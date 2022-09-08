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  • Atmosfæriske sanger. Tydelige anrop.
  • Atmosfæriske sanger. Tydelige anrop.
  • Atmosfæriske sanger. Tydelige anrop.
  • Atmosfæriske sanger. Tydelige anrop.

Utgått

Øretelefoner med mikrofon

SHE1405BK/10

Atmosfæriske sanger. Tydelige anrop.
Bytt fra spilleliste til podkast til anrop på et øyeblikk. Perfekt justerte neodymdrivere og passiv støyreduksjon gir klar lyd. Finn den perfekte passformen med utskiftbare ørepropper i gummi i tre størrelser.
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Spill av musikk og snakk

Atmosfæriske sanger. Tydelige anrop.

Klar lyd

Drøm deg bort i en podkast. Bli rørt av musikk. Et ovalt akustisk rør og utskiftbare gummiørepropper i tre størrelser gir en perfekt forsegling. Lytt komfortabelt og få glede av passiv støyisolering.

Innebygd fjernkontroll. Bytt enkelt fra spilleliste til samtale

Svar på anropet, sett spillelisten på pause. Alt uten å berøre smarttelefonen takket være den innebygde fjernkontrollen.

1,2 m kabellengde

Disse øretelefonene har en 1,2 m kabel. Et mykt gummianker mellom hodetelefonene og kablene beskytter kabeltilkoblingen og holder lyden i gang.

Tekniske spesifikasjoner

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  • 100 kr i rabatt på ditt første kjøp.
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