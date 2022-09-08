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  • FLYTT GRENSENE DINE
  • FLYTT GRENSENE DINE
  • FLYTT GRENSENE DINE
  • FLYTT GRENSENE DINE
  • FLYTT GRENSENE DINE
  • FLYTT GRENSENE DINE
  • FLYTT GRENSENE DINE
  • FLYTT GRENSENE DINE
  • FLYTT GRENSENE DINE
  • FLYTT GRENSENE DINE
  • FLYTT GRENSENE DINE
  • FLYTT GRENSENE DINE
  • FLYTT GRENSENE DINE
  • FLYTT GRENSENE DINE

Utgått

ActionFitSportsøretelefoner

SHQ3400LF/00

FLYTT GRENSENE DINE
Philips Actionfit NoLimits-hodetelefoner hjelper deg med å holde konsentrasjonen og motivasjonen oppe når du trenger det som mest. Med justerbar ørekrok og en lett, svettebestandig design, kan du glede deg over hodetelefoner med lyd som er like intens som treningsøkten din.
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Justerbare sportshodetelefoner med ørekrok

FLYTT GRENSENE DINE

  • Passer best til innendørs bruk

  • Svettebestandige/vanntette

  • Ørekrok

Øretupper i tre størrelser for optimal passform

Øretupper i tre størrelser for optimal passform

Leveres med ørepropper i tre størrelser, slik at du får best mulig passform.

Patentert, justerbar ørekrok for en personlig tilpasning

Patentert, justerbar ørekrok for en personlig tilpasning

Med den patenterte, justerbare ørekroken sikrer ActionFit-hodetelefonene en passform som er sikker og komfortabel. Bare sett hodetelefonene på ørene, og skyv den justerbare kroken opp eller ned, slik at den sitter godt på øret. Nå er du klar for alle treningsøkter eller terreng – hodetelefonene sitter på uansett hva som skjer.

Kevlar®-forsterket kabel gir uovertruffen varighet

Kevlar®-forsterket kabel gir uovertruffen varighet

ActionFit-hodetelefonene er utformet for holdbarhet og styrke. Den kevlarbelagte kabelen er godt beskyttet mot rifter og brudd og tåler ekstreme omgivelser og treningsøkter.

Tekniske spesifikasjoner

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