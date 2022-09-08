Patentert, justerbar ørekrok for en personlig tilpasning

Med den patenterte, justerbare ørekroken sikrer ActionFit-hodetelefonene en passform som er sikker og komfortabel. Bare sett hodetelefonene på ørene, og skyv den justerbare kroken opp eller ned, slik at den sitter godt på øret. Nå er du klar for alle treningsøkter eller terreng – hodetelefonene sitter på uansett hva som skjer.