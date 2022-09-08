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Utgått
SHQ3400LF/00
Passer best til innendørs bruk
Svettebestandige/vanntette
Ørekrok
Leveres med ørepropper i tre størrelser, slik at du får best mulig passform.
Med den patenterte, justerbare ørekroken sikrer ActionFit-hodetelefonene en passform som er sikker og komfortabel. Bare sett hodetelefonene på ørene, og skyv den justerbare kroken opp eller ned, slik at den sitter godt på øret. Nå er du klar for alle treningsøkter eller terreng – hodetelefonene sitter på uansett hva som skjer.
ActionFit-hodetelefonene er utformet for holdbarhet og styrke. Den kevlarbelagte kabelen er godt beskyttet mot rifter og brudd og tåler ekstreme omgivelser og treningsøkter.
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