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TAJS50/00
Bli oppslukt av musikken
Slapp av med Bluetooth-høyttaleren som gjør at du kan bli oppslukt av musikken. Du får 20 timers spilletid og en power bank-funksjon. Høyttalerstoffet av en ullblanding og topplaten i polert stål passer til selv det mest minimalistiske interiøret.
Bluetooth®
Utgangseffekt på 30 W
20 timers avspillingstid
Innebygd strømbankfunksjon
Denne kompakte Bluetooth-høyttaleren, som er utformet sammen med Georg Jensen, er enkel, men iøynefallende. Topplaten i polert stål står i vakker kontrast til Kvadrat-høyttalerstoffet. Diskré merkevaresignaturer gir et hint om Philips og Georg Jensen.
Denne høyttaleren er dekket av et førsteklasses høyttalerstoff laget av kvalitetsprodusenten Kvadrat. Den vakre ullblandingen er akustisk transparent, slik at lyden kan gå fritt fra høyttaleren og inn i rommet.
Batteriet gir deg 20 timers avspillingstid fra en full opplading, og den trådløse rekkevidden er opptil 20 m. Du kan koble til en identisk Philips Georg Jensen-høyttaler for å nyte musikken i stereo. Bare trykk på knappen for høyttalersammenkobling.
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