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  • Flokefrie hodetelefoner
  • Flokefrie hodetelefoner
  • Flokefrie hodetelefoner
  • Flokefrie hodetelefoner
  • Flokefrie hodetelefoner
  • Flokefrie hodetelefoner
  • Flokefrie hodetelefoner
  • Flokefrie hodetelefoner

Utgått

Trådløse øretelefoner med mikrofon

TAE1205BK/00

2.8
| (22) Anmeldelser
Flokefrie hodetelefoner
Hold musikken nær deg. Disse sprut- og svettebestandige trådløse øretelefonene gir deg flott lyd, en behagelig passform i øret og opptil syv timers avspillingstid. Når du trenger mer, sørger en rask 15-minutters lading for at musikken spilles av i én time til.
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Flokefrie hodetelefoner

  • 8 mm elementer / lukket bakside

  • Komfortabel form

  • IPX4 sprut-/svettebestandig

  • Utmerket passiv støyisolering

IPX4-sprut- og -svettebestandig

Med IPX4 tåler disse trådløse hodetelefonene sprut fra alle retninger. De har ikke noe imot litt svette, og du trenger ikke å være redd for et overraskende regnskyll.

Sikker, fleksibel, komfortabel

Fleksible vingespisser passer under kanten av øret, noe som gir en sikker passform og bedre passiv støyisolering. Et ovalt akustisk rør og utskiftbare ørepropptrekk gir en komfortabel passform i øret. Den flate øretelefonkabelen sitter behagelig bak nakken enten øreproppene er i øret eller ikke.

Magnetiske ørepropper. Flat, flokebestandig kabel

Disse øretelefonene har magnetiske ørepropper som sitter fast sammen, og en flat øretelefonkabel som forhindrer knuter. Når du tar dem ut av en veske eller lomme, trenger du ikke å løse opp en knute før du kan høre på neste låt.

Tekniske spesifikasjoner

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Anmeldelser

Disse anmeldelsene forvaltes av Bazaarvoice og overholder Bazaarvoice Authenticity Policy, som støttes av antisvindel-teknologi og menneskelig analyse. Du finner mer informasjon på
Kundenes meninger i form av produkt- og stjernevurdering er nyttige for alle kunder. De lar deg lære mer om produktet og hjelpe deg med å ta en kjøpsbeslutning. Alle kunder som har kjøpt et produkt på nettet eller i butikken, kan sende inn en anmeldelse

2.8

av 5

22

Anmeldelser

14/07/2024

United Kingdom

United Kingdom

Long battery life, great sound

Music sounds great with these earbuds. Conversation, not so much. It mutes the outside noise quite well, which is good for noisy surroundings, but when engaging in an audio chat or a phone call, it feels strange to barely be able to hear my own voice when I speak. Distance from the Bluetooth source is good. So is the battery life. Remote controls are well programmed, very intuitive and user friendly. I would recommend, it is good value for money.

Fordeler

Great sound quality, silicone buds mute well the outside noise

Ulemper

Somewhat uncomfortable silicone covers for myself

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder TAE1205BK In-ear wireless headphones with mic

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder TAE1205BK In-ear wireless headphones with mic

29/10/2023

Deutschland

Deutschland

Toll!

Für mich, die perfekten Bluetooth in-ear Kopfhörer!

Fordeler

Akku, Bedienung, Handhabung

Ulemper

Ich sehe keine aber wer starke Bässe will, sollte andere nehmen.

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder TAE1205BK Kabellose In-Ear-Kopfhörer mit Mikrofon

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder TAE1205BK Kabellose In-Ear-Kopfhörer mit Mikrofon

14/10/2022

Deutschland

Deutschland

leicht zu bedienen

leicht zu bedienen Die Funktionen sind einfach verständlich

Fordeler

leicht zu bedienen

Ulemper

keine

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder TAE1205BK Kabellose In-Ear-Kopfhörer mit Mikrofon

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder TAE1205BK Kabellose In-Ear-Kopfhörer mit Mikrofon

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