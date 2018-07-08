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  • Svært lett. Stor lyd.
  • Svært lett. Stor lyd.
  • Svært lett. Stor lyd.
  • Svært lett. Stor lyd.
  • Svært lett. Stor lyd.
  • Svært lett. Stor lyd.
  • Svært lett. Stor lyd.
  • Svært lett. Stor lyd.

Utgått

FliteTrådløse Bluetooth®-hodetelefoner

SHB4405BK/00

3.4
| (21) Anmeldelser
Svært lett. Stor lyd.
Philips Flite Ultrlite Wireless-hodetelefonene er svært lette, men også svært kraftige. De er helt uten kabler som ellers ville hindret deg, og den slanke og kompakte utformingen som kan legges sammen, gjør dem ideelle å ta med hvor som helst.
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Hodetelefoner som utfordrer tyngdekraften

Svært lett. Stor lyd.

  • Elementer på 32mm / lukket bakside

  • Hodetelefoner

  • Myke øreputer

  • Sammenleggbare

32 mm høyttalerdrivere med høy effekt for klar lyd

32 mm høyttalerdrivere med høy effekt for klar lyd

32 mm vippede drivere med høy effekt reproduserer ren, klar lyd og dyp, fyldig bass.

Fjernkontroll for håndfrie samtaler og musikk

Fjernkontroll for håndfrie samtaler og musikk

Den brukervennlige fjernkontrollen gjør at du kan spille av og pause musikk og svare på anrop med et enkelt knappetrykk.

Myke øreputer gir langvarig komfort

Myke øreputer gir langvarig komfort

Myke øreputer og vippede drivere er perfekt for langvarig komfort.

Tekniske spesifikasjoner

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Anmeldelser

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3.4

av 5

21

Anmeldelser

08/07/2018

United Kingdom

United Kingdom

Bekreftet kjøper

Great headphones

I tried quite a wide selection of headphones before purchasing these. Those I tried were expensive high quality ones but just didn’t feel right somehow. Then I found these and they are brilliant- light, well fitting - I use them for running-, sound quality is good and they last ages before needing a recharge. Delighted with them.

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder Flite SHB4405BK Wireless Bluetooth® headphones

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder Flite SHB4405BK Wireless Bluetooth® headphones

16/01/2018

United Kingdom

United Kingdom

Fab wireless headphones

Easy to use, good sound quality throughout, highly recommended

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder Flite SHB4405WT Wireless Bluetooth® headphones

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder Flite SHB4405WT Wireless Bluetooth® headphones

22/12/2017

United Kingdom

United Kingdom

Light and easy to use

These headphones are very easy to use, very comfortable and produce a great sound. For such a reasonable price they are a great bargain. I have connected with various devices with no trouble at all. I particularly like the fact that there is a vocal warning when the battery is running low. I thoroughly recommend these headphones

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder Flite SHB4405BK Wireless Bluetooth® headphones

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder Flite SHB4405BK Wireless Bluetooth® headphones

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