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Utgått

Digital PhotoFrame

SPF1017/00

4

| (2) Anmeldelser | 100% anbefaler dette produktet

"... kunne ikke slutte å le den dagen!"

Hold de mest minneverdige øyeblikkene levende året rundt med Philips Photoframe. Denne kompakte rammen er brukervennlig, har stort lagringsminne og tar seg godt ut i ethvert hjem.

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"... kunne ikke slutte å le den dagen!"

  • 17,8 cm (7")

  • 16:10-rammeformat

imagen Pro for skarpe, levende og naturlige hudfarger

Den unike Philips imagen-forbedringsteknologien analyserer automatisk bildene til riktig farge og justerer for optimal kontrast. imagen Pro er en mer avansert bildeforbedring som omfatter de tre essensielle elementene fra imagen for å ha høyere fargenøyaktighet, fargedybde og smart kontrast. I tillegg gir imagen Pro forbedret hudfarge, skarpere bilder og flimmerfri bildevisning, noe som er svært viktig for stillbilder.

Automatisk bilderetning som viser bildene stående eller liggende

Den automatiske gjenkjenningen av stående/liggende bilder bruker en sensor som gjenkjenner retningen i PhotoFrame og viser hvert bilde på riktig måte.

Ha det moro med montasjer: vis flere bilder i én visning

Dette er en lysbildevisningseffekt som viser en bildemontasje med et automatisk og tilfeldig utvalg av bilder, og dermed unngår du skjemmende kanter som ellers kan oppstå ved visning av bilder som er mindre enn skjermstørrelsen.

Tekniske spesifikasjoner

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Anmeldelser

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4.0

av 5

2

Anmeldelser

100%

anbefaler dette produktet

4
2
1

20/08/2010

Deutschland

Deutschland

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder SPF1017 Digital PhotoFrame

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder SPF1017 Digital PhotoFrame

15/05/2012

España

España

Marco con almacenamiento

Aparte de que no pierde calidad en las imagenes para la resolucion que tiene lo mejor que tiene es una propia memoria para las fotos que quieres mantener siempre sin tener que contar con unidades extraibles externas.

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder SPF1017 Digital PhotoFrame

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder SPF1017 Digital PhotoFrame

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