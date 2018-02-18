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  • FLYTT GRENSENE DINE
  • FLYTT GRENSENE DINE
  • FLYTT GRENSENE DINE
  • FLYTT GRENSENE DINE
  • FLYTT GRENSENE DINE
  • FLYTT GRENSENE DINE
  • FLYTT GRENSENE DINE

Utgått

ActionFitSportsøretelefoner

SHQ1400CL/00

2.3
| (8) Anmeldelser
FLYTT GRENSENE DINE
Med sportsøretelefonene Philips Actionfit RunWild kan du presse deg selv til nye personlige rekorder. Fjærlett, vanntett og med en tilpassbar passform. De kraftige driverne leverer samtidig dyp bass, slik at du blir motivert til å holde deg i bevegelse.
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Sportsørepropper med tilpasset passform

FLYTT GRENSENE DINE

  • Passer best til utendørs bruk

  • Kan vaskes

  • Svettebestandige/vanntette

  • Ørepropp

Tilpass passformen med ørebøyle, stabilitetsdel eller stil på ørepropp

Tilpass passformen med ørebøyle, stabilitetsdel eller stil på ørepropp

Tilpass passformen. Velg mellom ørebøyle, stabilitetsdel eller stil på øreproppene for å holde øretelefonene godt på plass i øret, slik at du kan holde deg i bevegelse.

Den åpne akustikken lar lyden slippe inn, slik at du er bevisst på omgivelsene for sikkerhet

Den åpne akustikken lar lyden slippe inn, slik at du er bevisst på omgivelsene for sikkerhet

Den åpne akustikken lar lyden slippe inn, slik at du er bevisst på omgivelsene for sikkerhet når du trener utendørs.

Kevlar®-forsterket kabel gir uovertruffen varighet

Kevlar®-forsterket kabel gir uovertruffen varighet

Utformet for holdbarhet og styrke. Den kevlarbelagte kabelen er beskyttet mot slitasje og brudd og tåler ekstreme treningsøkter.

Tekniske spesifikasjoner

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Anmeldelser

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2.3

av 5

8

Anmeldelser

3
2

18/02/2018

Suisse

Suisse

Excellent son et ergonomique

J'ai acheté ces écouteurs par hasard, et je n'en suis pas déçu, la qualité Philipps au juste prix. Je cours environ 25 km par semaine, par tout les temps, y compris l'hiver, et les 2 embouts me permettent d'ajuster les écouteurs en fonction du fait que je porte une casquette ou un bonnet. Je trouve le son suffisamment bon avec un bon niveau de performance sur les aigus et les basses. Le fil est assez long et résiste bien aux intempéries. Ne manque plus qu'une version bluetooth.

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder ActionFit SHQ1400CL Casque Sport

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder ActionFit SHQ1400CL Casque Sport

28/02/2020

Deutschland

Deutschland

Leichter Sportkopfhöhrer mit einem Nachteil...

Der Kopfhöhrer ist super, auch wenn die "drei Tragevarianten" sich auf eine einzige reduzieren lassen. Mit den mittleren Stöpseln passt das Produkt ideal, ruckelt nicht und macht super Musik. Gleichzeitig bleiben die Umgebungsgeräusche hörbar, so dass man nicht beim Joggen überfahren wird... Ein kleiner Wehrmutstropfen ist, dass man (wie bei allen Philips Kopfhörern) die Ohrstöpsel nicht nachkaufen kann. Ich habe einen beim rausziehen aus der Tasche verloren und kann daher den Kopfhörer jetzt nicht mehr nutzen. Hier könnte im Sinne der Nachhaltigkeit nachgebessert werden.

Fordeler

leicht, guter Klang, passgenau

Ulemper

Ohrstöpsel können nicht nachgekauft werden

Denne omtalen gjelder ActionFit SHQ1400CL Sportkopfhörer

Denne omtalen gjelder ActionFit SHQ1400CL Sportkopfhörer

12/03/2018

France

France

Efficace et pratique

Écouteurs pratique pour faire du sport, 3 embouts en caoutchouc différents. Le son n’est pas exceptionnel mais largement satisfesant. Bon rapport qualité prix.

Denne omtalen gjelder ActionFit SHQ1400CL Casque Sport

Denne omtalen gjelder ActionFit SHQ1400CL Casque Sport

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