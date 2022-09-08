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        Veske

        SWW1001/00

        Universell organiseringsveske for elektronikk

        Organiseringsveske for elektronisk tilbehør for å beskytte ditt elektroniske utstyr. Design for å holde elektronikken trygg og tørr med vanntett materiale med IPX4-standard. Veske med fire innvendige rom for å holde ting ryddig og organisert.

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        Universell organiseringsveske for elektronikk

        • Universell

        Bærevesken kan brukes for seg selv eller legges i vesken din

        Bær enheten i bærevesken for å få beskyttelse på farten, eller bruk den som ekstra beskyttelse i vesken eller ryggsekken din.

        Innvendige lommer for trygg oppbevaring

        Inne i vesken finner du lommer som er perfekte for oppbevaring av mobiltelefonen, kabler, batterier, minnekort – alt du trenger for å beskytte og ha tingene dine i nærheten.

        Sprutsikkert materiale betyr ikke at det kan senkes ned i vann

        Sprutsikkert materiale beskytter mediene mot fuktighet og kontakt med vann.

        Tekniske spesifikasjoner

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        • 100 kr i rabatt på ditt første kjøp.
        • Tidlig tilgang til salg.
        • Tips om sunn livsstil.
        • Eksperttips og inspirasjon.