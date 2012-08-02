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Utgått
Til hjemme og på farten
Disse stereohodetelefonene kombinerer kraftig lyd med lav vekt, og gir deg topp lydkvalitet sammen med maksimal komfort både til innendørs og utendørs bruk.
Til innendørs og utendørs bruk
Av praktiske hensyn er ledningen bare koblet til den ene siden. Du unngår ledningskrøll, og det er lettere å rulle sammen ledningen etter bruk.
Øredekslene til Philips-hodetetelefonene i full størrelse dekker ikke bare hele øret for å gi bedre lydkvalitet, men har også plass til en større og bedre driver.
De ekstra myke hodebåndputene har trekk som matcher øreputene, og gir sikker og behagelig passform over hodet uten å stramme.
4.8
av 5
4
Anmeldelser
100%
anbefaler dette produktet
Giandano
02/08/2012
Italia
Una cuffia eccellente
Performance audio notevolissime. Possiedo cuffie ben più blasonate (Beyerdynamic dt880, Shure, Sennheiser...). Certo non le eguaglia, ma questa Philips si permette di suonare davvero bene e costa un'inezia. Ottima per fare i primi passi nel bel suono in cuffia. E' una cuffia da interno, dimenticate di poterla usare in treno, aereo o metropolitana.
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder SHP5401 Stereo Headphones
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder SHP5401 Stereo Headphones
gerbesdo
05/01/2012
Nederland
goed zittend licht van gewicht hoofdtelefoon
voor deze prijs uitstekende prestaties van philips,afgewaardeerd met de hoogst aantal bereikbare sterren.
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder SHP5401 Stereo Headphones
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder SHP5401 Stereo Headphones
20/12/2011
Nederland
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder SHP5401 Stereo Headphones
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder SHP5401 Stereo Headphones