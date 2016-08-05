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Utgått
SHQ3400CL/00
FLYTT GRENSENE DINE
Philips Actionfit NoLimits-hodetelefoner hjelper deg med å holde konsentrasjonen og motivasjonen oppe når du trenger det som mest. Med justerbar ørekrok og en lett, svettebestandig design, kan du glede deg over hodetelefoner med lyd som er like intens som treningsøkten din.
Passer best til innendørs bruk
Svettebestandige/vanntette
Ørekrok
Leveres med ørepropper i tre størrelser, slik at du får best mulig passform.
Med den patenterte, justerbare ørekroken sikrer ActionFit-hodetelefonene en passform som er sikker og komfortabel. Bare sett hodetelefonene på ørene, og skyv den justerbare kroken opp eller ned, slik at den sitter godt på øret. Nå er du klar for alle treningsøkter eller terreng – hodetelefonene sitter på uansett hva som skjer.
ActionFit-hodetelefonene er utformet for holdbarhet og styrke. Den kevlarbelagte kabelen er godt beskyttet mot rifter og brudd og tåler ekstreme omgivelser og treningsøkter.
1.5
av 5
2
Anmeldelser
Paul77
05/08/2016
Nederland
Niet geweldig
Heb deze vandaag bij de mediamarkt gekocht, kan ze helaas niet retour doen omdat het een hygiëne product blijkt te zijn. Wat pasvorm betreft is er niets mis mee, wat geluid betreft ben ik behoorlijk teleurgesteld. Heb een nummer van pink Floyd op de telefoon in flac formaat, met mijn normale hoofdtelefoon op klinkt het nummer echt fantastisch en loepzuiver. Met deze van Philips een stuk minder wat wellicht niet vreemd is maar er zit ook constant een kraak in wat erg irritant is. Jammer dat ik hem dus niet retour kan sturen, ga wel degelijk op zoek naar wat anders en zal mij via internet maar beter voor laten lichten alvorens ik zomaar weer iets aankoop.
Denne omtalen gjelder ActionFit SHQ3400CL Sporthoofdtelefoon
Denne omtalen gjelder ActionFit SHQ3400CL Sporthoofdtelefoon
Obiwahn
29/01/2017
Deutschland
Nicht Gut Objektiv
Der Klang ist flach, ohne Bass, ohne Tiefe, dosig. Habe 6 Jahe alte " Sennheiser " die 10 mal besseren Klang qualität haben als die Philips . Die Philips Sport (Philips SHQ3400CL) sind nicht zumutbar ganz Objektiv gesehen
Denne omtalen gjelder ActionFit SHQ3400CL Sportkopfhörer
Denne omtalen gjelder ActionFit SHQ3400CL Sportkopfhörer