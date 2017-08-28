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Utgått

ActionFitSportsøretelefoner

SHQ1000/10

3.1

| (9) Anmeldelser

Innstilt på sport

Disse hodetelefonene er laget av vanntett materiale og et antibakterielt middel som hjelper til med å drepe bakterier, og er designet for treningsentusiasten

Se alle fordeler

Tilpasset passform

Innstilt på sport

  • ActionFit

  • Oransje og hvite

Svettebestandig

Svettebestandig

Hodetelefonene er utformet med en vanntett forsegling, som beskytter dem mot svetteskader

En 1,2 m lang ledning som er ideell for utendørs bruk

En ideell ledningslengde som gir deg frihet til å ha lydenheten hvor du vil.

Hold orden på treningsopplegget med gratis ActionFit-app

Hold orden på treningsopplegget med gratis ActionFit-app

Hold orden på treningsopplegget ditt med denne smarte, enkle og kostnadsfrie appen – skapt av Philips bare for deg. ActionFit-appen gjør at du kan opprette tilpassede treningsøkter med tid-, avstands- og kalorimål – og du kan til og med tilordne favorittmusikken din til hvert mål. Når du har fullført treningsøkten, bruker du appen til å dele resultatene med vennene dine på Twitter og Facebook. Du trenger GPS for å kunne registrere avstands- og kalorimål, så last den ned gratis fra App Store – så er du i gang.

Tekniske spesifikasjoner

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Anmeldelser

Disse anmeldelsene forvaltes av Bazaarvoice og overholder Bazaarvoice Authenticity Policy, som støttes av antisvindel-teknologi og menneskelig analyse. Du finner mer informasjon på
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3.1

av 5

9

Anmeldelser

2

28/08/2017

United Kingdom

United Kingdom

Best headphones I've ever had!

These are my go to headphones! Need to buy another pair as mine of 6 years!!! Have now finally given up. They have changed slightly but they are the most like the ones I have. The fit my ears really well something I can't find in any other headphone. I have traveled with them hicking and trained with them this entire time and never had a problem!

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder ActionFit SHQ1000 Sports in ear headphones

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder ActionFit SHQ1000 Sports in ear headphones

02/10/2011

United Kingdom

United Kingdom

Great for taking to the gym

These headphones are excellent to use when you are running or keeping fit as it does not corrode the headphones and you do not lose any of the sound. The only one problem i have with it is that the earphone covers do come off and i have lost mine and am finding it hard just to replace the caps without buying more headphones.

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder ActionFit SHQ1000 Sports in ear headphones

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder ActionFit SHQ1000 Sports in ear headphones

06/07/2011

Deutschland

Deutschland

Spitzenkopfhörer

Diese InEar-Sportkopfhörer sind absolut spitze. Ich trage sie beim Sport ca. 1-1,5 Std. beim Walking. Sie sind kaum zu spüren, drücken nicht nach einiger Zeit im Ohr. Der Klang ist absolut geil. Ich hatte vor diesen Kopfhörern eine Billigvariante aus dem Supermarkt und ich merke genau den Unterschied. Als ich diese InEar-Sportkopfhörer geliefert bekam, habe ich sie auch gleich getestet. An meinem MP3 war noch die Lautstärke der Billigversion eingestellt. Mit diesen neuen Kopfhörern sind mir fast die Ohren abgefallen, so gewaltig war der Unterschied. Ich freue mich jedes mal aufs neue, wenn ich meinen MP3 (übrigens auch von Philips) mit diesen Kopfhörern benutze. Das Preis-Leistungsverhältnis ist absolut richtig. Ich kann nur jedem diese Kopfhörer empfehlen. Auch der Austausch der Ohrkappen geht problemlos. Alles in allem ein sehr gutes Produkt, dass ich mit gutem Gewissen weiter empfehlen kann.

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder ActionFit SHQ1000 InEar-Sportkopfhörer

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder ActionFit SHQ1000 InEar-Sportkopfhörer

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