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Innstilt på sport
Den svært lette hodetelefonen ActionFit SHQ5200 er robust og ergonomisk. Den er utformet for å tåle de mest krevende treningsøktene. 40 mm neodymdrivere gir kraftig bass mens den åpne akustikken og de avtakbare øreputene alltid holder deg komfortabel, tørr og avkjølt.
ActionFit
Hodetelefoner
Oransje og svart
Finn rytmen med slagkraftig musikk fra de kraftige 40 mm neodymdriverne som gir dyp og dynamisk bass. ActionFit-hodetelefonene er utformet for å gi deg ekstra krefter til treningsøkten – uansett hvor krevende den er. Opplev en levende og bevegende lydopplevelse, uansett hvordan du trener og hvor du er.
ActionFit-hodetelefonene har et diskré utformet, tettsittende hodebånd med ergonomiske øredeksler som er grundig testet, slik at de passer på alles ører – uansett form og størrelse – komfortabelt og perfekt.
Få svetten til å sile – hodetelefonene ActionFit SHQ5200 har unike øreputer som er dekket av et fuktfjernende stoff som holder deg komfortabel, kjølig og tørr gjennom hele treningsøkten. Bare ta av putene for å vaske dem etter flere bruk, så blir de så gode som nye.
4.6
av 5
17
Anmeldelser
100%
anbefaler dette produktet
JibranMacossay
26/12/2016
España
Excelente
Excelente producto, especialmente diseñado para deportes. Me gusta que la almohadilla se puede desmontar y lavar. Están muy bien. Quizá yo les habría agregado un micrófono. Pero fuera de eso son perfectos para el gym.
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Denne omtalen gjelder SHQ5200 Auriculares con banda de sujeción deportivos
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder SHQ5200 Auriculares con banda de sujeción deportivos
Nello94
26/09/2016
Italia
SHQ5200
Cuffie perfette per sentire musica correndo e facendo attività sportive con una buona qualità sonora in tutti i campi.
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Denne omtalen gjelder SHQ5200 Sports Headband Headphones
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Denne omtalen gjelder SHQ5200 Sports Headband Headphones
Tato95
24/02/2016
Italia
Prodotto degno di nome Philips!
Ottimo rapporto qualità/prezzo, design accattivante, molto ben costruita e non meno importante, suono molto potente favorevolmente predominante alle medio basse frequenze. I bassi sono, infatti, profondi ed articolati accompagnati da frequenze medie estese, le alte frequenze, invece, sono un po' meno incisive (è come trovare però il pelo nell'uovo...) forse un pochino travolte da bassi e medi veramente notevoli. Nel complesso cuffia dalle ottime prestazioni, addirittura non mi sarei aspettato un suono caratterizzato da bassi e medi così potenti! quindi sono pienamente soddisfatto dell'acquisto. Brava Philips!
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Denne omtalen gjelder SHQ5200 Sports Headband Headphones
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder SHQ5200 Sports Headband Headphones