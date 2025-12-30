Søkeord
TAH2500BK/10
Super komfort, flott lyd
Ta på disse trådløse over-øret-hodetelefonene og nyt ekte komfort mens du lytter. Du får rik lyd med ekstra bass og opptil 50 timer med spilletid.Se alle fordeler
Trådløse hodetelefoner
Støyreduksjon demper støy utenfra, inkludert vind, slik at du kan fokusere på låter eller samtaler. Vil du høre mer om hva som skjer rundt deg? Trykk på en knapp for å aktivere bevissthetsmodus.
Du får flott lyd fra 40 mm-driverne og god passiv støyisolering fra over-øret-tilpasningen. Du kan nyte full kraft fra favorittmusikken din.
Med opptil 50 timers avspillingstid får disse trådløse hodetelefonene deg gjennom mange spillelister. De lades helt opp på bare to timer via USB-C, og en rask lading på 15 minutter gir deg nok strøm til å holde musikken i gang i ti timer til.
Avansert Bluetooth-tilkobling gir deg en mer stabil tilkobling for sømløs strømming, og du kan koble til to Bluetooth-enheter (iOS eller Android) samtidig. Hør på spillelisten, eller lytt uforstyrret til favorittpodkasten din uten å få plagsomme avbrudd i lyden.
Stemmen din høres tydelig og klart når du er i en samtale. En dedikert mikrofon fanger opp lyden av stemmen din, mens en støyreduksjonsalgoritme demper noe av bakgrunnsstøyen fra omgivelsene rundt deg.
Disse over-øret-hodetelefonene er laget for hverdagskomfort. Den lette, polstrede hodebøylen hviler mykt på hodet, mens de myke ørekoppene sikrer perfekt passform. Hver ørekopp har polstring i PU-skinn, noe som gir en myk og hudvennlig følelse som kombinerer varig komfort med enkelt vedlikehold.
Med den praktiske tilhørende appen vår kan du administrere tilkoblede enheter eller slå av støydemping. Du kan også bruke appen til å finjustere lydprofilen din.
Musikk til podcaster – disse trådløse hodetelefonene får mest mulig ut av lydene du elsker! Du får varm og detaljert lyd med fyldig bass fra driverne, som er tilpasset Philips-lydsignaturen.
