Fri frakt fra 1000 NOK
30 dagers angrerett
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Ekte trådløse ørepropper med åpen passform
Luftledning
IP55 støv- /vannbeskyttelse
Opptil 28 timers avspillingstid
Det åpne designet til disse øreproppene betyr at du ikke trenger å prøve forskjellige ørepropptrekk. I stedet vil komfortable ørekroker gå rundt ørene dine, og et gummianker på enden av hver krok griper forsiktig under baksiden av øret for ekstra sikkerhet og en passform som ikke vil svikte.
Musikk, lydbøker, podkaster, treningsspilleliste – du får glede av flott lyd med god bass uansett hva du lytter til! Hver ørepropp sitter sikkert på kurven til det ytre øret, og presisjonsdrivere leder lyden inn i ørekanalen uten å forsegle den, slik at du hører omgivelsene dine mens du lytter.
Gå tur i skogen. Løp i regnet. En IP55-klassifisering betyr at disse øreproppene ikke har noe imot svette, fuktighet eller støv, så de vil aldri gi deg en unnskyldning for å bli på sofaen! Hvis du beveger deg utendørs, holder et lys deg synlig.
4.3
av 5
28
Anmeldelser
85%
anbefaler dette produktet
50 Peas
15/11/2025
United Kingdom
Bekreftet kjøper
Perfect solution for secure earbuds without pain.
These have been the solution I've been looking for! In ear earbuds hurt too much and I've found the one resting in your lobes too easy to fall out. The solution, open ear headphones with ear clips. Very secure! All I want is to listen to my music without constantly pushing a bud back. The sound quality is perfect for me,nice rounded sound, I'm not and audio geeks I just want an easy solution to listen to my music. Being able to hear outside noises is good for me as I want to be aware of my surroundings. Lastly the running light are a bonus when walking the dog on dark nights, I feel more visible. Couldn't be happier with these if I two pairs.
Denne omtalen gjelder 6000 series TAA6709BK Open-ear true wireless sports headphones
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15/12/2024
Deutschland
Ich bin sehr zufrieden
Ich bin sehr zufrieden mit den 6000 Series True Wireless Open-Ear-Sportkopfhörern. Die Klangqualität ist beeindruckend – klar und kraftvoll, perfekt für Musik und Anrufe. Besonders hervorzuheben ist das offene Ohrdesign, das es ermöglicht, Umgebungsgeräusche wahrzunehmen, was für Outdoor-Aktivitäten und Sportarten ideal ist. Die Kopfhörer sitzen bequem und sicher, ohne unangenehm zu drücken, selbst bei intensiveren Bewegungen. Die Akkulaufzeit ist ausreichend, und die Ladecase bietet praktischen Komfort. Die Verbindung über Bluetooth funktioniert zuverlässig und ohne Unterbrechungen. Ich schätze auch, dass sie wasserdicht sind, was sie besonders für den Sport bei verschiedenen Wetterbedingungen geeignet macht. Die Bedienung ist einfach und intuitiv, sodass man die Kopfhörer problemlos steuern kann. Insgesamt sind diese Kopfhörer eine großartige Wahl für aktive Menschen, die sowohl Komfort als auch hohe Klangqualität suchen. Sehr empfehlenswert!
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder 6000 series TAA6709BK True Wireless Open-Ear-Sportkopfhörer
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Ksiusa
03/12/2024
Deutschland
Die besten Kopfhörer, die ich für den Sport habe!
Ich habe den Philips TAA6709BK/00 getestet und bin wirklich beeindruckt! Für jemanden wie mich, der oft im Park Sport treibt, sind diese Kopfhörer eine perfekte Wahl. Was mir besonders gut gefällt, ist, wie sicher die Kopfhörer sitzen. Dank der stabilen Ohrbügel muss ich mir keine Sorgen machen, dass sie während des Laufens oder Trainings herunterfallen könnten. Selbst bei intensiven Bewegungen bleiben sie fest an ihrem Platz. Für mich bedeutet das endlich sorgenfreies Training - keine ständigen Unterbrechungen mehr, um die Kopfhörer neu einzusetzen. Die Klangqualität ist wirklich gut: klare Höhen, saubere Mitten und ein angenehmer Bass. Es macht Spaß, Musik oder Podcasts zu hören, während ich unterwegs bin. Mit einer Laufzeit von 7 Stunden bin ich mehr als zufrieden. Ich habe sie mehrere Tage für meine Sessions benutzt, ohne sie ständig aufladen zu müssen. Das Ladecase ist auch praktisch und gibt nochmal einen Extra-Schub, wenn nötig. Die IPX5-Wasser- und Schweißresistenz ist ein großer Pluspunkt. Selbst wenn es im Park mal nieselt oder ich richtig ins Schwitzen komme, funktionieren die Kopfhörer ohne Probleme. Das gibt mir ein gutes Gefühl, dass sie robust und langlebig sind. Für mich sind die Philips TAA6709BK/ 00 die besten Kopfhörer, die ich bisher für den Sport benutzt habe. Sie sitzen sicher, klingen super und halten lange durch. Wer gerne draußen aktiv ist, wird damit sehr zufrieden sein!
Fordeler
Super sicherer Sitz - kein Herunterfallen • Gute Klangqualität mit motivierendem Sound
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder 6000 series TAA6709BK True Wireless Open-Ear-Sportkopfhörer
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