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  • Feel it. BASS+
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  • Feel it. BASS+
  • Feel it. BASS+
  • Feel it. BASS+
  • Feel it. BASS+
  • Feel it. BASS+
  • Feel it. BASS+
  • Feel it. BASS+
  • Feel it. BASS+
  • Feel it. BASS+

Utgått

Trådløse Bluetooth®-hodetelefoner

SHB4385BK/00

2.5
| (4) Anmeldelser
Feel it. BASS+
Philips BASS+ True trådløse hodetelefoner gir kraftig, fyldig bass med total bevegelsesfrihet. Ingen ledning, svært gode tilkoblingsmuligheter og ekstra lang batterilevetid pluss et kompakt ladeetui. Med et design som gir sikker tilpassing.
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Feel it. BASS+

  • 8,2 mm drivere / lukket bakside

  • Øretelefoner

  • 6 + 6 timers spilletid

  • Sikker tilpassing

Tre putestørrelser for personlig tilpassing

Tre putestørrelser for personlig tilpassing

Øreputene i silikon leveres i tre størrelser for å gi bedre, personlig tilpassing.

Oppladbart batteri gir opptil 6 timers spilletid

Oppladbart batteri gir opptil 6 timers spilletid

Med 6 timers spilletid har du nok strøm til å høre på musikk over lengre tid. Hvis du kobler til ladeenheten, forlenger du spilletiden med ytterligere 6 timer.

8,2 mm høyttalerdrivere

8,2 mm høyttalerdrivere

BASS+-hodetelefonene har 8,2 mm høyttalerdrivere som gir stor, dunkende basslyd.

Tekniske spesifikasjoner

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Anmeldelser

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2.5

av 5

4

Anmeldelser

4
2

26/10/2017

España

España

LIGEROS Y FUNCIONALES

Lo compré porque buscaba duración de la bateria , claridad de sonido y sensación de que no lo llevaba puesto

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder SHB4385BK Auriculares de conexión inalámbrica con Bluetooth®

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder SHB4385BK Auriculares de conexión inalámbrica con Bluetooth®

29/07/2018

France

France

Bonne qualités sonore, mais des difficultés de maintient dans l'oreille

Un excellent rendu son, mais pas mal de problème au niveau du maintient dans l'oreille malgré le changement des embouts, pas facile de trouver celui qui va bien pour votre oreille car il y en a que trois (petit, moyen,grand) qui pour moi ne correspondent pas à ma morphologie d'oreille, dommage.

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder SHB4385BK Casque Bluetooth® sans fil

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder SHB4385BK Casque Bluetooth® sans fil

15/09/2019

United Kingdom

United Kingdom

Right Earphone Really Quiet After Just Over One Month

Would not recommend these. After using them for just over a month the right earphone is now really quiet to the point where they are unusable (feels like I just have the left one in). Disappointing because I was enjoying using them in the short time they were functional.

Denne omtalen gjelder SHB4385BK Wireless Bluetooth® headphones

Denne omtalen gjelder SHB4385BK Wireless Bluetooth® headphones

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  • Tidlig tilgang til salg.
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