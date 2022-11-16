ProdukterStøtte

Betal senere med Klarna

100 kr i rabatt på ditt første kjøp.

Fri frakt fra 1000 NOK

30 dagers angrerett

Alle serier

  • Tren smartere
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24Turntable image 25Turntable image 26Turntable image 27Turntable image 28Turntable image 29Turntable image 30Turntable image 31Turntable image 32Turntable image 33Turntable image 34Turntable image 35Turntable image 36Turntable image 37Turntable image 38Turntable image 39Turntable image 40Turntable image 41Turntable image 42Turntable image 43Turntable image 44Turntable image 45Turntable image 46Turntable image 47Turntable image 48Turntable image 49Turntable image 50Turntable image 51Turntable image 52Turntable image 53Turntable image 54Turntable image 55Turntable image 56Turntable image 57Turntable image 58Turntable image 59Turntable image 60Turntable image 61Turntable image 62Turntable image 63Turntable image 64Turntable image 65Turntable image 66Turntable image 67Turntable image 68Turntable image 69Turntable image 70Turntable image 71Turntable image 72
  • Tren smartere
  • Tren smartere
  • Tren smartere
  • Tren smartere
  • Tren smartere
  • Tren smartere
  • Tren smartere
  • Tren smartere
  • Tren smartere
  • Tren smartere
  • Tren smartere
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24Turntable image 25Turntable image 26Turntable image 27Turntable image 28Turntable image 29Turntable image 30Turntable image 31Turntable image 32Turntable image 33Turntable image 34Turntable image 35Turntable image 36Turntable image 37Turntable image 38Turntable image 39Turntable image 40Turntable image 41Turntable image 42Turntable image 43Turntable image 44Turntable image 45Turntable image 46Turntable image 47Turntable image 48Turntable image 49Turntable image 50Turntable image 51Turntable image 52Turntable image 53Turntable image 54Turntable image 55Turntable image 56Turntable image 57Turntable image 58Turntable image 59Turntable image 60Turntable image 61Turntable image 62Turntable image 63Turntable image 64Turntable image 65Turntable image 66Turntable image 67Turntable image 68Turntable image 69Turntable image 70Turntable image 71Turntable image 72
  • Tren smartere
  • Tren smartere
  • Tren smartere
  • Tren smartere
  • Tren smartere
  • Tren smartere
  • Tren smartere
  • Tren smartere
  • Tren smartere
  • Tren smartere

Utgått

Trådløse sportshodetelefoner

TAA7306BK/00

2.5
| (13) Anmeldelser
Tren smartere
Løp raskere. Hopp høyere. Disse trådløse sportshodetelefonene har avtakbare ørebøyler med en svært sikker passform. Den oppkvikkende lyden holder deg i gang, og den innebygde pulsmåleren hjelper deg med å trene i takt med kroppen.
Se alle fordeler

Tren smartere

  • I-øret passform

  • Pulsmåler

  • Ørebøyler eller vingespisser

  • UV-rengjøring

Fleksibel passform. Ørebøyler eller vingespisser

Fleksibel passform. Ørebøyler eller vingespisser

Fleksible og avtakbare vingespisser sørger for god passform ved treningsøkter med lett til middels intensitet. Når du er klar for en vanskeligere økt, kan du ta av de avtakbare ørebøylene for å holde proppene på plass. Velg farge på ørebøylen eller vingespissen slik at den passer til stilen din.

Hør på kroppen din. Pulsmåler

Hør på kroppen din. Pulsmåler

Tren smartere takket være en pulsmåler som er kompatibel med populære treningsapper og Philips Headphone-appen. Hvis den valgte appen støtter oppdateringer i sanntid, får du pulsmålinger lest opp i øret ditt mens du trener. Da vet du når du skal trene hardere og når du skal roe deg ned litt.

Tren hardt, se ren ut. UV-rengjøring

Tren hardt, se ren ut. UV-rengjøring

Ta tunge løft. Løp på tredemøllen. Uansett hvordan du liker å få endorfinkicket, gir disse hodetelefonene deg friheten til å svette! Når du er ferdig, setter du bare ørepluggene i ladeenheten, og en UV-rengjøringssyklus fjerner opptil 99 % av bakteriene.

Tekniske spesifikasjoner

Få hjelp med dette produktet

Få svar på vanlige spørsmål, brukerhåndbøker, sikkerhetsinformasjon og tips

Anmeldelser

Disse anmeldelsene forvaltes av Bazaarvoice og overholder Bazaarvoice Authenticity Policy, som støttes av antisvindel-teknologi og menneskelig analyse. Du finner mer informasjon på
Kundenes meninger i form av produkt- og stjernevurdering er nyttige for alle kunder. De lar deg lære mer om produktet og hjelpe deg med å ta en kjøpsbeslutning. Alle kunder som har kjøpt et produkt på nettet eller i butikken, kan sende inn en anmeldelse

2.5

av 5

13

Anmeldelser

16/11/2022

Danmark

Danmark

Et par solide gode in-ear høretelefoner

Det er et par gode solide høretelefoner der sidder perfekt i øret og lukker godt af.

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder TAA7306BK Ægte trådløse sportshovedtelefoner

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder TAA7306BK Ægte trådløse sportshovedtelefoner

05/11/2022

Danmark

Danmark

Philips In-Ear

Jeg har haft hovedtelefoner i en rum tid nu og jeg har været glad for dem. Jeg har brugt dem i forskellige miljøer og de har altid leveret god lyd. De sidder rigtig fint i øret og uanset om man udsætter dem for en løbetur eller styrketræning så bliver de siddende og er ikke til gene. Jeg har før oplevet at mikrofonen i trådløse høretelefoner er dårlig, men har ikke oplevet at folk jeg har snakket med ikke har kunne høre mig klart og tydeligt.

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder TAA7306BK Ægte trådløse sportshovedtelefoner

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder TAA7306BK Ægte trådløse sportshovedtelefoner

25/06/2023

Sverige

Sverige

Bekreftet kjøper

Produkten har utmärkta funktioner

Den har allt den lovar och lite till, utmärkt batteri tiden

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder TAA7306BK True wireless sporthörlurar

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder TAA7306BK True wireless sporthörlurar

Meld deg på Philips-nyhetsbrevet for eksklusive tilbud

  • 100 kr i rabatt på ditt første kjøp.
  • Tidlig tilgang til salg.
  • Tips om sunn livsstil.
  • Eksperttips og inspirasjon.

Jeg ønsker å motta markedsføringskommunikasjon om Philips-produkter, tjenester, arrangementer og kampanjer basert på mine preferanser og min atferd. Jeg kan når som helst melde meg av.

  • 100 kr i rabatt på ditt første kjøp.
  • Tidlig tilgang til salg.
  • Tips om sunn livsstil.
  • Eksperttips og inspirasjon.