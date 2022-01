Det sklisikre hodebåndet med silikongrep gjør at du kan bevege deg fritt

Hodetelefonene ActionFit SHQ5200 har et spesialutformet hodebånd som sitter godt gjennom hele den tøffeste treningsøkten. Det sklisikre hodebåndet er laget med et nyskapende silikongrep, som sikrer nok kontaktpunkter på hodet. Dette gjør at hodetelefonene ikke sklir til siden eller vipper frem og tilbake i en pendelbevegelse mens du beveger deg fritt gjennom treningsøkten.