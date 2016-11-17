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  • Gode rytmer, kraftig bass
  • Gode rytmer, kraftig bass
  • Gode rytmer, kraftig bass
  • Gode rytmer, kraftig bass
  • Gode rytmer, kraftig bass
  • Gode rytmer, kraftig bass

Utgått

Hodetelefoner med mikrofon

SHE3705BK/00

3.8
| (6) Anmeldelser | 83% anbefaler dette produktet
Gode rytmer, kraftig bass
De svært små Philips MyJam Vibes-øretelefonene med kraftig bass har øreputer med ovalt rør for komfort og vakuummetallisert belegg for et stilig utseende med ekstra beskyttelse.
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Kompakt design med vakuummetallisert deksel

Gode rytmer, kraftig bass

  • Elementer på 8,6mm / lukket bakside

  • Øretelefoner

Tre gummiputer til øret for en optimal passform

Tre gummiputer til øret for en optimal passform

Øreputene fås i tre størrelser – små, mellomstore og store – for en tilpasset og perfekt passform.

Innebygd mikrofon bytter mellom musikk og telefonsamtaler

Innebygd mikrofon bytter mellom musikk og telefonsamtaler

Med den innebygde mikrofonen kan du bytte fra musikkavspilling til å svare på anrop, slik at du alltid kan være tilkoblet.

Fargerik og blank overflate som ser stilig ut og beskytter bra

Fargerik og blank overflate som ser stilig ut og beskytter bra

Et blankt og fargerikt belegg av høy kvalitet som gir et stilig utseende og ekstra beskyttelse.

Tekniske spesifikasjoner

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Anmeldelser

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3.8

av 5

6

Anmeldelser

83%

anbefaler dette produktet

3
2

17/11/2016

Deutschland

Deutschland

Bekreftet kjøper

Dieses Produkt hat mich voll überzeugt

Diese Kopfhörer halten was sie versprechen und überzeugen durch ihren hohen Tragekomfort

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder SHE3705RD Kopfhörer mit Mikrofon

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder SHE3705RD Kopfhörer mit Mikrofon

13/12/2016

Italia

Italia

piccolo è bello

Stavo cercando le cuffie per il mio nokia 640, che non allega le cuffie. Ne ho comperate almeno 4 diverse senza essere soddisfatto. Cercavo sopratutto la qualità dell'ascolto nella musica: stereo che sia stereo e qualità del sonno. Queste le ho ricevute con i punti Payback e sono le cuffie che cercavo. Ottime per l'ascolto della musica e per l'utilizzo di risposta al cellulare. Le ho fatte provare anche a mia moglie e mia figlia, sono stato bonariamente invitato a procurarle anche a loro.

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder SHE3705WT Cuffie con microfono

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder SHE3705WT Cuffie con microfono

16/07/2017

Deutschland

Deutschland

Bekreftet kjøper

Ich bin zufrieden

Ich verwende diese Ohrstöpsel mit Mikrofon seit ca. einer Woche und kann nichts negatives darüber sagen.

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder SHE3705BK Kopfhörer mit Mikrofon

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder SHE3705BK Kopfhörer mit Mikrofon

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  • 100 kr i rabatt på ditt første kjøp.
  • Tidlig tilgang til salg.
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  • Eksperttips og inspirasjon.