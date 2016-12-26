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Utgått

Sportshodetelefoner med hodebånd

SHQ5200/10

4.6

| (17) Anmeldelser | 100% anbefaler dette produktet

Innstilt på sport

Den svært lette hodetelefonen ActionFit SHQ5200 er robust og ergonomisk. Den er utformet for å tåle de mest krevende treningsøktene. 40 mm neodymdrivere gir kraftig bass mens den åpne akustikken og de avtakbare øreputene alltid holder deg komfortabel, tørr og avkjølt.

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Sklisikker passform med silikongrep

Innstilt på sport

  • ActionFit

  • Hodetelefoner

  • Oransje og svart

40 mm neodymdrivere for heftig bass og kraftig ytelse

40 mm neodymdrivere for heftig bass og kraftig ytelse

Finn rytmen med slagkraftig musikk fra de kraftige 40 mm neodymdriverne som gir dyp og dynamisk bass. ActionFit-hodetelefonene er utformet for å gi deg ekstra krefter til treningsøkten – uansett hvor krevende den er. Opplev en levende og bevegende lydopplevelse, uansett hvordan du trener og hvor du er.

Det tettsittende hodebåndet passer optimalt til konturene på alles ører

Det tettsittende hodebåndet passer optimalt til konturene på alles ører

ActionFit-hodetelefonene har et diskré utformet, tettsittende hodebånd med ergonomiske øredeksler som er grundig testet, slik at de passer på alles ører – uansett form og størrelse – komfortabelt og perfekt.

Avtakbare, vaskbare øreputer holder deg avkjølt og tørr

Avtakbare, vaskbare øreputer holder deg avkjølt og tørr

Få svetten til å sile – hodetelefonene ActionFit SHQ5200 har unike øreputer som er dekket av et fuktfjernende stoff som holder deg komfortabel, kjølig og tørr gjennom hele treningsøkten. Bare ta av putene for å vaske dem etter flere bruk, så blir de så gode som nye.

Tekniske spesifikasjoner

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Anmeldelser

Disse anmeldelsene forvaltes av Bazaarvoice og overholder Bazaarvoice Authenticity Policy, som støttes av antisvindel-teknologi og menneskelig analyse. Du finner mer informasjon på
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4.6

av 5

17

Anmeldelser

100%

anbefaler dette produktet

3
2
1

26/12/2016

España

España

Excelente

Excelente producto, especialmente diseñado para deportes. Me gusta que la almohadilla se puede desmontar y lavar. Están muy bien. Quizá yo les habría agregado un micrófono. Pero fuera de eso son perfectos para el gym.

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder SHQ5200 Auriculares con banda de sujeción deportivos

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder SHQ5200 Auriculares con banda de sujeción deportivos

26/09/2016

Italia

Italia

SHQ5200

Cuffie perfette per sentire musica correndo e facendo attività sportive con una buona qualità sonora in tutti i campi.

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder SHQ5200 Sports Headband Headphones

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder SHQ5200 Sports Headband Headphones

24/02/2016

Italia

Italia

Prodotto degno di nome Philips!

Ottimo rapporto qualità/prezzo, design accattivante, molto ben costruita e non meno importante, suono molto potente favorevolmente predominante alle medio basse frequenze. I bassi sono, infatti, profondi ed articolati accompagnati da frequenze medie estese, le alte frequenze, invece, sono un po' meno incisive (è come trovare però il pelo nell'uovo...) forse un pochino travolte da bassi e medi veramente notevoli. Nel complesso cuffia dalle ottime prestazioni, addirittura non mi sarei aspettato un suono caratterizzato da bassi e medi così potenti! quindi sono pienamente soddisfatto dell'acquisto. Brava Philips!

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder SHQ5200 Sports Headband Headphones

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder SHQ5200 Sports Headband Headphones

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