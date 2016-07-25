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Utgått

ActionFitSportsøretelefoner

SHQ2200/10

2.6

| (5) Anmeldelser

Innstilt på sport

SHQ2200 har en unik, patentert justerbar ørekrok som gjør at du kan konsentrere deg om treningsøkten uten å miste konsentrasjonen. Hodetelefonene holder seg på plass uansett – og har en flott lyd som holder deg gående.

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Med justerbar ørekrok som gir sikker passform

Innstilt på sport

  • ActionFit

  • Oransje og grå

Hodetelefonene veier 8 g, noe som gir førsteklasses passform og svært lett komfort

Hodetelefonene veier 8 g, noe som gir førsteklasses passform og svært lett komfort

ActionFit-hodetelefonene veier kun 8 g og er svært lette og en glede å ha på. Du merker dem faktisk nesten ikke når du trener. Du merker bare den fremragende kraftfulle lyden som holder deg fokusert og motivert.

Reflekterende stopper i kabelen

Reflekterende stopper i kabelen

Kabelklemmen og den beskyttende vesken gir enkel bruk og oppbevaring

ActionFit-hodetelefonene leveres med egen klemme og veske som gir enkel kabelhåndtering og trygg oppbevaring. Nyt en flokefri treningsøkt med klemmen, og legg deretter hodetelefonene i vesken som puster. Ikke noe problem!

Tekniske spesifikasjoner

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Anmeldelser

Disse anmeldelsene forvaltes av Bazaarvoice og overholder Bazaarvoice Authenticity Policy, som støttes av antisvindel-teknologi og menneskelig analyse. Du finner mer informasjon på
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2.6

av 5

5

Anmeldelser

3

25/07/2016

België

België

Eindelijk oortjes die je niet in je oor moet proppen

+-6 jaar gebruikt verstelbaar voor je oren niet proppen in je oor dus geen onderwatereffect je hoort het geluid van het verkeer nog indien nodig ideaal voor het lopen (vallen niet uit) (ik heb ontelbare oortjes geprobeerd en dit zijn de enige die passen, comfortabel zijn en niet uitvallen)

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder ActionFit SHQ2200 Sports in ear headphones

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder ActionFit SHQ2200 Sports in ear headphones

11/06/2014

España

España

Buena relacion calidad precio

Producto mas que suficiente para el precio que tienen, una vez bien ajustados no se mueven en carrera, sonido mas que aceptable por el precio del producto, muy recomendables por su relacion calidad precio.

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder ActionFit SHQ2200 Auriculares intrauditivos deportivos

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder ActionFit SHQ2200 Auriculares intrauditivos deportivos

24/05/2014

Italia

Italia

Non adatte a correre

Le cuffie sono molto comode e si possono regolare alla perfezione, unica pecca appena inizi a correre il gommino scivola via e l'audio ovviamente viene inquinato dai rumori esterni e la cosa peggiora appena inizi a sudare le cuffie non stanno al loro posto.

Denne omtalen gjelder ActionFit SHQ2200 Sports in ear headphones

Denne omtalen gjelder ActionFit SHQ2200 Sports in ear headphones

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  • 100 kr i rabatt på ditt første kjøp.
  • Tidlig tilgang til salg.
  • Tips om sunn livsstil.
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