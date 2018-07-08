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Utgått
SHB4405BK/00
Elementer på 32mm / lukket bakside
Hodetelefoner
Myke øreputer
Sammenleggbare
32 mm vippede drivere med høy effekt reproduserer ren, klar lyd og dyp, fyldig bass.
Den brukervennlige fjernkontrollen gjør at du kan spille av og pause musikk og svare på anrop med et enkelt knappetrykk.
Myke øreputer og vippede drivere er perfekt for langvarig komfort.
3.4
av 5
21
Anmeldelser
Peppa2106
08/07/2018
United Kingdom
Bekreftet kjøper
Great headphones
I tried quite a wide selection of headphones before purchasing these. Those I tried were expensive high quality ones but just didn’t feel right somehow. Then I found these and they are brilliant- light, well fitting - I use them for running-, sound quality is good and they last ages before needing a recharge. Delighted with them.
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Denne omtalen gjelder Flite SHB4405BK Wireless Bluetooth® headphones
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder Flite SHB4405BK Wireless Bluetooth® headphones
CazzaBow
16/01/2018
United Kingdom
Fab wireless headphones
Easy to use, good sound quality throughout, highly recommended
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder Flite SHB4405WT Wireless Bluetooth® headphones
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder Flite SHB4405WT Wireless Bluetooth® headphones
Eckie1953
22/12/2017
United Kingdom
Light and easy to use
These headphones are very easy to use, very comfortable and produce a great sound. For such a reasonable price they are a great bargain. I have connected with various devices with no trouble at all. I particularly like the fact that there is a vocal warning when the battery is running low. I thoroughly recommend these headphones
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder Flite SHB4405BK Wireless Bluetooth® headphones
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder Flite SHB4405BK Wireless Bluetooth® headphones
Faktiske resultater kan variere