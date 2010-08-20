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Utgått
"... kunne ikke slutte å le den dagen!"
Hold de mest minneverdige øyeblikkene levende året rundt med Philips Photoframe. Denne kompakte rammen er brukervennlig, har stort lagringsminne og tar seg godt ut i ethvert hjem.
17,8 cm (7")
16:10-rammeformat
Den unike Philips imagen-forbedringsteknologien analyserer automatisk bildene til riktig farge og justerer for optimal kontrast. imagen Pro er en mer avansert bildeforbedring som omfatter de tre essensielle elementene fra imagen for å ha høyere fargenøyaktighet, fargedybde og smart kontrast. I tillegg gir imagen Pro forbedret hudfarge, skarpere bilder og flimmerfri bildevisning, noe som er svært viktig for stillbilder.
Den automatiske gjenkjenningen av stående/liggende bilder bruker en sensor som gjenkjenner retningen i PhotoFrame og viser hvert bilde på riktig måte.
Dette er en lysbildevisningseffekt som viser en bildemontasje med et automatisk og tilfeldig utvalg av bilder, og dermed unngår du skjemmende kanter som ellers kan oppstå ved visning av bilder som er mindre enn skjermstørrelsen.
4.0
av 5
2
Anmeldelser
100%
anbefaler dette produktet
20/08/2010
Deutschland
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder SPF1017 Digital PhotoFrame
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder SPF1017 Digital PhotoFrame
Juanma
15/05/2012
España
Marco con almacenamiento
Aparte de que no pierde calidad en las imagenes para la resolucion que tiene lo mejor que tiene es una propia memoria para las fotos que quieres mantener siempre sin tener que contar con unidades extraibles externas.
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder SPF1017 Digital PhotoFrame
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder SPF1017 Digital PhotoFrame