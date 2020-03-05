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  • Lette og komfortable

Utgått

Stereohodetelefoner

SHP1900/10

4
| (19) Anmeldelser | 89% anbefaler dette produktet
Lette og komfortable
Hodetelefoner i full størrelse med lett utforming for en komfortabel lytteopplevelse
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Lette og komfortable

  • Over øret

  • Svart

En 2 m lang kabel gjør at du kan legge spilleren i vesken

Den ideelle kabellengden som gir deg bevegelsesfrihet og frihet til å bære lydenheten hvor du vil.

Øredeksler i full størrelse blokkerer bakgrunnsstøy

Fullstendig justerbart hodebånd som passer til hoder i alle størrelser

Tekniske spesifikasjoner

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Anmeldelser

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4.0

av 5

19

Anmeldelser

89%

anbefaler dette produktet

05/03/2020

Deutschland

Deutschland

Hervorragend für den Preis.

Diese Kopfhörer sind zwar etwas klobig aber haben für den preis eine alle Erwartungen übertreffende Audioqualität.

Fordeler

Guter preis mit guter qulität.

Ulemper

Klobig

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder SHP1900 Stereokopfhörer

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder SHP1900 Stereokopfhörer

14/02/2017

Deutschland

Deutschland

Seit Jahren zufriedenstellend

Ich nutze diese Kopfhörer nun schon seit Jahren. Da sie ständig in Gebrauch sind und auch nicht immer bestens behandelt, kann es durchaus vorkommen, dass das Kabel einen Wackler bekommt und ich mir somit neue kaufen muss, bei fürsorglicheren Personen dürfte das aber kein Problem sein. ;) Der Tragekomfort ist klasse, der Sound gut, sie sind schlicht, günstig und einfach nur perfekt.

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder SHP1900 Stereokopfhörer

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder SHP1900 Stereokopfhörer

12/10/2014

Deutschland

Deutschland

Preis-Leistung: Perfekt

Diese Kopfhörer haben einen, für den Preis, nahezu perfekten Sound. Der Bügel ist sehr stabil und die Höhrermuscheln sind ziemlich bequem.

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder SHP1900 Stereokopfhörer

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder SHP1900 Stereokopfhörer

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  • 100 kr i rabatt på ditt første kjøp.
  • Tidlig tilgang til salg.
  • Tips om sunn livsstil.
  • Eksperttips og inspirasjon.