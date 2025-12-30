Søkeord

    • Super komfort, flott lyd Super komfort, flott lyd Super komfort, flott lyd

      2000 series Trådløse hodetelefoner

      TAH2500BG/10

      Totalvurdering / 5
      • Anmeldelser Anmeldelser

      Super komfort, flott lyd

      Ta på disse trådløse over-øret-hodetelefonene og nyt ekte komfort mens du lytter. Du får rik lyd med ekstra bass og opptil 50 timer med spilletid.

      Se alle fordeler

      Super komfort, flott lyd

      • Støyundertrykking
      • Lette hodetelefoner som sitter over øret
      • Naturlig lyd. Ekstra bass
      • Opptil 50 timers avspillingstid

      Fordyp deg med støyreduksjon

      Støyreduksjon demper støy utenfra, inkludert vind, slik at du kan fokusere på låter eller samtaler. Vil du høre mer om hva som skjer rundt deg? Trykk på en knapp for å aktivere bevissthetsmodus.

      Flott lyd med ekstra bass-modus

      Du får flott lyd fra 40 mm-driverne og god passiv støyisolering fra over-øret-tilpasningen. Du kan nyte full kraft fra favorittmusikken din.

      Opptil 50 timers avspillingstid med rask lading

      Med opptil 50 timers avspillingstid får disse trådløse hodetelefonene deg gjennom mange spillelister. De lades helt opp på bare to timer via USB-C, og en rask lading på 15 minutter gir deg nok strøm til å holde musikken i gang i ti timer til.

      Solid Bluetooth-flerpunktstilkobling

      Avansert Bluetooth-tilkobling gir deg en mer stabil tilkobling for sømløs strømming, og du kan koble til to Bluetooth-enheter (iOS eller Android) samtidig. Hør på spillelisten, eller lytt uforstyrret til favorittpodkasten din uten å få plagsomme avbrudd i lyden.

      Klare samtaler. De hører hva du sier

      Stemmen din høres tydelig og klart når du er i en samtale. En dedikert mikrofon fanger opp lyden av stemmen din, mens en støyreduksjonsalgoritme demper noe av bakgrunnsstøyen fra omgivelsene rundt deg.

      Så lette og behagelige at du kan bruke dem i timevis

      Disse over-øret-hodetelefonene er laget for hverdagskomfort. Den lette, polstrede hodebøylen hviler mykt på hodet, mens de myke ørekoppene sikrer perfekt passform. Hver ørekopp har polstring i PU-skinn, noe som gir en myk og hudvennlig følelse som kombinerer varig komfort med enkelt vedlikehold.

      Philips Headphones-app. Tilpass innstillinger og kontroller

      Med den praktiske tilhørende appen vår kan du administrere tilkoblede enheter eller slå av støydemping. Du kan også bruke appen til å finjustere lydprofilen din.

      Varm, detaljert, naturlig lyd. Philips' lydsignatur

      Musikk til podcaster – disse trådløse hodetelefonene får mest mulig ut av lydene du elsker! Du får varm og detaljert lyd med fyldig bass fra driverne, som er tilpasset Philips-lydsignaturen.

      Tekniske spesifikasjoner

      • Lyd

        Akustisk system
        Lukket
        Frekvensområde
        20–20 000 Hz
        Impedans
        32 ohm
        Følsomhet
        112 dB (1000 Hz)
        Høyttalerdiameter
        40  millimeter
        Maksimal inngangseffekt
        30  mW
        Drivertype
        Dynamisk

      • Tilkoblingsmuligheter

        Bluetooth-versjon
        6,0
        Bluetooth-profiler
        • AVRCP
        • A2DP
        • HFP
        Maksimal rekkevidde
        Opptil 10  m
        Flerpunktstilkobling
        Ja
        Støttet kodek
        SBC
        Hodesettkontakt
        3.5  millimeter

      • Ytre eske

        Lengde
        36.20  cm
        Antall kundepakker
        6
        Bredde
        21.60  cm
        Bruttovekt
        2.76  kg
        Høyde
        23.60  cm
        GTIN
        1 48 95229 17305 4
        Nettovekt
        1.39  kg
        Taravekt
        1.37  kg

      • Anvendelighet

        Philips Headphones-appstøtte
        Ja
        Fastvareoppdateringer er mulig
        Ja
        Type kontroller
        Knapp

      • Drift

        Antall batterier
        1 del
        Ladetid
        2  time(r)
        Avspillingstid for musikk (ANC på)
        45  time(r)
        Avspillingstid for musikk (ANC av)
        50  time(r)
        Kort ladetid
        15 mins for 10 hrs
        Batterivekt (samlet)
        9.6  g
        Batterikapasitet (hodetelefoner)
        500  mAh
        Batteritype (hodetelefoner)
        Litium-polymer (innebygd)

      • Mål, emballasje

        Høyde
        22  cm
        Emballasjetype
        Blister
        Type hylleplassering
        Henging
        Bredde
        20.2  cm
        Dybde
        5.8  cm
        Antallet produkter som følger med
        1
        EAN
        48 95229 17305 7
        Bruttovekt
        0.4  kg
        Nettovekt
        0.232  kg
        Taravekt
        0.168  kg

      • Produktmål

        Høyde
        19.76  cm
        Bredde
        16.57  cm
        Dybde
        8.29  cm
        Vekt
        0.207  kg

      • Tilbehør

        Hurtigstartveiledning
        Ja
        Ladekabel
        USB-C-kabel, 200 mm

      • Formgivning

        Farge
        Beige
        Bruksmåte
        Hodebånd
        Sammenleggbar design
        Flat/innover
        Materialet i ørekoblingen
        Mykt skum
        Øretilpasning
        Over øret
        Øreklokketype
        Lukket bakside

      • Telekommunikasjon

        Mikrofon for samtale
        1 mic

      • ANC-funksjoner

        ANC-teknologi
        FF
        Bevissthetsmodus
        Ja
        Adaptiv ANC
        Ja
        Mikrofon for ANC
        2 mikrofoner
        ANC (aktiv støyundertrykking)
        Ja

      • Taleassistent

        Kompatibel med taleassistent
        • Apple Siri
        • Google Assistant
        Aktivering av taleassistent
        Trykk på spill av / pause-knappen
        Støtte for taleassistent
        Ja

      Badge-D2C

