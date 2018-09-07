Fri frakt fra 1000 NOK
30 dagers angrerett
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Utgått
SHL4405WT/00
Elementer på 32mm / lukket bakside
Hodetelefoner
Myke øreputer
Sammenleggbare
32 mm vippede drivere med høy effekt reproduserer ren, klar lyd og dyp, fyldig bass.
Den brukervennlige fjernkontrollen gjør at du kan spille av og pause musikk og svare på anrop med et enkelt knappetrykk.
Myke øreputer og vippede drivere er perfekt for langvarig komfort.
3.0
av 5
2
Anmeldelser
ticu
07/09/2018
España
Producto perfecto
No soy muy dado a escribir reseñas pero lo hago más viendo la "perla" que ha dejado el usuario que solo ha puesto una estrella en la valoración. Dice que no carga... pero, ¿qué hay que cargar? si solo es enchufar al jack de auriculares y listo. En fin... A lo que vamos, los compré de rebote en una vacaciones por un precio ínfimo y aparte de salvarme las vacaciones me van fenomenal. Es un acierto que se puedan plegar para guardar en un bolso. Además plegados se estropean menos al transportarlos, es una posición más natural. Por lo que valen de sonido correcto y punto, mejor que muchos más caros y el botón y micro se lleva bien con mi iphone para poder hablar por teléfono o detener alguna canción. Para mi gusto, producto de 10.
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder SHL4405WT Auriculares con micrófono
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sdfasdfasdfasdfasdf
30/06/2018
España
nunca funciono
nuncafinciono, ni siquiera cargó, lo compre por el banco ICBC y no se hicieron cargo directo a la basura
Denne omtalen gjelder SHL4405WT Auriculares con micrófono
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