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Utgått
TAJP10/00
Philips Georg Jensen – strømbank
Når du krever skjønnhet fra teknologien din, er denne strømbanken uunnværlig. Strømbanken er designet med mørkebrunt skinn og polerte stålelementer med et trådløst Qi-ladebrett. Den avtagbare stroppen er også en USB-A-til-USB-C-kabel.
Den store ladeoverflaten gjør det enkelt å plassere en telefon på brettet, og den maksimale ladeeffekten er 5 W.
Den mørkebrune bæreremmen i silikon har USB-A-til-USB-C-kontakter for å lade strømbanken.
Polerte stålelementer fra Georg Jensen
4.3
av 5
3
Anmeldelser
Sjoerdino
01/05/2022
Nederland
Mooi design en Draadloos opladen
Voor mijn Samsung ideaal! Direct zonder kabel (met geintegreerd kabeltje van de powerbank) op te laden. Ook draadloos opladen werkt, ook op de iPhone
Fordeler
design, geintegreerd USB-C kabeltje
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder TAJP10 Philips & Georg Jensen-powerbank
Bruksdato 2021-04-01
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder TAJP10 Philips & Georg Jensen-powerbank
Bruksdato 2021-04-01
Cattie
26/02/2022
Nederland
Fantastisch
Naast dat hij prachtig is, is hij ongelooflijk handig. Ik heb een Samsung met usb c aansluiting. Ik kan hem opladen door hem op de powerbank te leggen, wireless. Of door aan de zijkant het riempje los te maken, waar de aansluiting al aan vastzit. En die plug ik in de telefoon. Dus geen losse kabel nodig om de telefoon op te laden. Deze zit geïntegreerd. Verder zit er een losse kabel bijgeleverd om de powerbank zelf op te laden. En nogmaals…wat is hij mooi….
Fordeler
Geïntegreerde kabel
Ulemper
Zwaar
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder TAJP10 Philips & Georg Jensen-powerbank
Bruksdato 2021-01-26
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder TAJP10 Philips & Georg Jensen-powerbank
Bruksdato 2021-01-26
Snaek
26/06/2022
Nederland
Bekreftet kjøper
Ziet er erg mooi uit!
Onhandige vormgeving! Laden van het apparaat duurt lang! Na eenmaal contactdoos opladen is hij leeg!
Fordeler
Geen
Ulemper
Zie boven
Denne omtalen gjelder TAJP10 Philips & Georg Jensen-powerbank
Bruksdato 2022-05-26
Denne omtalen gjelder TAJP10 Philips & Georg Jensen-powerbank
Bruksdato 2022-05-26