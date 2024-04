Så lette og behagelige at du kan bruke dem i timevis

Disse hodetelefonene som sitter over øret, er tilpasset for komfort i hverdagen. Det polstrede hodebåndet er så lett at du knapt merker det, og de myke øreklokkene kan vinkles slik at de føles helt riktige. Hver øreklokke er polstret med minneskum. Jo mer du bruker dem, desto mer vil du elske dem.