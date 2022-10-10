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Utgått
TAH9505BK/00
Støyundertrykking Pro+
Integrert Google Assistant
Bluetooth-flerpunkt
Berøringskontroll
Når sangen fortjener din fulle oppmerksomhet, lar disse trådløse hodetelefonene deg fordype deg. Én ekstern og én intern mikrofon filtrerer ut ekstern støy. Dekk til den høyre ørekoppen for å utløse Bevissthetsmodus, og slipp verden inn igjen.
De runde øreklokkene gir en særegen stil. Over øret-passformen skaper en forsegling som isolerer støy utenfra passivt. Perfekt justerte 40 mm elementer gir dyp bass, en balansert mellomtone og gnistrende høyfrekvente lyder.
Få bedre bass. Tone ned diskanten. Med appen Philips Headphones kan du ta kontroll over musikken din. Juster nivåene selv, eller velg blant forhåndsinnstilte lydstiler. Du kan også veksle mellom forhåndsinnstilte ANC-modi med ett enkelt trykk.
2.4
av 5
18
Anmeldelser
Jogi45
10/10/2022
Deutschland
Bekreftet kjøper
Der Kopfhörer hat einen sehr guten Klang
Der Kopfhörer hat einen sehr guten Klang. Er ist bequem und gut verarbeitet. Das ANC ist durchschnittlich, reicht aber aus. Mit der App kann man den Klang nach den eigenen Vorlieben einstellen. Die Akkuleistung ist gut.
Fordeler
Gute Verarbeitung, Klang und Komfort
Ulemper
Kein aptx
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder TAH9505BK Kabelloser Over-Ear-Kopfhörer
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder TAH9505BK Kabelloser Over-Ear-Kopfhörer
20/06/2022
Suisse
Bekreftet kjøper
Preis Leistung Top !!!
Endlich mal ein gutes App dazu. ANC Einstellungen sind da sehr leicht und schnell wählbar. Langer Akku, hält was er verspricht. Angenehm zu tragen.
Fordeler
Langer Akku, kurze Ladezeit, super App
Ulemper
kein Ladegerät ( USB Kabel dabei )
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder TAH9505BK Kabelloser Over-Ear-Kopfhörer
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder TAH9505BK Kabelloser Over-Ear-Kopfhörer
MTW64
11/09/2021
Nederland
Bekreftet kjøper
Perfect voor je iPad en iPhone
Heerlijk luisteren en om te telefoneren. Het geluid is meer dan prima. De bediening is even wennen maar werkt beter dan knopje.
Fordeler
Heerlijke en snelle bediening.
Ulemper
Geen
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder TAH9505BK Draadloze koptelefoon voor over het oor
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder TAH9505BK Draadloze koptelefoon voor over het oor
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Batteriets levetid er omtrentlig og kan variere avhengig av bruksforholdene.