ProdukterStøtte

Betal senere med Klarna

100 kr i rabatt på ditt første kjøp.

Fri frakt fra 1000 NOK

30 dagers angrerett

  • Hovedbilde av produkt i bruk
  • Bilde av produktdetalj
  • Bilde av produktdetalj
  • Bilde av produktdetalj
  • Alternativt produktbilde
  • Bilde av produkt i bruk
  • Bilde av produkt i bruk
  • Bilde av produkt i bruk
  • Bilde av produkt i bruk
  • Emballasjebilde
  • Primærbilde
  • Hovedbilde av produkt i bruk
  • Bilde av produktdetalj
  • Bilde av produktdetalj
  • Bilde av produktdetalj
  • Alternativt produktbilde
  • Bilde av produkt i bruk
  • Bilde av produkt i bruk
  • Bilde av produkt i bruk
  • Bilde av produkt i bruk
  • Emballasjebilde
  • Primærbilde

Utgått

Sportshodetelefoner med nakkebøyle

SHQ4200/10

3.2

| (17) Anmeldelser

Innstilt på sport

Fjærvekteren SHQ4200 er laget av svært lett, fleksibel og svettebestandig gummi. Den lette gummien sikrer en perfekt passform slik at du ikke har lyst til å ta dem av etter treningsøkten. I tillegg har de førsteklasses dyp basslyd som holder motivasjonen oppe hele tiden.

Se alle fordeler

Lette og fleksible slik at du får en sikker passform

Innstilt på sport

  • ActionFit

  • Oransje og grå

Hodetelefonene veier 8 g, noe som gir førsteklasses passform og svært lett komfort

Hodetelefonene veier 8 g, noe som gir førsteklasses passform og svært lett komfort

ActionFit-hodetelefonene veier kun 8 g og er svært lette og en glede å ha på. Du merker dem faktisk nesten ikke når du trener. Du merker bare den fremragende kraftfulle lyden som holder deg fokusert og motivert.

Svette- og regntett – perfekt til alle treningsøkter

Svette- og regntett – perfekt til alle treningsøkter

ActionFit-hodetelefoner er spesielt utformet for alle aktive livsstiler. Uansett hvilken idrett eller treningsøkt du foretrekker, kan hodetelefonene håndtere varmen, fukten og svetten! Hodetelefonene er bygget av førsteklasses vanntette materialer og er komfortable samt svette- og regntette.

Kabel som er forsterket med kevlar gir uovertruffen holdbarhet

Kabel som er forsterket med kevlar gir uovertruffen holdbarhet

ActionFit-hodetelefonene er spesielt utformet for holdbarhet og styrke. Den kevlarbelagte kabelen er godt beskyttet mot rifter og brudd og tåler ekstreme omgivelser og treningsøkter.

Tekniske spesifikasjoner

Få hjelp med dette produktet

Få svar på vanlige spørsmål, brukerhåndbøker, sikkerhetsinformasjon og tips

Anmeldelser

Disse anmeldelsene forvaltes av Bazaarvoice og overholder Bazaarvoice Authenticity Policy, som støttes av antisvindel-teknologi og menneskelig analyse. Du finner mer informasjon på
Kundenes meninger i form av produkt- og stjernevurdering er nyttige for alle kunder. De lar deg lære mer om produktet og hjelpe deg med å ta en kjøpsbeslutning. Alle kunder som har kjøpt et produkt på nettet eller i butikken, kan sende inn en anmeldelse

3.2

av 5

17

Anmeldelser

15/08/2017

United Kingdom

United Kingdom

Love these

I am on my 4th pair (over 10yrs). Like another reviewer said they are quite fragile, the neckband warped on one of mine. Saying that these are they only headphones i have found that are secure and give a great sound whilst I'm running. I am about to buy another pair.

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder SHQ4200 Sports neck band headphones

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder SHQ4200 Sports neck band headphones

31/07/2014

United Kingdom

United Kingdom

Found them great

I run around 12-20 miles per week with these. I have found them comfy to wear with great sound. I really like them. I have had them around a year now, but i've lost a little ear bud and still look to a part replacement

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder SHQ4200 Sports neck band headphones

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder SHQ4200 Sports neck band headphones

08/07/2014

France

France

Matériel de haute qualité

Grande qualité de reproduction musicale même en mouvement

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder SHQ4200 Sports neck band headphones

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder SHQ4200 Sports neck band headphones

Meld deg på Philips-nyhetsbrevet for eksklusive tilbud

  • 100 kr i rabatt på ditt første kjøp.
  • Tidlig tilgang til salg.
  • Tips om sunn livsstil.
  • Eksperttips og inspirasjon.

Jeg ønsker å motta kampanjekommunikasjon – basert på preferanser og forbrukeratferd – om produkter, tjenester, arrangementer og kampanjer fra Philips. Du kan enkelt avslutte abonnementet når som helst.

  • 100 kr i rabatt på ditt første kjøp.
  • Tidlig tilgang til salg.
  • Tips om sunn livsstil.
  • Eksperttips og inspirasjon.