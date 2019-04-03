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Utgått

ActionFitSportsøretelefoner

SHQ2400CL/00

3

| (2) Anmeldelser

FLYTT GRENSENE DINE

Sportsøretelefonene Philips Actionfit DigDeep sitter stødig på plass i ørene, slik at du kan fokusere på treningen. Med den unike stabilitetsringen for en mer sikker tilpassing holder øreproppene seg på plass og du kan holde fokus.

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Øretelefoner til sport

FLYTT GRENSENE DINE

  • Passer best til innendørs bruk

  • Svettebestandige/vanntette

  • Øretelefon

Med høy lydytelse kan du yte mer

Med høy lydytelse kan du yte mer

8,6mm drivere gir deg lyd med høy ytelse, slik at du kan yte ditt beste.

Stabilitetsring gir bedre tilpassing i øret

Stabilitetsring gir bedre tilpassing i øret

Ingen frafall av lyd. En stabilitetsring i gummi på selve øretelefonene sørger for at de holder seg plass når du har dem i ørene.

Kabelklemme er inkludert for trening uten ledningsrot

Kabelklemme er inkludert for trening uten ledningsrot

En kabelklemme holder ledningene på plass, slik at de ikke er i veien mens du presser deg selv.

Tekniske spesifikasjoner

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Anmeldelser

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Kundenes meninger i form av produkt- og stjernevurdering er nyttige for alle kunder. De lar deg lære mer om produktet og hjelpe deg med å ta en kjøpsbeslutning. Alle kunder som har kjøpt et produkt på nettet eller i butikken, kan sende inn en anmeldelse

3.0

av 5

2

Anmeldelser

4
3
2

03/04/2019

Deutschland

Deutschland

Über 4500 km Trail begleitet

unkomplizierte Handhabung - Sound OK - Wetterfest in allen Lagen und körperlichen Zuständen, (außer Schwimmen und Tauchen oder Rudern) ausprobiert. Dank an die Ingenieure und die Entwicklung sowie Produktionskette für das unvergesslich begleitende Lauferlebnis. Weiter so !!!

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder SHQ2400CL Sportkopfhörer

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder SHQ2400CL Sportkopfhörer

17/03/2019

Deutschland

Deutschland

Leider mangelnde Verarbeitungsqualität

Der Sound der Kopfhörer ist sehr gut, umso ärgerlicher ist es, dass die sonstige Material- & Verarbeitungsqualität sehr schlecht ist. Man hat das Gefühl, dass sehr viele Sollbruchstellen eingebaut wurden, welche sich häufig schon nach wenigen Monaten deutlich bemerkbar machen. Insgesamt eher enttäuscht, denn für den Preis habe ich mir Besseres erhofft.

Denne omtalen gjelder SHQ2400CL Sportkopfhörer

Denne omtalen gjelder SHQ2400CL Sportkopfhörer

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  • Tidlig tilgang til salg.
  • Tips om sunn livsstil.
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