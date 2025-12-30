Gjør det om til en kombinasjonspakke, og spar Gjør det om til en kombinasjonspakke, og få ett av produktene med på kjøpet
Super komfort, flott lyd
Støyundertrykking
Lette hodetelefoner som sitter over øret
Naturlig lyd. Ekstra bass
Opptil 50 timers avspillingstid
Fordyp deg med støyreduksjon
Støyreduksjon demper støy utenfra, inkludert vind, slik at du kan fokusere på låter eller samtaler. Vil du høre mer om hva som skjer rundt deg? Trykk på en knapp for å aktivere bevissthetsmodus.
Flott lyd med ekstra bass-modus
Du får flott lyd fra 40 mm-driverne og god passiv støyisolering fra over-øret-tilpasningen. Du kan nyte full kraft fra favorittmusikken din.
Opptil 50 timers avspillingstid med rask lading
Med opptil 50 timers avspillingstid får disse trådløse hodetelefonene deg gjennom mange spillelister. De lades helt opp på bare to timer via USB-C, og en rask lading på 15 minutter gir deg nok strøm til å holde musikken i gang i ti timer til.
Solid Bluetooth-flerpunktstilkobling
Avansert Bluetooth-tilkobling gir deg en mer stabil tilkobling for sømløs strømming, og du kan koble til to Bluetooth-enheter (iOS eller Android) samtidig. Hør på spillelisten, eller lytt uforstyrret til favorittpodkasten din uten å få plagsomme avbrudd i lyden.
Klare samtaler. De hører hva du sier
Stemmen din høres tydelig og klart når du er i en samtale. En dedikert mikrofon fanger opp lyden av stemmen din, mens en støyreduksjonsalgoritme demper noe av bakgrunnsstøyen fra omgivelsene rundt deg.
Så lette og behagelige at du kan bruke dem i timevis
Disse over-øret-hodetelefonene er laget for hverdagskomfort. Den lette, polstrede hodebøylen hviler mykt på hodet, mens de myke ørekoppene sikrer perfekt passform. Hver ørekopp har polstring i PU-skinn, noe som gir en myk og hudvennlig følelse som kombinerer varig komfort med enkelt vedlikehold.
Philips Headphones-app. Tilpass innstillinger og kontroller
Med den praktiske tilhørende appen vår kan du administrere tilkoblede enheter eller slå av støydemping. Du kan også bruke appen til å finjustere lydprofilen din.