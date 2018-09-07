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  • Svært lett. Stor lyd.
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Utgått

Hodetelefoner med mikrofon

SHL4405WT/00

3
| (2) Anmeldelser
Svært lett. Stor lyd.
Svært lette, ekstremt kraftige. De slanke og strømlinjeformede Philips Flite Ultrlite-hodetelefonene er designet for å være i bevegelse. De gir klar lyd, kan legges flatt sammen og er svært enkle å ha med seg.
Se alle fordeler

Hodetelefoner som utfordrer tyngdekraften

Svært lett. Stor lyd.

  • Elementer på 32mm / lukket bakside

  • Hodetelefoner

  • Myke øreputer

  • Sammenleggbare

32 mm høyttalerdrivere med høy effekt for klar lyd

32 mm høyttalerdrivere med høy effekt for klar lyd

32 mm vippede drivere med høy effekt reproduserer ren, klar lyd og dyp, fyldig bass.

Fjernkontroll for håndfrie samtaler og musikk

Fjernkontroll for håndfrie samtaler og musikk

Den brukervennlige fjernkontrollen gjør at du kan spille av og pause musikk og svare på anrop med et enkelt knappetrykk.

Myke øreputer gir langvarig komfort

Myke øreputer gir langvarig komfort

Myke øreputer og vippede drivere er perfekt for langvarig komfort.

Tekniske spesifikasjoner

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Anmeldelser

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3.0

av 5

2

Anmeldelser

4
3
2

07/09/2018

España

España

Producto perfecto

No soy muy dado a escribir reseñas pero lo hago más viendo la "perla" que ha dejado el usuario que solo ha puesto una estrella en la valoración. Dice que no carga... pero, ¿qué hay que cargar? si solo es enchufar al jack de auriculares y listo. En fin... A lo que vamos, los compré de rebote en una vacaciones por un precio ínfimo y aparte de salvarme las vacaciones me van fenomenal. Es un acierto que se puedan plegar para guardar en un bolso. Además plegados se estropean menos al transportarlos, es una posición más natural. Por lo que valen de sonido correcto y punto, mejor que muchos más caros y el botón y micro se lleva bien con mi iphone para poder hablar por teléfono o detener alguna canción. Para mi gusto, producto de 10.

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder SHL4405WT Auriculares con micrófono

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Denne omtalen gjelder SHL4405WT Auriculares con micrófono

30/06/2018

España

España

nunca funciono

nuncafinciono, ni siquiera cargó, lo compre por el banco ICBC y no se hicieron cargo directo a la basura

Denne omtalen gjelder SHL4405WT Auriculares con micrófono

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