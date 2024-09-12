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  • Hvert øyeblikk. Hver dag.
  • Hvert øyeblikk. Hver dag.

Utgått

Trådløs hodetelefon

TAH6506BK/00

2.9
| (17) Anmeldelser
Hvert øyeblikk. Hver dag.
Disse slanke trådløse hodetelefonene handler utelukkende om fokus. Uansett hvor du lytter, kan du la deg bli oppslukt av musikken gjennom aktiv støyundertrykking. Det er også enkelt å gjøre flere oppgaver samtidig, siden du kan sammenkoble samtidig med to enheter.
Se alle fordeler

Hvert øyeblikk. Hver dag.

  • Aktiv støyundertrykking

  • Slank og lett

  • Flerpunktsparing

Fokusert på musikken din. Aktiv støyundertrykking

Fokusert på musikken din. Aktiv støyundertrykking

Vil du redusere støyen når du er på farten? De interne mikrofonene i ørekoppene til disse trådløse hodetelefonene som sitter over øret, filtrerer ut motorstøyen som du ikke vil høre, så du kan høre på låtene du liker.

Slank over øret-design. Karakteristisk utseende

De ovale øreklokkene og den slanke rammen gir en karakteristisk stil. Over øret-passformen skaper en forsegling som isolerer ytre støy passivt. Drivere på 32 mm gir dyp bass og klar, detaljert lyd.

Bluetooth-flerpunktstilkobling. Arbeid bedre

Bluetooth-flerpunktstilkobling. Arbeid bedre

Effektiviser arbeidsdagen. Disse trådløse hodetelefonene kan kobles til to Bluetooth-enheter samtidig og bytte mellom dem etter behov. På denne måten kan du lytte til musikk fra den bærbare datamaskinen og motta anrop fra telefonen.

Tekniske spesifikasjoner

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Anmeldelser

Disse anmeldelsene forvaltes av Bazaarvoice og overholder Bazaarvoice Authenticity Policy, som støttes av antisvindel-teknologi og menneskelig analyse. Du finner mer informasjon på
Kundenes meninger i form av produkt- og stjernevurdering er nyttige for alle kunder. De lar deg lære mer om produktet og hjelpe deg med å ta en kjøpsbeslutning. Alle kunder som har kjøpt et produkt på nettet eller i butikken, kan sende inn en anmeldelse

2.9

av 5

17

Anmeldelser

3

12/09/2024

Deutschland

Deutschland

Preis Leistung

Super Produkt für Leute die nicht mega viel Geld ausgeben wollen aber keinen Schmarn wollen. Ich wollte Kopfhörer die eng anliegen und nicht zu bullig aussehen. Diese Kopfhörer sind perfekt, Aussehen, Comfort, Sound Qualität für diesen Preis

Fordeler

Eng Anliegen für kleinere Köpfe, gute Sound qualität

Ulemper

Nicht die allerbeste Geräuschunterdrückung aber ist nicht störend und für den Preis angemessen

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder TAH6506BK Kabellose Kopfhörer

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder TAH6506BK Kabellose Kopfhörer

28/03/2024

Suisse

Suisse

Bekreftet kjøper

Sehr leichter Kopfhörer

Sehr leichter Kopfhörer Guter Tragkomfort Preisgünstig

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder TAH6506BK Kabellose Kopfhörer

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder TAH6506BK Kabellose Kopfhörer

08/01/2024

Portugal

Portugal

Ótimo som

É um ótimo produto. Com som cristalino e potente. Com o cancelamento de ruído ativado os baixos tornam-se potentes.

Fordeler

A duração da bateria. A rapidez de carregamento.

Ulemper

Algo frágil, mas tendo cuidado é um bom produto.

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder TAH6506BK Auriculares sem fios

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder TAH6506BK Auriculares sem fios

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  • Tidlig tilgang til salg.
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Ansvarsfraskrivelser

  1. Batteriets levetid er omtrentlig og kan variere avhengig av bruksforholdene.