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Utgått

Hodetelefoner med ørekrok og mikrofon

SHS3305BK/10

Sikker tilpassing

Disse ergonomiske hodetelefonene med ørekrok er svært komfortable ved aktiv bruk, og de gir deg musikkgjengivelse av enestående kvalitet rett i øret. Den integrerte mikrofonen fanger opp stemmen din på en klar måte.

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Fleksibel ørebøyle som passer til alle ører

Sikker tilpassing

  • 15 mm drivere / åpen bakside

  • Ørekrok

En 15 mm høyttalerdriver som optimaliserer brukskomforten

En 15 mm høyttalerdriver som optimaliserer brukskomforten

Liten nok for optimal brukskomfort og stor nok til å gi klar, forvrengningsfri lyd. Denne 15 mm høyttalerdriveren har ideell størrelse for en god lydopplevelse.

Ergonomisk formet hodetelefon som gir bedre brukskomfort

Disse hodetelefonene er utformet etter ørets form for ekstra komfort og langvarig lydnytelse.

Bøybar 3D-ørebøyle som passer til alle ørestørrelser

Denne 3D-ørebøylen er både myk og fleksibel slik at den sitter behagelig på plass når du er aktiv eller nyter musikk mens du er på farten.

Tekniske spesifikasjoner

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