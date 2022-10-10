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  • Laget for å omslutte deg
  • Laget for å omslutte deg
  • Laget for å omslutte deg
  • Laget for å omslutte deg
  • Laget for å omslutte deg
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Utgått

Trådløse hodetelefoner

TAH9505BK/00

2.4
| (18) Anmeldelser
Laget for å omslutte deg
Inspirasjon. Motivasjon. Konsentrasjon. Disse trådløse hodetelefonene over øret omslutter deg med utmerket aktiv støyundertrykking og klar lyd for telefonsamtaler. Med den fullstendig integrerte Google Assistant kan du få gjort mer mens du har hendene frie.
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Laget for å omslutte deg

  • Støyundertrykking Pro+

  • Integrert Google Assistant

  • Bluetooth-flerpunkt

  • Berøringskontroll

Hybrid teknologi for aktiv støyundertrykking. Fokuser på det du ønsker

Hybrid teknologi for aktiv støyundertrykking. Fokuser på det du ønsker

Når sangen fortjener din fulle oppmerksomhet, lar disse trådløse hodetelefonene deg fordype deg. Én ekstern og én intern mikrofon filtrerer ut ekstern støy. Dekk til den høyre ørekoppen for å utløse Bevissthetsmodus, og slipp verden inn igjen.

Avrundet utforming som omslutter øret. Elegant utseende, suveren lyd

Avrundet utforming som omslutter øret. Elegant utseende, suveren lyd

De runde øreklokkene gir en særegen stil. Over øret-passformen skaper en forsegling som isolerer støy utenfra passivt. Perfekt justerte 40 mm elementer gir dyp bass, en balansert mellomtone og gnistrende høyfrekvente lyder.

Philips Headphones-appen. Egendefinert lydkontroll

Philips Headphones-appen. Egendefinert lydkontroll

Få bedre bass. Tone ned diskanten. Med appen Philips Headphones kan du ta kontroll over musikken din. Juster nivåene selv, eller velg blant forhåndsinnstilte lydstiler. Du kan også veksle mellom forhåndsinnstilte ANC-modi med ett enkelt trykk.

Tekniske spesifikasjoner

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Anmeldelser

Disse anmeldelsene forvaltes av Bazaarvoice og overholder Bazaarvoice Authenticity Policy, som støttes av antisvindel-teknologi og menneskelig analyse. Du finner mer informasjon på
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2.4

av 5

18

Anmeldelser

10/10/2022

Deutschland

Deutschland

Bekreftet kjøper

Der Kopfhörer hat einen sehr guten Klang

Der Kopfhörer hat einen sehr guten Klang. Er ist bequem und gut verarbeitet. Das ANC ist durchschnittlich, reicht aber aus. Mit der App kann man den Klang nach den eigenen Vorlieben einstellen. Die Akkuleistung ist gut.

Fordeler

Gute Verarbeitung, Klang und Komfort

Ulemper

Kein aptx

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder TAH9505BK Kabelloser Over-Ear-Kopfhörer

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder TAH9505BK Kabelloser Over-Ear-Kopfhörer

20/06/2022

Suisse

Suisse

Bekreftet kjøper

Preis Leistung Top !!!

Endlich mal ein gutes App dazu. ANC Einstellungen sind da sehr leicht und schnell wählbar. Langer Akku, hält was er verspricht. Angenehm zu tragen.

Fordeler

Langer Akku, kurze Ladezeit, super App

Ulemper

kein Ladegerät ( USB Kabel dabei )

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder TAH9505BK Kabelloser Over-Ear-Kopfhörer

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder TAH9505BK Kabelloser Over-Ear-Kopfhörer

11/09/2021

Nederland

Nederland

Bekreftet kjøper

Perfect voor je iPad en iPhone

Heerlijk luisteren en om te telefoneren. Het geluid is meer dan prima. De bediening is even wennen maar werkt beter dan knopje.

Fordeler

Heerlijke en snelle bediening.

Ulemper

Geen

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder TAH9505BK Draadloze koptelefoon voor over het oor

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder TAH9505BK Draadloze koptelefoon voor over het oor

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  • Tips om sunn livsstil.
  • Eksperttips og inspirasjon.
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