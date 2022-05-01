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Utgått

Philips Georg Jensen – strømbank

TAJP10/00

4.3

| (3) Anmeldelser

Philips Georg Jensen – strømbank

Når du krever skjønnhet fra teknologien din, er denne strømbanken uunnværlig. Strømbanken er designet med mørkebrunt skinn og polerte stålelementer med et trådløst Qi-ladebrett. Den avtagbare stroppen er også en USB-A-til-USB-C-kabel.

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Vakker kraft

Philips Georg Jensen – strømbank

5 W maks. ladeeffekt

Den store ladeoverflaten gjør det enkelt å plassere en telefon på brettet, og den maksimale ladeeffekten er 5 W.

Den avtakbare bæreremmen kan også brukes som USB-A-til-USB-C-kabel.

Den mørkebrune bæreremmen i silikon har USB-A-til-USB-C-kontakter for å lade strømbanken.

Polerte stålelementer fra Georg Jensen

Polerte stålelementer fra Georg Jensen

Tekniske spesifikasjoner

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4.3

av 5

3

Anmeldelser

4
2
1

01/05/2022

Nederland

Nederland

Mooi design en Draadloos opladen

Voor mijn Samsung ideaal! Direct zonder kabel (met geintegreerd kabeltje van de powerbank) op te laden. Ook draadloos opladen werkt, ook op de iPhone

Fordeler

design, geintegreerd USB-C kabeltje

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder TAJP10 Philips & Georg Jensen-powerbank

Bruksdato 2021-04-01

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder TAJP10 Philips & Georg Jensen-powerbank

Bruksdato 2021-04-01

26/02/2022

Nederland

Nederland

Fantastisch

Naast dat hij prachtig is, is hij ongelooflijk handig. Ik heb een Samsung met usb c aansluiting. Ik kan hem opladen door hem op de powerbank te leggen, wireless. Of door aan de zijkant het riempje los te maken, waar de aansluiting al aan vastzit. En die plug ik in de telefoon. Dus geen losse kabel nodig om de telefoon op te laden. Deze zit geïntegreerd. Verder zit er een losse kabel bijgeleverd om de powerbank zelf op te laden. En nogmaals…wat is hij mooi….

Fordeler

Geïntegreerde kabel

Ulemper

Zwaar

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder TAJP10 Philips & Georg Jensen-powerbank

Bruksdato 2021-01-26

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder TAJP10 Philips & Georg Jensen-powerbank

Bruksdato 2021-01-26

26/06/2022

Nederland

Nederland

Bekreftet kjøper

Ziet er erg mooi uit!

Onhandige vormgeving! Laden van het apparaat duurt lang! Na eenmaal contactdoos opladen is hij leeg!

Fordeler

Geen

Ulemper

Zie boven

Denne omtalen gjelder TAJP10 Philips & Georg Jensen-powerbank

Bruksdato 2022-05-26

Denne omtalen gjelder TAJP10 Philips & Georg Jensen-powerbank

Bruksdato 2022-05-26

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