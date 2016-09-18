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Utgått

ActionFitSportshodetelefoner med Bluetooth®

SHQ8300LF/00

2.7

| (7) Anmeldelser

Trådløs frihet. Ultimat ytelse.

Philips ActionFit SHQ8300 trådløse hodetelefoner er laget for sport og action, kommer med kraftfull bass, er svette- og vannbestandige og komfortable å bruke. De kan brukes på to ulike måter avhengig av dine behov.

Se alle fordeler

Tilpassbar passform

Trådløs frihet. Ultimat ytelse.

  • 13,6 mm drivere / halvlukket

  • Ørepropp

Lyd av høy ytelse for bedre yteevne

Lyd av høy ytelse for bedre yteevne

13,6 mm neodymdrivere gir deg lyd med høy ytelse, slik at du kan yte ditt beste.

En magnetisk kabelklemme holder kabelen på plass

En spesialdesignet magnetisk kabelklemme holder kablene fast uansett hvor hardt du presser deg selv.

NFC-tilkobling med ett trykk for enkel Bluetooth®-paring

NFC-tilkobling med ett trykk for enkel Bluetooth®-paring

Enkel NFC-paring lar deg koble Bluetooth®-hodetelefonene til en hvilken som helst Bluetooth-aktivert enhet – med bare ett trykk.

Tekniske spesifikasjoner

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Anmeldelser

Disse anmeldelsene forvaltes av Bazaarvoice og overholder Bazaarvoice Authenticity Policy, som støttes av antisvindel-teknologi og menneskelig analyse. Du finner mer informasjon på
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2.7

av 5

7

Anmeldelser

2

18/09/2016

Italia

Italia

Vale il suo prezzo. Ottimo!

Ho comprato queste cuffie principalmente per correre, ma mi trovo così bene che poi le uso anche per le telefonate di lavoro o la musica in viaggio. Rispetto ad altre cuffie pensate per la musica, in queste il microfono per le telefonate funziona molto bene. Il magnete sul colletto della maglia è un colpo di genio per evitare che il corpo centrale rimbalzi sulla schiena ad ogni passo.

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder ActionFit SHQ8300LF Bluetooth® sports headphones

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder ActionFit SHQ8300LF Bluetooth® sports headphones

02/05/2016

United Kingdom

United Kingdom

No more wires!

Having wrestled with headphone wires for years, I received these as a gift and they and they have made exercising much more pleasurable. Bluetooth does get interrupted if you tuck the receiver away but otherwise the sound quality is great. Highly recommend.

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder ActionFit SHQ8300LF Bluetooth® sports headphones

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder ActionFit SHQ8300LF Bluetooth® sports headphones

10/04/2016

Deutschland

Deutschland

Bekreftet kjøper

Das Produkt hat gute Eigenschaften

Das Design und die Passgenauigkeit sind ausgezeichnet. Die Haptik des Bedienelements könnte etwas sensibler sein. Bass- und Höhenspektrum sind noch verbesserungsbedürftig, die Leistungsdauer ist ausgezeichnet.

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder ActionFit SHQ8300WS Bluetooth®-Sportkopfhörer

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder ActionFit SHQ8300WS Bluetooth®-Sportkopfhörer

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