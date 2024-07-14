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Utgått
TAE1205BK/00
8 mm elementer / lukket bakside
Komfortabel form
IPX4 sprut-/svettebestandig
Utmerket passiv støyisolering
Med IPX4 tåler disse trådløse hodetelefonene sprut fra alle retninger. De har ikke noe imot litt svette, og du trenger ikke å være redd for et overraskende regnskyll.
Fleksible vingespisser passer under kanten av øret, noe som gir en sikker passform og bedre passiv støyisolering. Et ovalt akustisk rør og utskiftbare ørepropptrekk gir en komfortabel passform i øret. Den flate øretelefonkabelen sitter behagelig bak nakken enten øreproppene er i øret eller ikke.
Disse øretelefonene har magnetiske ørepropper som sitter fast sammen, og en flat øretelefonkabel som forhindrer knuter. Når du tar dem ut av en veske eller lomme, trenger du ikke å løse opp en knute før du kan høre på neste låt.
2.8
av 5
22
Anmeldelser
TeriMKD
14/07/2024
United Kingdom
Long battery life, great sound
Music sounds great with these earbuds. Conversation, not so much. It mutes the outside noise quite well, which is good for noisy surroundings, but when engaging in an audio chat or a phone call, it feels strange to barely be able to hear my own voice when I speak. Distance from the Bluetooth source is good. So is the battery life. Remote controls are well programmed, very intuitive and user friendly. I would recommend, it is good value for money.
Fordeler
Great sound quality, silicone buds mute well the outside noise
Ulemper
Somewhat uncomfortable silicone covers for myself
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder TAE1205BK In-ear wireless headphones with mic
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder TAE1205BK In-ear wireless headphones with mic
Wichura
29/10/2023
Deutschland
Toll!
Für mich, die perfekten Bluetooth in-ear Kopfhörer!
Fordeler
Akku, Bedienung, Handhabung
Ulemper
Ich sehe keine aber wer starke Bässe will, sollte andere nehmen.
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder TAE1205BK Kabellose In-Ear-Kopfhörer mit Mikrofon
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder TAE1205BK Kabellose In-Ear-Kopfhörer mit Mikrofon
Hypericum
14/10/2022
Deutschland
leicht zu bedienen
leicht zu bedienen Die Funktionen sind einfach verständlich
Fordeler
leicht zu bedienen
Ulemper
keine
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder TAE1205BK Kabellose In-Ear-Kopfhörer mit Mikrofon
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder TAE1205BK Kabellose In-Ear-Kopfhörer mit Mikrofon