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Utgått
SHQ2200/10
Innstilt på sport
SHQ2200 har en unik, patentert justerbar ørekrok som gjør at du kan konsentrere deg om treningsøkten uten å miste konsentrasjonen. Hodetelefonene holder seg på plass uansett – og har en flott lyd som holder deg gående.
ActionFit
Oransje og grå
ActionFit-hodetelefonene veier kun 8 g og er svært lette og en glede å ha på. Du merker dem faktisk nesten ikke når du trener. Du merker bare den fremragende kraftfulle lyden som holder deg fokusert og motivert.
ActionFit-hodetelefonene leveres med egen klemme og veske som gir enkel kabelhåndtering og trygg oppbevaring. Nyt en flokefri treningsøkt med klemmen, og legg deretter hodetelefonene i vesken som puster. Ikke noe problem!
2.6
av 5
5
Anmeldelser
Runnings118
25/07/2016
België
Eindelijk oortjes die je niet in je oor moet proppen
+-6 jaar gebruikt verstelbaar voor je oren niet proppen in je oor dus geen onderwatereffect je hoort het geluid van het verkeer nog indien nodig ideaal voor het lopen (vallen niet uit) (ik heb ontelbare oortjes geprobeerd en dit zijn de enige die passen, comfortabel zijn en niet uitvallen)
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder ActionFit SHQ2200 Sports in ear headphones
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder ActionFit SHQ2200 Sports in ear headphones
Michelin71
11/06/2014
España
Buena relacion calidad precio
Producto mas que suficiente para el precio que tienen, una vez bien ajustados no se mueven en carrera, sonido mas que aceptable por el precio del producto, muy recomendables por su relacion calidad precio.
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder ActionFit SHQ2200 Auriculares intrauditivos deportivos
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder ActionFit SHQ2200 Auriculares intrauditivos deportivos
Andreamilano
24/05/2014
Italia
Non adatte a correre
Le cuffie sono molto comode e si possono regolare alla perfezione, unica pecca appena inizi a correre il gommino scivola via e l'audio ovviamente viene inquinato dai rumori esterni e la cosa peggiora appena inizi a sudare le cuffie non stanno al loro posto.
Denne omtalen gjelder ActionFit SHQ2200 Sports in ear headphones
Denne omtalen gjelder ActionFit SHQ2200 Sports in ear headphones