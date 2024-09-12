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Utgått
TAH6506BK/00
Aktiv støyundertrykking
Slank og lett
Flerpunktsparing
Vil du redusere støyen når du er på farten? De interne mikrofonene i ørekoppene til disse trådløse hodetelefonene som sitter over øret, filtrerer ut motorstøyen som du ikke vil høre, så du kan høre på låtene du liker.
De ovale øreklokkene og den slanke rammen gir en karakteristisk stil. Over øret-passformen skaper en forsegling som isolerer ytre støy passivt. Drivere på 32 mm gir dyp bass og klar, detaljert lyd.
Effektiviser arbeidsdagen. Disse trådløse hodetelefonene kan kobles til to Bluetooth-enheter samtidig og bytte mellom dem etter behov. På denne måten kan du lytte til musikk fra den bærbare datamaskinen og motta anrop fra telefonen.
2.9
av 5
17
Anmeldelser
Lion77
12/09/2024
Deutschland
Preis Leistung
Super Produkt für Leute die nicht mega viel Geld ausgeben wollen aber keinen Schmarn wollen. Ich wollte Kopfhörer die eng anliegen und nicht zu bullig aussehen. Diese Kopfhörer sind perfekt, Aussehen, Comfort, Sound Qualität für diesen Preis
Fordeler
Eng Anliegen für kleinere Köpfe, gute Sound qualität
Ulemper
Nicht die allerbeste Geräuschunterdrückung aber ist nicht störend und für den Preis angemessen
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder TAH6506BK Kabellose Kopfhörer
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder TAH6506BK Kabellose Kopfhörer
Juhu24
28/03/2024
Suisse
Bekreftet kjøper
Sehr leichter Kopfhörer
Sehr leichter Kopfhörer Guter Tragkomfort Preisgünstig
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder TAH6506BK Kabellose Kopfhörer
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder TAH6506BK Kabellose Kopfhörer
Bimbojano
08/01/2024
Portugal
Ótimo som
É um ótimo produto. Com som cristalino e potente. Com o cancelamento de ruído ativado os baixos tornam-se potentes.
Fordeler
A duração da bateria. A rapidez de carregamento.
Ulemper
Algo frágil, mas tendo cuidado é um bom produto.
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder TAH6506BK Auriculares sem fios
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder TAH6506BK Auriculares sem fios
Batteriets levetid er omtrentlig og kan variere avhengig av bruksforholdene.