ProdukterStøtte

Betal senere med Klarna

100 kr i rabatt på ditt første kjøp.

Fri frakt fra 1000 NOK

30 dagers angrerett

  • Bilde av produktdetalj
  • Bilde av produktdetalj
  • Bilde av produktdetalj
  • Alternativt produktbilde
  • Bilde av produkt i bruk
  • Bilde av produkt i bruk
  • Emballasjebilde
  • Primærbilde
  • Bilde av produktdetalj
  • Bilde av produktdetalj
  • Bilde av produktdetalj
  • Alternativt produktbilde
  • Bilde av produkt i bruk
  • Bilde av produkt i bruk
  • Emballasjebilde
  • Primærbilde

Utgått

ActionFitSportshodetelefoner med ørebøyle

SHQ3200/10

2.3

| (22) Anmeldelser

Innstilt på sport

Den patenterte justerbare ørekroken på lette og svettebestandige SHQ3200 gjør at du kan konsentrere deg om treningsøkten uten å miste motivasjonen. Hvis det ikke hadde vært for den fantastiske lyden som holder deg gående, hadde du nesten ikke lagt merke til dem.

Se alle fordeler

Med justerbar ørekrok som gir sikker passform

Innstilt på sport

  • ActionFit

  • Oransje og grå

Patentert, justerbar ørekrok gir en sikker passform

Patentert, justerbar ørekrok gir en sikker passform

Med den patenterte, justerbare ørekroken sikrer ActionFit-hodetelefonene den ultimate passformen som er sikker og komfortabel. Bare sett hodetelefonene på ørene, og skyv den justerbare kroken opp eller ned, slik at den sitter godt på øret. Nå er du klar for alle treningsøkter eller terreng – hodetelefonene sitter på uansett hva som skjer.

Reflekterende stopper i kabelen

Reflekterende stopper i kabelen

Kraftig bass som motiverer

Kraftig bass som motiverer

Det finnes ikke noe bedre enn en fengende rytme som får deg i treningsmodus. ActionFit-hodetelefonene driver rytmene med svært dyp og dynamisk bass som forbedrer alle øvelser, og du tar det med til et høyere nivå.

Tekniske spesifikasjoner

Få hjelp med dette produktet

Få svar på vanlige spørsmål, brukerhåndbøker, sikkerhetsinformasjon og tips

Anmeldelser

Disse anmeldelsene forvaltes av Bazaarvoice og overholder Bazaarvoice Authenticity Policy, som støttes av antisvindel-teknologi og menneskelig analyse. Du finner mer informasjon på
Kundenes meninger i form av produkt- og stjernevurdering er nyttige for alle kunder. De lar deg lære mer om produktet og hjelpe deg med å ta en kjøpsbeslutning. Alle kunder som har kjøpt et produkt på nettet eller i butikken, kan sende inn en anmeldelse

2.3

av 5

22

Anmeldelser

02/12/2012

Danmark

Danmark

Mega godt produkt

Det er et mega godt produkt det er de penge værd (299,-) så køb dem men det er jo smag og beha om man vil have det med krog eller halsrem

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder ActionFit SHQ3200 Sports earhook headphones

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder ActionFit SHQ3200 Sports earhook headphones

02/08/2022

United Kingdom

United Kingdom

Gym Headphones

I absolutely love these! They work well at the gym even when I sweat a lot! Also the clip is very advantages so you don't have to deal with the wire just flying around.

Fordeler

Love the hooks and the color and the water/sweat resistance

Ulemper

hard to find to purchase

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder ActionFit SHQ3200 Sports earhook headphones

Bruksdato 2020-08-02

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder ActionFit SHQ3200 Sports earhook headphones

Bruksdato 2020-08-02

19/04/2013

Deutschland

Deutschland

guter Sportkopfhörer

Sitzt extrem sicher (wackelt bei mir während des Joggens absolut nicht), sehr bequem und bringt einen ordentlichen, dem Preis angemessenen Klang. Der Inear-Technik geschuldet wird beim Joggen beim Auftreten nach der Flugphase ein bassiges Störgeräusch, was im Körper Produziert wird, aber durch die Stöpsel in den Ohren verstärkt wird, hörbar. Dieses ist meiner Meinung nach aber bei allen Kopfhörern, die mit Inear-Stöpseln arbeiten, der Fall und nicht diesem Modell zuzuschreiben. Stört mich persönlich aber auch nur mäßig. Fazit: Für den Preis eine gute Leistung!

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder ActionFit SHQ3200 Kopfhörer mit Sportohrbügel

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder ActionFit SHQ3200 Kopfhörer mit Sportohrbügel

Meld deg på Philips-nyhetsbrevet for eksklusive tilbud

  • 100 kr i rabatt på ditt første kjøp.
  • Tidlig tilgang til salg.
  • Tips om sunn livsstil.
  • Eksperttips og inspirasjon.

Jeg ønsker å motta kampanjekommunikasjon – basert på preferanser og forbrukeratferd – om produkter, tjenester, arrangementer og kampanjer fra Philips. Du kan enkelt avslutte abonnementet når som helst.

  • 100 kr i rabatt på ditt første kjøp.
  • Tidlig tilgang til salg.
  • Tips om sunn livsstil.
  • Eksperttips og inspirasjon.