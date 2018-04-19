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Utgått
SHQ6500CL/00
Passer best til utendørs bruk
Bluetooth®
Svettebestandige/vanntette
Ørepropp
Den åpne akustikken lar lyden slippe inn, slik at du er bevisst på omgivelsene for sikkerhet når du trener utendørs.
C-formede øretupper i gummi gjør at ActionFit-øretelefoner sitter godt i øret, slik at du kan fokusere på treningen og ikke på å holde dem på plass.
Bluetooth-teknologi gir trådløs musikk uten problemer.
2.0
av 5
55
Anmeldelser
sillysignupname
19/04/2018
United Kingdom
Great product!
Comfortable, long battery life, quick charge and decent sound for the low price...absolute bargain!!
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder SHQ6500CL Bluetooth® sports headphones
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder SHQ6500CL Bluetooth® sports headphones
Mel3267
21/01/2017
United Kingdom
Excellent sound
Excellent sound and easy to control brilliant earphones
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder SHQ6500BL Bluetooth® sports headphones
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder SHQ6500BL Bluetooth® sports headphones
Chouchou
17/02/2019
Deutschland
Must have zum laufen
Habe schon diverse Kopfhörer ausprobiert, dieser ist unschlagbar!!!!! Super tolles Produkt, 100%-Inge weiter Empfehlung!
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder SHQ6500CL Bluetooth®-Sportkopfhörer
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder SHQ6500CL Bluetooth®-Sportkopfhörer
Faktiske resultater kan variere