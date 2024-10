40 m trådløs rekkevidde. Lytt hvor som helst i hjemmet

Ladetiden for hvert hodetelefonbatteri er bare tre timer. Hvis du oppbevarer reservebatteriet i ladestasjonen, er du alltid klar for en ny episode. Funksjonen for automatisk av-/påslåing gjør at disse hodetelefonene slår seg av automatisk når du fjerner dem fra øret.