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Utgått
SHE1405BK/10
Drøm deg bort i en podkast. Bli rørt av musikk. Et ovalt akustisk rør og utskiftbare gummiørepropper i tre størrelser gir en perfekt forsegling. Lytt komfortabelt og få glede av passiv støyisolering.
Svar på anropet, sett spillelisten på pause. Alt uten å berøre smarttelefonen takket være den innebygde fjernkontrollen.
Disse øretelefonene har en 1,2 m kabel. Et mykt gummianker mellom hodetelefonene og kablene beskytter kabeltilkoblingen og holder lyden i gang.
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