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Pusset opp
STH5020/20R1
Dette produktet er renovert og testet av vårt team. Les mer
Perfekt for ømfintlig plagg og skrukker
Stilig og enkelt design – lett å bruke
Bærbar, praktisk og enkel oppbevaring
Steamer 5000 Series er klar når du er det. Bare still inn hodet for å dampe plagg på en kleshenger eller en flat overflate, og damp i vei. Den justerbare vippefunksjonen gjør det enkelt å pakke den med seg på reise og å oppbevare den hjemme.
Steamer 5000 Series er utrolig lett å bruke, og varmes opp på bare 35 sekunder. Nå trenger du ikke det upraktiske strykebrettet lenger. Bare damp og fjern skrukker fra plagg på kleshengeren eller på en flat overflate, så er jobben gjort.
Steamer 5000 Series fjerner vanskelige skrukker fra alle plagg som kan strykes. Standardinnstillingen Eco er perfekt for å spare strøm, mens Max har et høyere dampnivå som takler krevende rynker og stoff som bomull.
Testet med testtyper av bakterier/sopp: Escherichia coli (8099), Staphylococcus aureus ATCC 6538, Candida albicans ATCC 10231. ^Testet med midd av arten Dermatophagoides farinae (hann- og hunnmidd, voksne og nymfer)
Strømmålingen på 1400 W baserer seg på at apparatet er koblet til en strømforsyning på 240 V. Den faktiske strømmålingen kan variere avhengig av spenningen.