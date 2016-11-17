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Fri frakt fra 1000 NOK
30 dagers angrerett
Utgått
Elementer på 8,6mm / lukket bakside
Øretelefoner
Øreputene fås i tre størrelser – små, mellomstore og store – for en tilpasset og perfekt passform.
Med den innebygde mikrofonen kan du bytte fra musikkavspilling til å svare på anrop, slik at du alltid kan være tilkoblet.
Et blankt og fargerikt belegg av høy kvalitet som gir et stilig utseende og ekstra beskyttelse.
3.8
av 5
6
Anmeldelser
83%
anbefaler dette produktet
Raider54
17/11/2016
Deutschland
Bekreftet kjøper
Dieses Produkt hat mich voll überzeugt
Diese Kopfhörer halten was sie versprechen und überzeugen durch ihren hohen Tragekomfort
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder SHE3705RD Kopfhörer mit Mikrofon
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder SHE3705RD Kopfhörer mit Mikrofon
rzzgdu48
13/12/2016
Italia
piccolo è bello
Stavo cercando le cuffie per il mio nokia 640, che non allega le cuffie. Ne ho comperate almeno 4 diverse senza essere soddisfatto. Cercavo sopratutto la qualità dell'ascolto nella musica: stereo che sia stereo e qualità del sonno. Queste le ho ricevute con i punti Payback e sono le cuffie che cercavo. Ottime per l'ascolto della musica e per l'utilizzo di risposta al cellulare. Le ho fatte provare anche a mia moglie e mia figlia, sono stato bonariamente invitato a procurarle anche a loro.
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder SHE3705WT Cuffie con microfono
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder SHE3705WT Cuffie con microfono
Gerri
16/07/2017
Deutschland
Bekreftet kjøper
Ich bin zufrieden
Ich verwende diese Ohrstöpsel mit Mikrofon seit ca. einer Woche und kann nichts negatives darüber sagen.
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder SHE3705BK Kopfhörer mit Mikrofon
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder SHE3705BK Kopfhörer mit Mikrofon