Søkeord
Handlekurv
Det ligger for øyeblikket ingen varer i handlekurven din.
SCY903/73
Støtter babyens individuelle drikkerytme
Natural Response-smokken frigjør melk bare når babyen drikker aktivt. Babyen kan drikke i sin egen rytme, som fra brystet, noe som gjør det enkelt å kombinere amming og flaskemating. Det er viktig å finne riktig smokk. Du finner mer informasjon nedenfor.Se alle fordeler
Hvis du er kvalifisert for avgiftsreduksjon på medisinsk utstyr, kan du kreve det på dette produktet. MVA-beløpet trekkes fra prisen som vises ovenfor. Se etter fullstendige detaljer i handlekurven.
Tåteflaske
total
recurring payment
Natural Response Nipple fungerer med babyens naturlige rytme, noe som gjør det enkelt å kombinere amming og mating med flaske. Flaskesmokken har en unik åpning som bare frigjør melk når babyen drikker aktivt. Når babyen stopper for å svelge og puste, stopper melken også.
Den brede, myke og fleksible flaskesmokken er utformet for å etterligne formen og følelsen av et bryst, slik at babyen får tak naturlig og mates komfortabelt.
Hvis det nyfødte barnet ditt ofte ikke får i seg nok melk ved mating eller sliter med å få i seg melk, kan du bytte til en smokk med høyere gjennomstrømningshastighet. Hvis problemene vedvarer, bør du kontakte lege.
Anti-kolikkventil som er utformet for å holde luft vekk fra magen til babyen under mating, noe som gir redusert kolikk og ubehag.
Åpningen til flaskesmokken er utformet for å frigjøre melk kun når babyen mates. Slik kan du trygt unngå melketap, uansett om du er hjemme eller på farten.
Hver baby spiser på sin måte og utvikler seg i sitt eget tempo. Vi har utformet en rekke strømningshastigheter, slik at du kan finne den som er perfekt for babyen din og tilpasse flasken deretter. Hver Natural Response Nipple er laget av myk silikon.
Vi har flyttet til et tempobasert gjennomstrømmingsnavigasjonssystem. Begynn med smokken som følger med flasken. Prøv en lavere gjennomstrømmingshastighet hvis melk lekker fra babyens munn eller babyen gulper. Prøv en høyere gjennomstrømmingshastighet hvis barnet leker med smokken i stedet for å drikke eller virker frustrert. Du kan motta en av pakkestilene når vi gjør denne oppdateringen.
Den brede flaskehalsen gjør det enkelt å rengjøre og fylle flasken. Den består bare av noen få deler, slik at den er enkel og rask å sette sammen.
Den ergonomiske flasken er enkel å gripe i alle vinkler for å gi maksimal komfort under mating. Lett for deg og små hender å holde.
Velg ulike brystpumper, flasker og koppdeler, og lag det produktet som fungerer for deg akkurat når du trenger det.
Philips Avent Natural-flaskene er laget av BPA-fritt* materiale.
Våre nye Natural Response-tåteflasker skiller seg fra tåteflasker med fri flyt. Akkurat som med amming, kan det ta noen forsøk å få det riktig, men det er helt normalt.
Materiale
Følgende er inkludert:
Funksjoner
You are about to visit a Philips global content pageContinue
Nettstedet vises best med den nyeste versjonen av Microsoft Edge, Google Chrome eller Firefox.