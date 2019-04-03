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Utgått
SHQ2400CL/00
FLYTT GRENSENE DINE
Sportsøretelefonene Philips Actionfit DigDeep sitter stødig på plass i ørene, slik at du kan fokusere på treningen. Med den unike stabilitetsringen for en mer sikker tilpassing holder øreproppene seg på plass og du kan holde fokus.
Passer best til innendørs bruk
Svettebestandige/vanntette
Øretelefon
8,6mm drivere gir deg lyd med høy ytelse, slik at du kan yte ditt beste.
Ingen frafall av lyd. En stabilitetsring i gummi på selve øretelefonene sørger for at de holder seg plass når du har dem i ørene.
En kabelklemme holder ledningene på plass, slik at de ikke er i veien mens du presser deg selv.
3.0
av 5
2
Anmeldelser
iMaryAnn
03/04/2019
Deutschland
Über 4500 km Trail begleitet
unkomplizierte Handhabung - Sound OK - Wetterfest in allen Lagen und körperlichen Zuständen, (außer Schwimmen und Tauchen oder Rudern) ausprobiert. Dank an die Ingenieure und die Entwicklung sowie Produktionskette für das unvergesslich begleitende Lauferlebnis. Weiter so !!!
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder SHQ2400CL Sportkopfhörer
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder SHQ2400CL Sportkopfhörer
joshua5
17/03/2019
Deutschland
Leider mangelnde Verarbeitungsqualität
Der Sound der Kopfhörer ist sehr gut, umso ärgerlicher ist es, dass die sonstige Material- & Verarbeitungsqualität sehr schlecht ist. Man hat das Gefühl, dass sehr viele Sollbruchstellen eingebaut wurden, welche sich häufig schon nach wenigen Monaten deutlich bemerkbar machen. Insgesamt eher enttäuscht, denn für den Preis habe ich mir Besseres erhofft.
Denne omtalen gjelder SHQ2400CL Sportkopfhörer
Denne omtalen gjelder SHQ2400CL Sportkopfhörer