bruk klistremerker eller personlige bilder

Barna kan tilpasse disse hodetelefonene med klistremerker, eller til og med de nyeste kunstverkene sine. Det gjennomsiktige ytterdekselet på ørekoppene kan åpnes, slik at du kan legge en tegning inni. Tre sett med klistremerker og kort med grafikk følger med hodetelefonene.