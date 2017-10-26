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Utgått
SHB4385BK/00
8,2 mm drivere / lukket bakside
Øretelefoner
6 + 6 timers spilletid
Sikker tilpassing
Øreputene i silikon leveres i tre størrelser for å gi bedre, personlig tilpassing.
Med 6 timers spilletid har du nok strøm til å høre på musikk over lengre tid. Hvis du kobler til ladeenheten, forlenger du spilletiden med ytterligere 6 timer.
BASS+-hodetelefonene har 8,2 mm høyttalerdrivere som gir stor, dunkende basslyd.
2.5
av 5
4
Anmeldelser
CHICODYC
26/10/2017
España
LIGEROS Y FUNCIONALES
Lo compré porque buscaba duración de la bateria , claridad de sonido y sensación de que no lo llevaba puesto
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder SHB4385BK Auriculares de conexión inalámbrica con Bluetooth®
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder SHB4385BK Auriculares de conexión inalámbrica con Bluetooth®
Desgabe
29/07/2018
France
Bonne qualités sonore, mais des difficultés de maintient dans l'oreille
Un excellent rendu son, mais pas mal de problème au niveau du maintient dans l'oreille malgré le changement des embouts, pas facile de trouver celui qui va bien pour votre oreille car il y en a que trois (petit, moyen,grand) qui pour moi ne correspondent pas à ma morphologie d'oreille, dommage.
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder SHB4385BK Casque Bluetooth® sans fil
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder SHB4385BK Casque Bluetooth® sans fil
Freddie95
15/09/2019
United Kingdom
Right Earphone Really Quiet After Just Over One Month
Would not recommend these. After using them for just over a month the right earphone is now really quiet to the point where they are unusable (feels like I just have the left one in). Disappointing because I was enjoying using them in the short time they were functional.
Denne omtalen gjelder SHB4385BK Wireless Bluetooth® headphones
Denne omtalen gjelder SHB4385BK Wireless Bluetooth® headphones
Faktiske resultater kan variere