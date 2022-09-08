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Utgått
SWW1001/00
Universell organiseringsveske for elektronikk
Organiseringsveske for elektronisk tilbehør for å beskytte ditt elektroniske utstyr. Design for å holde elektronikken trygg og tørr med vanntett materiale med IPX4-standard. Veske med fire innvendige rom for å holde ting ryddig og organisert.
Universell
Bær enheten i bærevesken for å få beskyttelse på farten, eller bruk den som ekstra beskyttelse i vesken eller ryggsekken din.
Inne i vesken finner du lommer som er perfekte for oppbevaring av mobiltelefonen, kabler, batterier, minnekort – alt du trenger for å beskytte og ha tingene dine i nærheten.
Sprutsikkert materiale beskytter mediene mot fuktighet og kontakt med vann.
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