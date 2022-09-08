ProdukterStøtte

Betal senere med Klarna

100 kr i rabatt på ditt første kjøp.

Fri frakt fra 1000 NOK

30 dagers angrerett

Alle serier

  • Fremtidens mote – damp med stil
  • Fremtidens mote – damp med stil
  • Fremtidens mote – damp med stil
  • Fremtidens mote – damp med stil
  • Fremtidens mote – damp med stil
  • Fremtidens mote – damp med stil
  • Fremtidens mote – damp med stil
  • Fremtidens mote – damp med stil
  • Fremtidens mote – damp med stil
  • Fremtidens mote – damp med stil
  • Fremtidens mote – damp med stil
  • Fremtidens mote – damp med stil
  • Fremtidens mote – damp med stil
  • Fremtidens mote – damp med stil
  • Fremtidens mote – damp med stil
  • Fremtidens mote – damp med stil

Pusset opp

5000 SeriesHåndholdt steamer

STH5020/20R1

Fremtidens mote – damp med stil
Du har valgt ut et antrekk, men du har ikke tid til å stryke det. Slapp av – vi ordner det. Glem upraktiske strykejern, og bruk i stedet Philips praktiske håndholdte steamer 5000 Series. Den er klar på 35 sekunder og er en fryd å bruke. Garantert ingen svimerker, bare skrukkefrie antrekk.
Se alle fordeler

Dette produktet er renovert og testet av vårt team. Les mer

Løft garderoben til et nytt nivå med Philips

Fremtidens mote – damp med stil

  • Perfekt for ømfintlig plagg og skrukker

  • Stilig og enkelt design – lett å bruke

  • Bærbar, praktisk og enkel oppbevaring

Elegant design med justerbart hode – enkel å bruke og oppbevare

Elegant design med justerbart hode – enkel å bruke og oppbevare

Steamer 5000 Series er klar når du er det. Bare still inn hodet for å dampe plagg på en kleshenger eller en flat overflate, og damp i vei. Den justerbare vippefunksjonen gjør det enkelt å pakke den med seg på reise og å oppbevare den hjemme.

Plug & play: klar på noen sekunder, uten at du trenger strykebrett

Plug & play: klar på noen sekunder, uten at du trenger strykebrett

Steamer 5000 Series er utrolig lett å bruke, og varmes opp på bare 35 sekunder. Nå trenger du ikke det upraktiske strykebrettet lenger. Bare damp og fjern skrukker fra plagg på kleshengeren eller på en flat overflate, så er jobben gjort.

Eco- og Max-innstillingene – velg den som passer antrekket

Eco- og Max-innstillingene – velg den som passer antrekket

Steamer 5000 Series fjerner vanskelige skrukker fra alle plagg som kan strykes. Standardinnstillingen Eco er perfekt for å spare strøm, mens Max har et høyere dampnivå som takler krevende rynker og stoff som bomull.

Tekniske spesifikasjoner

Få hjelp med dette produktet

Få svar på vanlige spørsmål, brukerhåndbøker, sikkerhetsinformasjon og tips

Meld deg på Philips-nyhetsbrevet for eksklusive tilbud

  • 100 kr i rabatt på ditt første kjøp.
  • Tidlig tilgang til salg.
  • Tips om sunn livsstil.
  • Eksperttips og inspirasjon.

Jeg ønsker å motta markedsføringskommunikasjon om Philips-produkter, tjenester, arrangementer og kampanjer basert på mine preferanser og min atferd. Jeg kan når som helst melde meg av.

  • 100 kr i rabatt på ditt første kjøp.
  • Tidlig tilgang til salg.
  • Tips om sunn livsstil.
  • Eksperttips og inspirasjon.
Ansvarsfraskrivelser

  1. Testet med testtyper av bakterier/sopp: Escherichia coli (8099), Staphylococcus aureus ATCC 6538, Candida albicans ATCC 10231. ^Testet med midd av arten Dermatophagoides farinae (hann- og hunnmidd, voksne og nymfer)

  2. Strømmålingen på 1400 W baserer seg på at apparatet er koblet til en strømforsyning på 240 V. Den faktiske strømmålingen kan variere avhengig av spenningen.