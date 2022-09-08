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Utgått

Øretelefoner med mikrofon

TAE5008BK/00

Her kommer bassen.

Få kraftig basslyd i alle låtene dine. Disse hodetelefonene har en komfortabel passform, og fjernkontrollen på ledningen gjør det enkelt å navigere i spillelister. Det passer perfekt når du mottar et anrop akkurat idet bassen setter inn i favorittlåten!

Se alle fordeler

Her kommer bassen.

  • Kraftig bass

  • Lav vekt, god passform i øret

  • 3-knappers fjernkontroll på ledningen

  • USB-C-kontakt

Fyldig bass. Klar lyd uansett hva du lytter til

Hva er livet uten favorittlåtene dine? Disse hodetelefonene gir en ruvende, fyldig bass fra kraftige 10 mm elementer. Gled deg over behagelig lytting fra ørepropper som passer perfekt.

Innebygd DAC forbedrer lydkvaliteten

Vis spillelistene dine respekt ved å lytte til dem slik de var ment å høres. Disse hodetelefonene har innebygd DAC som forbedrer kvaliteten på det du lytter til. Nyt hvert sekund av sangene du elsker.

Dans komfortabelt til musikken dagen lang

Et ovalt, akustisk rør og ørepropper i tre størrelser av utskiftbar gummi gir en perfekt tetning som du kan ha på deg flere timer om gangen. Gled deg over lyttekomfort hele dagen.

Tekniske spesifikasjoner

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Ansvarsfraskrivelser

  1. Batteriets levetid er omtrentlig og kan variere avhengig av bruksforholdene.