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Utgått

Hodetelefoner med mikrofon

SHL5005/00

3
| (2) Anmeldelser
For en god musikkopplevelse
Disse hodetelefonene er utviklet for at du skal få en god musikkopplevelse uansett hvor du er. De myke putene gjør at du hele tiden kan lytte til favorittlåtene dine. Den gode lydkvaliteten gir deg en ny lydopplevelse.
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Uansett hvor du er.

For en god musikkopplevelse

  • Elementer på 32mm / lukket bakside

  • Hodetelefoner

  • Myke øreputer

  • Sammenleggbare

Myke øreputer slik at du kan fortsette å lytte

Myke øreputer i skinn slik at du kan fortsette å lytte til favorittlåtene dine.

Lett hodebånd gir økt komfort og ekstra varighet

Det lette materialet brukes til hodebånd

Sammenleggbare hodetelefoner for enkel lagring og transportering

Sammenleggbare hodetelefoner for enkel lagring og transportering

Tekniske spesifikasjoner

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Anmeldelser

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3.0

av 5

2

Anmeldelser

4
3
2

24/04/2024

Italia

Italia

Ottimo prodotto.

Da 50 anni sto usando i prodotti Philips e non mi ha deluso nessuno. Consiglio a tutti.

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder SHL5005 Cuffie con microfono

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder SHL5005 Cuffie con microfono

26/11/2017

België

België

onvoldoende geluid

ik moet mijn philips muziekinstallatie in de hoogste stand zetten om een beetje geluid te hebben

Denne omtalen gjelder SHL5005 Hoofdtelefoons met microfoon

Denne omtalen gjelder SHL5005 Hoofdtelefoons met microfoon

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