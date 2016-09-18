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Utgått
SHQ8300LF/00
Trådløs frihet. Ultimat ytelse.
Philips ActionFit SHQ8300 trådløse hodetelefoner er laget for sport og action, kommer med kraftfull bass, er svette- og vannbestandige og komfortable å bruke. De kan brukes på to ulike måter avhengig av dine behov.
13,6 mm drivere / halvlukket
Ørepropp
13,6 mm neodymdrivere gir deg lyd med høy ytelse, slik at du kan yte ditt beste.
En spesialdesignet magnetisk kabelklemme holder kablene fast uansett hvor hardt du presser deg selv.
Enkel NFC-paring lar deg koble Bluetooth®-hodetelefonene til en hvilken som helst Bluetooth-aktivert enhet – med bare ett trykk.
2.7
av 5
7
Anmeldelser
LyndaCarter
18/09/2016
Italia
Vale il suo prezzo. Ottimo!
Ho comprato queste cuffie principalmente per correre, ma mi trovo così bene che poi le uso anche per le telefonate di lavoro o la musica in viaggio. Rispetto ad altre cuffie pensate per la musica, in queste il microfono per le telefonate funziona molto bene. Il magnete sul colletto della maglia è un colpo di genio per evitare che il corpo centrale rimbalzi sulla schiena ad ogni passo.
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Denne omtalen gjelder ActionFit SHQ8300LF Bluetooth® sports headphones
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder ActionFit SHQ8300LF Bluetooth® sports headphones
Wrawtnik
02/05/2016
United Kingdom
No more wires!
Having wrestled with headphone wires for years, I received these as a gift and they and they have made exercising much more pleasurable. Bluetooth does get interrupted if you tuck the receiver away but otherwise the sound quality is great. Highly recommend.
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Denne omtalen gjelder ActionFit SHQ8300LF Bluetooth® sports headphones
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder ActionFit SHQ8300LF Bluetooth® sports headphones
Eschuk
10/04/2016
Deutschland
Bekreftet kjøper
Das Produkt hat gute Eigenschaften
Das Design und die Passgenauigkeit sind ausgezeichnet. Die Haptik des Bedienelements könnte etwas sensibler sein. Bass- und Höhenspektrum sind noch verbesserungsbedürftig, die Leistungsdauer ist ausgezeichnet.
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder ActionFit SHQ8300WS Bluetooth®-Sportkopfhörer
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder ActionFit SHQ8300WS Bluetooth®-Sportkopfhörer
Faktiske resultater kan variere