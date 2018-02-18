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Fri frakt fra 1000 NOK
30 dagers angrerett
Utgått
SHQ1400BL/00
Passer best til utendørs bruk
Kan vaskes
Svettebestandige/vanntette
Ørepropp
Tilpass passformen. Velg mellom ørebøyle, stabilitetsdel eller stil på øreproppene for å holde øretelefonene godt på plass i øret, slik at du kan holde deg i bevegelse.
Den åpne akustikken lar lyden slippe inn, slik at du er bevisst på omgivelsene for sikkerhet når du trener utendørs.
Utformet for holdbarhet og styrke. Den kevlarbelagte kabelen er beskyttet mot slitasje og brudd og tåler ekstreme treningsøkter.
2.3
av 5
8
Anmeldelser
Zorgenor
18/02/2018
Suisse
Excellent son et ergonomique
J'ai acheté ces écouteurs par hasard, et je n'en suis pas déçu, la qualité Philipps au juste prix. Je cours environ 25 km par semaine, par tout les temps, y compris l'hiver, et les 2 embouts me permettent d'ajuster les écouteurs en fonction du fait que je porte une casquette ou un bonnet. Je trouve le son suffisamment bon avec un bon niveau de performance sur les aigus et les basses. Le fil est assez long et résiste bien aux intempéries. Ne manque plus qu'une version bluetooth.
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder ActionFit SHQ1400CL Casque Sport
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder ActionFit SHQ1400CL Casque Sport
Mogger
28/02/2020
Deutschland
Leichter Sportkopfhöhrer mit einem Nachteil...
Der Kopfhöhrer ist super, auch wenn die "drei Tragevarianten" sich auf eine einzige reduzieren lassen. Mit den mittleren Stöpseln passt das Produkt ideal, ruckelt nicht und macht super Musik. Gleichzeitig bleiben die Umgebungsgeräusche hörbar, so dass man nicht beim Joggen überfahren wird... Ein kleiner Wehrmutstropfen ist, dass man (wie bei allen Philips Kopfhörern) die Ohrstöpsel nicht nachkaufen kann. Ich habe einen beim rausziehen aus der Tasche verloren und kann daher den Kopfhörer jetzt nicht mehr nutzen. Hier könnte im Sinne der Nachhaltigkeit nachgebessert werden.
Fordeler
leicht, guter Klang, passgenau
Ulemper
Ohrstöpsel können nicht nachgekauft werden
Denne omtalen gjelder ActionFit SHQ1400CL Sportkopfhörer
Denne omtalen gjelder ActionFit SHQ1400CL Sportkopfhörer
MBDA
12/03/2018
France
Efficace et pratique
Écouteurs pratique pour faire du sport, 3 embouts en caoutchouc différents. Le son n’est pas exceptionnel mais largement satisfesant. Bon rapport qualité prix.
Denne omtalen gjelder ActionFit SHQ1400CL Casque Sport
Denne omtalen gjelder ActionFit SHQ1400CL Casque Sport