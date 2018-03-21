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Utgått
SHQ3405BL/00
Passer best til innendørs bruk
Svettebestandige/vanntette
Ørekrok
Leveres med ørepropper i tre størrelser, slik at du får best mulig passform.
Med den patenterte, justerbare ørekroken sikrer ActionFit-hodetelefonene en passform som er sikker og komfortabel. Bare sett hodetelefonene på ørene, og skyv den justerbare kroken opp eller ned, slik at den sitter godt på øret. Nå er du klar for alle treningsøkter eller terreng – hodetelefonene sitter på uansett hva som skjer.
ActionFit-hodetelefonene er utformet for holdbarhet og styrke. Den kevlarbelagte kabelen er godt beskyttet mot rifter og brudd og tåler ekstreme omgivelser og treningsøkter.
1.0
av 5
4
Anmeldelser
martin678
21/03/2018
France
mauvais produit
le son est très mauvais. Le confort dépend surement de l'anatomie de chacun mais en ce qui me concerne, ce produit est inconfortable. Très mauvais rapport qualité prix, pour un produit simplement de mauvaise qualité à tout point de vue.
Denne omtalen gjelder ActionFit SHQ3405BL Casque Sport avec Micro
Denne omtalen gjelder ActionFit SHQ3405BL Casque Sport avec Micro
walessa83
14/10/2017
France
Problème qualité du son
Très déçu par ce produit acheté il y a une semaine à la FNAC (Paris). J'ai demandé la reprise du produit par le SAV FNAC qui m'a dit qu'il fallait revenir vers le SAV Philips car l'appareil fonctionne même si la qualité du son est catastrophique. Du coup je ne sais plus comment faire pour me faire rembourser
Denne omtalen gjelder ActionFit SHQ3405BL Casque Sport avec Micro
Denne omtalen gjelder ActionFit SHQ3405BL Casque Sport avec Micro
Peperr
12/11/2016
España
Bekreftet kjøper
Este producto posee pésimas caracteristicas
Pésima calidad. Malas prestaciones. Muy poco ergonomico.
Denne omtalen gjelder ActionFit SHQ3405BL Auriculares deportivos con micrófono
Denne omtalen gjelder ActionFit SHQ3405BL Auriculares deportivos con micrófono