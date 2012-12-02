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Utgått
SHQ3200/10
Innstilt på sport
Den patenterte justerbare ørekroken på lette og svettebestandige SHQ3200 gjør at du kan konsentrere deg om treningsøkten uten å miste motivasjonen. Hvis det ikke hadde vært for den fantastiske lyden som holder deg gående, hadde du nesten ikke lagt merke til dem.
ActionFit
Oransje og grå
Med den patenterte, justerbare ørekroken sikrer ActionFit-hodetelefonene den ultimate passformen som er sikker og komfortabel. Bare sett hodetelefonene på ørene, og skyv den justerbare kroken opp eller ned, slik at den sitter godt på øret. Nå er du klar for alle treningsøkter eller terreng – hodetelefonene sitter på uansett hva som skjer.
Det finnes ikke noe bedre enn en fengende rytme som får deg i treningsmodus. ActionFit-hodetelefonene driver rytmene med svært dyp og dynamisk bass som forbedrer alle øvelser, og du tar det med til et høyere nivå.
2.3
av 5
22
Anmeldelser
rallemus
02/12/2012
Danmark
Mega godt produkt
Det er et mega godt produkt det er de penge værd (299,-) så køb dem men det er jo smag og beha om man vil have det med krog eller halsrem
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder ActionFit SHQ3200 Sports earhook headphones
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder ActionFit SHQ3200 Sports earhook headphones
Ignatiusiggy
02/08/2022
United Kingdom
Gym Headphones
I absolutely love these! They work well at the gym even when I sweat a lot! Also the clip is very advantages so you don't have to deal with the wire just flying around.
Fordeler
Love the hooks and the color and the water/sweat resistance
Ulemper
hard to find to purchase
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder ActionFit SHQ3200 Sports earhook headphones
Bruksdato 2020-08-02
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder ActionFit SHQ3200 Sports earhook headphones
Bruksdato 2020-08-02
Sportstudent
19/04/2013
Deutschland
guter Sportkopfhörer
Sitzt extrem sicher (wackelt bei mir während des Joggens absolut nicht), sehr bequem und bringt einen ordentlichen, dem Preis angemessenen Klang. Der Inear-Technik geschuldet wird beim Joggen beim Auftreten nach der Flugphase ein bassiges Störgeräusch, was im Körper Produziert wird, aber durch die Stöpsel in den Ohren verstärkt wird, hörbar. Dieses ist meiner Meinung nach aber bei allen Kopfhörern, die mit Inear-Stöpseln arbeiten, der Fall und nicht diesem Modell zuzuschreiben. Stört mich persönlich aber auch nur mäßig. Fazit: Für den Preis eine gute Leistung!
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder ActionFit SHQ3200 Kopfhörer mit Sportohrbügel
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder ActionFit SHQ3200 Kopfhörer mit Sportohrbügel