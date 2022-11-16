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Utgått
TAA7306BK/00
I-øret passform
Pulsmåler
Ørebøyler eller vingespisser
UV-rengjøring
Fleksible og avtakbare vingespisser sørger for god passform ved treningsøkter med lett til middels intensitet. Når du er klar for en vanskeligere økt, kan du ta av de avtakbare ørebøylene for å holde proppene på plass. Velg farge på ørebøylen eller vingespissen slik at den passer til stilen din.
Tren smartere takket være en pulsmåler som er kompatibel med populære treningsapper og Philips Headphone-appen. Hvis den valgte appen støtter oppdateringer i sanntid, får du pulsmålinger lest opp i øret ditt mens du trener. Da vet du når du skal trene hardere og når du skal roe deg ned litt.
Ta tunge løft. Løp på tredemøllen. Uansett hvordan du liker å få endorfinkicket, gir disse hodetelefonene deg friheten til å svette! Når du er ferdig, setter du bare ørepluggene i ladeenheten, og en UV-rengjøringssyklus fjerner opptil 99 % av bakteriene.
2.5
av 5
13
Anmeldelser
FHK1
16/11/2022
Danmark
Et par solide gode in-ear høretelefoner
Det er et par gode solide høretelefoner der sidder perfekt i øret og lukker godt af.
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder TAA7306BK Ægte trådløse sportshovedtelefoner
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder TAA7306BK Ægte trådløse sportshovedtelefoner
Aarhus8000
05/11/2022
Danmark
Philips In-Ear
Jeg har haft hovedtelefoner i en rum tid nu og jeg har været glad for dem. Jeg har brugt dem i forskellige miljøer og de har altid leveret god lyd. De sidder rigtig fint i øret og uanset om man udsætter dem for en løbetur eller styrketræning så bliver de siddende og er ikke til gene. Jeg har før oplevet at mikrofonen i trådløse høretelefoner er dårlig, men har ikke oplevet at folk jeg har snakket med ikke har kunne høre mig klart og tydeligt.
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder TAA7306BK Ægte trådløse sportshovedtelefoner
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder TAA7306BK Ægte trådløse sportshovedtelefoner
Stefan 666
25/06/2023
Sverige
Bekreftet kjøper
Produkten har utmärkta funktioner
Den har allt den lovar och lite till, utmärkt batteri tiden
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder TAA7306BK True wireless sporthörlurar
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder TAA7306BK True wireless sporthörlurar