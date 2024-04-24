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Utgått
SHL5005/00
Elementer på 32mm / lukket bakside
Hodetelefoner
Myke øreputer
Sammenleggbare
Myke øreputer i skinn slik at du kan fortsette å lytte til favorittlåtene dine.
Det lette materialet brukes til hodebånd
Sammenleggbare hodetelefoner for enkel lagring og transportering
3.0
av 5
2
Anmeldelser
Fiortz
24/04/2024
Italia
Ottimo prodotto.
Da 50 anni sto usando i prodotti Philips e non mi ha deluso nessuno. Consiglio a tutti.
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder SHL5005 Cuffie con microfono
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder SHL5005 Cuffie con microfono
muziekgenieter
26/11/2017
België
onvoldoende geluid
ik moet mijn philips muziekinstallatie in de hoogste stand zetten om een beetje geluid te hebben
Denne omtalen gjelder SHL5005 Hoofdtelefoons met microfoon
Denne omtalen gjelder SHL5005 Hoofdtelefoons met microfoon