Fri frakt fra 1000 NOK
30 dagers angrerett
Fri frakt fra 1000 NOK
30 dagers angrerett
Utgått
SHS3305BK/10
Sikker tilpassing
Disse ergonomiske hodetelefonene med ørekrok er svært komfortable ved aktiv bruk, og de gir deg musikkgjengivelse av enestående kvalitet rett i øret. Den integrerte mikrofonen fanger opp stemmen din på en klar måte.
15 mm drivere / åpen bakside
Ørekrok
Liten nok for optimal brukskomfort og stor nok til å gi klar, forvrengningsfri lyd. Denne 15 mm høyttalerdriveren har ideell størrelse for en god lydopplevelse.
Disse hodetelefonene er utformet etter ørets form for ekstra komfort og langvarig lydnytelse.
Denne 3D-ørebøylen er både myk og fleksibel slik at den sitter behagelig på plass når du er aktiv eller nyter musikk mens du er på farten.
Anmeldelser