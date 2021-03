Fyldig bass, klar lyd

SHE3205-øretelefonene, som er utformet for optimal passform og komfort, har 14,2 mm drivere og bassventil for dyp bass og klar lyd. En innebygd mikrofon gjør at du enkelt kan bytte mellom musikk og samtaler. Du kan velge mellom seks forskjellige farger som passer til Apple-klokken din. Se alle fordeler