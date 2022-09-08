Elegant design med justerbart hode – enkel å bruke og oppbevare

Steamer 5000 Series er klar når du er det. Bare still inn hodet for å dampe plagg på en kleshenger eller en flat overflate, og damp i vei. Den justerbare vippefunksjonen gjør det enkelt å pakke den med seg på reise og å oppbevare den hjemme.