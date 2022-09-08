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Utgått
TAKH301BL/00
Gjør din greie
Ha det gøy med hodetelefonene som barna kan style selv. Disse hodetelefonene er volumbegrenset til 85 dB og er solide nok til å legges i en skolesekk. Barn kan dekorere ørekoppene med klistremerker eller egne kunstverk!
Elementer på 32mm / lukket bakside
Hodetelefoner
Myke øreputer
En ideell ledningslengde som gir deg frihet til å ha lydenheten hvor du vil.
Disse hodetelefonene er spesielt utformet for å beskytte unge ører, og har 32 mm akustiske drivere som er begrenset til 85 dB. Du kan slappe av når du vet at barna dine nyter musikk, film og spill på en trygg måte.
Barna kan tilpasse disse hodetelefonene med klistremerker, eller til og med de nyeste kunstverkene sine. Det gjennomsiktige ytterdekselet på ørekoppene kan åpnes, slik at du kan legge en tegning inni. Tre sett med klistremerker og kort med grafikk følger med hodetelefonene.
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