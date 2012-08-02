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Utgått

Stereohodetelefoner

SHP5401/00

4.8

| (4) Anmeldelser | 100% anbefaler dette produktet

Til hjemme og på farten

Disse stereohodetelefonene kombinerer kraftig lyd med lav vekt, og gir deg topp lydkvalitet sammen med maksimal komfort både til innendørs og utendørs bruk.

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Til hjemme og på farten

  • Til innendørs og utendørs bruk

Ensidig ledning reduserer ledningskrøll og gjør bruken mer praktisk

Av praktiske hensyn er ledningen bare koblet til den ene siden. Du unngår ledningskrøll, og det er lettere å rulle sammen ledningen etter bruk.

Hele øret dekkes for å optimalisere lydkvaliteten

Øredekslene til Philips-hodetetelefonene i full størrelse dekker ikke bare hele øret for å gi bedre lydkvalitet, men har også plass til en større og bedre driver.

Ekstra myke hodebåndputer for overlegen komfort

De ekstra myke hodebåndputene har trekk som matcher øreputene, og gir sikker og behagelig passform over hodet uten å stramme.

Tekniske spesifikasjoner

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Anmeldelser

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4.8

av 5

4

Anmeldelser

100%

anbefaler dette produktet

3
2
1

02/08/2012

Italia

Italia

Una cuffia eccellente

Performance audio notevolissime. Possiedo cuffie ben più blasonate (Beyerdynamic dt880, Shure, Sennheiser...). Certo non le eguaglia, ma questa Philips si permette di suonare davvero bene e costa un'inezia. Ottima per fare i primi passi nel bel suono in cuffia. E' una cuffia da interno, dimenticate di poterla usare in treno, aereo o metropolitana.

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder SHP5401 Stereo Headphones

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder SHP5401 Stereo Headphones

05/01/2012

Nederland

Nederland

goed zittend licht van gewicht hoofdtelefoon

voor deze prijs uitstekende prestaties van philips,afgewaardeerd met de hoogst aantal bereikbare sterren.

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder SHP5401 Stereo Headphones

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder SHP5401 Stereo Headphones

20/12/2011

Nederland

Nederland

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder SHP5401 Stereo Headphones

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder SHP5401 Stereo Headphones

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