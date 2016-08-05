ProdukterStøtte

Betal senere med Klarna

100 kr i rabatt på ditt første kjøp.

Fri frakt fra 1000 NOK

30 dagers angrerett

Alle serier

  • Enkeltbilde av produkt
  • Hovedbilde av produkt i bruk
  • Alternativt produktbilde
  • Alternativt produktbilde
  • Alternativt produktbilde
  • Bilde av produkt i bruk
  • Emballasjebilde
  • Enkeltbilde av produkt
  • Hovedbilde av produkt i bruk
  • Alternativt produktbilde
  • Alternativt produktbilde
  • Alternativt produktbilde
  • Bilde av produkt i bruk
  • Emballasjebilde

Utgått

ActionFitSportsøretelefoner

SHQ3400CL/00

1.5

| (2) Anmeldelser

FLYTT GRENSENE DINE

Philips Actionfit NoLimits-hodetelefoner hjelper deg med å holde konsentrasjonen og motivasjonen oppe når du trenger det som mest. Med justerbar ørekrok og en lett, svettebestandig design, kan du glede deg over hodetelefoner med lyd som er like intens som treningsøkten din.

Se alle fordeler

Justerbare sportshodetelefoner med ørekrok

FLYTT GRENSENE DINE

  • Passer best til innendørs bruk

  • Svettebestandige/vanntette

  • Ørekrok

Øretupper i tre størrelser for optimal passform

Leveres med ørepropper i tre størrelser, slik at du får best mulig passform.

Patentert, justerbar ørekrok for en personlig tilpasning

Med den patenterte, justerbare ørekroken sikrer ActionFit-hodetelefonene en passform som er sikker og komfortabel. Bare sett hodetelefonene på ørene, og skyv den justerbare kroken opp eller ned, slik at den sitter godt på øret. Nå er du klar for alle treningsøkter eller terreng – hodetelefonene sitter på uansett hva som skjer.

Kevlar®-forsterket kabel gir uovertruffen varighet

ActionFit-hodetelefonene er utformet for holdbarhet og styrke. Den kevlarbelagte kabelen er godt beskyttet mot rifter og brudd og tåler ekstreme omgivelser og treningsøkter.

Tekniske spesifikasjoner

Få hjelp med dette produktet

Få svar på vanlige spørsmål, brukerhåndbøker, sikkerhetsinformasjon og tips

Anmeldelser

Disse anmeldelsene forvaltes av Bazaarvoice og overholder Bazaarvoice Authenticity Policy, som støttes av antisvindel-teknologi og menneskelig analyse. Du finner mer informasjon på
Kundenes meninger i form av produkt- og stjernevurdering er nyttige for alle kunder. De lar deg lære mer om produktet og hjelpe deg med å ta en kjøpsbeslutning. Alle kunder som har kjøpt et produkt på nettet eller i butikken, kan sende inn en anmeldelse

1.5

av 5

2

Anmeldelser

5
4
3

05/08/2016

Nederland

Nederland

Niet geweldig

Heb deze vandaag bij de mediamarkt gekocht, kan ze helaas niet retour doen omdat het een hygiëne product blijkt te zijn. Wat pasvorm betreft is er niets mis mee, wat geluid betreft ben ik behoorlijk teleurgesteld. Heb een nummer van pink Floyd op de telefoon in flac formaat, met mijn normale hoofdtelefoon op klinkt het nummer echt fantastisch en loepzuiver. Met deze van Philips een stuk minder wat wellicht niet vreemd is maar er zit ook constant een kraak in wat erg irritant is. Jammer dat ik hem dus niet retour kan sturen, ga wel degelijk op zoek naar wat anders en zal mij via internet maar beter voor laten lichten alvorens ik zomaar weer iets aankoop.

Denne omtalen gjelder ActionFit SHQ3400CL Sporthoofdtelefoon

Denne omtalen gjelder ActionFit SHQ3400CL Sporthoofdtelefoon

29/01/2017

Deutschland

Deutschland

Nicht Gut Objektiv

Der Klang ist flach, ohne Bass, ohne Tiefe, dosig. Habe 6 Jahe alte " Sennheiser " die 10 mal besseren Klang qualität haben als die Philips . Die Philips Sport (Philips SHQ3400CL) sind nicht zumutbar ganz Objektiv gesehen

Denne omtalen gjelder ActionFit SHQ3400CL Sportkopfhörer

Denne omtalen gjelder ActionFit SHQ3400CL Sportkopfhörer

Meld deg på Philips-nyhetsbrevet for eksklusive tilbud

  • 100 kr i rabatt på ditt første kjøp.
  • Tidlig tilgang til salg.
  • Tips om sunn livsstil.
  • Eksperttips og inspirasjon.

Jeg ønsker å motta kampanjekommunikasjon – basert på preferanser og forbrukeratferd – om produkter, tjenester, arrangementer og kampanjer fra Philips. Du kan enkelt avslutte abonnementet når som helst.

  • 100 kr i rabatt på ditt første kjøp.
  • Tidlig tilgang til salg.
  • Tips om sunn livsstil.
  • Eksperttips og inspirasjon.