SCY673/83
Strøm som fra et bryst, bidrar til å redusere mateproblemer
Få rolig, behagelig mating. Natural Response-smokken støtter babyens unike drikkerytme, mens AirFree-ventilen er designet for ekstra beskyttelse mot kolikk, gass og refluks. Det er viktig å finne riktig smokk. Se mer informasjon nedenfor.
Den brede, myke og fleksible flaskesmokken er utformet for å etterligne formen og følelsen av et bryst, slik at babyen får tak naturlig og mates komfortabelt.
Natural Response-smokken fungerer med babyens naturlige rytme, noe som gjør det enkelt å kombinere amming og mating med flaske. Flaskesmokken har en unik åpning som bare frigjør melk når babyen drikker aktivt. Når babyen stopper for å svelge og puste, stopper melken også.
Vi lærer alle i vårt eget tempo. Å suge er en ferdighet, og noen babyer utvikler det raskere enn andre. Derfor kan noen babyer ha nyte av vår «Første gjennomstrømming»-smokk (Smokk 0) før du går videre til Natural Response-smokken. Bytt til «Første gjennomstrømming»-sokken når babyen din bruker mer enn 20 minutter på å drikke 50 ml ved bruk av Natural Response-smokker. Prøv en Natural Response-smokk med høyere gjennomstrømningshastighet dersom babyen din leker med smokken i stedet for å drikke eller virker frustrert. Kontakt helsepersonell hvis problemene med matingen vedvarer.
AirFree-ventilen er utformet for å gi ekstra beskyttelse mot mateproblemer. Dette skjer ved at den hindrer at luft kommer inn i den lilles mage ved mating når barnet står oppreist.
Hver baby spiser på sin måte og utvikler seg i sitt eget tempo. Vi har utformet en rekke strømningshastigheter, slik at du kan finne den som er perfekt for babyen din og tilpasse flasken deretter. Hver Natural Response-smokk er laget av myk silikon.
Vi har flyttet til et tempobasert gjennomstrømmingsnavigasjonssystem. Begynn med smokken som følger med flasken. Prøv en lavere gjennomstrømmingshastighet hvis melk lekker fra babyens munn eller babyen gulper. Prøv en høyere gjennomstrømmingshastighet hvis barnet leker med smokken i stedet for å drikke eller virker frustrert. Du kan motta en av pakkestilene når vi gjør denne oppdateringen.
Åpningen til flaskesmokken er utformet for å frigjøre melk kun når babyen mates. Slik kan du trygt unngå melketap, uansett om du er hjemme eller på farten.
Velg ulike brystpumper, flasker og koppdeler, og lag det produktet som fungerer for deg akkurat når du trenger det.
Den ergonomiske flasken er enkel å gripe i alle vinkler for å gi maksimal komfort under mating. Lett for deg og små hender å holde.
Den brede flaskehalsen gjør det enkelt å rengjøre og fylle flasken. Den består bare av noen få deler, da AirFree-ventilen kun har én del.
Philips Avent Natural-flaskene og -smokkene er laget av BPA-fritt* materiale.
Våre nye Natural Response-tåteflasker skiller seg ut fra våre tåteflasker med fri flyt. Akkurat som med amming, kan det ta noen forsøk å få det riktig, men det er helt normalt.
