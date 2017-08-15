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Utgått
SHQ4200/10
Innstilt på sport
Fjærvekteren SHQ4200 er laget av svært lett, fleksibel og svettebestandig gummi. Den lette gummien sikrer en perfekt passform slik at du ikke har lyst til å ta dem av etter treningsøkten. I tillegg har de førsteklasses dyp basslyd som holder motivasjonen oppe hele tiden.
ActionFit
Oransje og grå
ActionFit-hodetelefonene veier kun 8 g og er svært lette og en glede å ha på. Du merker dem faktisk nesten ikke når du trener. Du merker bare den fremragende kraftfulle lyden som holder deg fokusert og motivert.
ActionFit-hodetelefoner er spesielt utformet for alle aktive livsstiler. Uansett hvilken idrett eller treningsøkt du foretrekker, kan hodetelefonene håndtere varmen, fukten og svetten! Hodetelefonene er bygget av førsteklasses vanntette materialer og er komfortable samt svette- og regntette.
ActionFit-hodetelefonene er spesielt utformet for holdbarhet og styrke. Den kevlarbelagte kabelen er godt beskyttet mot rifter og brudd og tåler ekstreme omgivelser og treningsøkter.
3.2
av 5
17
Anmeldelser
Sarah77
15/08/2017
United Kingdom
Love these
I am on my 4th pair (over 10yrs). Like another reviewer said they are quite fragile, the neckband warped on one of mine. Saying that these are they only headphones i have found that are secure and give a great sound whilst I'm running. I am about to buy another pair.
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder SHQ4200 Sports neck band headphones
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder SHQ4200 Sports neck band headphones
ninjahippo
31/07/2014
United Kingdom
Found them great
I run around 12-20 miles per week with these. I have found them comfy to wear with great sound. I really like them. I have had them around a year now, but i've lost a little ear bud and still look to a part replacement
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder SHQ4200 Sports neck band headphones
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder SHQ4200 Sports neck band headphones
Mlamusic
08/07/2014
France
Matériel de haute qualité
Grande qualité de reproduction musicale même en mouvement
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder SHQ4200 Sports neck band headphones
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder SHQ4200 Sports neck band headphones