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Fri frakt fra 1000 NOK
30 dagers angrerett
Utgått
Nivå 1
Bitering for fortenner
Denne biteringen har forskjellige konsistenser for å gi varierende trykk for å lindre babyens smerter når tennene vokser.
BPA-fri – følger EU-direktivet 2011/8/EF.
4.8
av 5
5
Anmeldelser
100%
anbefaler dette produktet
LenatheMom
05/10/2020
Deutschland
Perfekt für die Kleinen
Es war der einzige Beißring, der sich perfekt eignete um den Schmerz zu lindern auch wenn die ersten Schneidezähne durchgebrochen sind um seitlich(re+li) zu kauen. Unsere kleine und uns hat er sehr geholfen. Schade, dass er nicht mehr produziert wird, die jüngste Schwester muss mit weniger guten Produkten auskommen, die kaum Hilfe bieten.
Fordeler
Schmal, perfekt an den Kiefer des Babys angepasst
Ulemper
Nur für die Schneide-und Eckzähne geeignet
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder SCF890/01 Beißring im Tierdesign
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder SCF890/01 Beißring im Tierdesign
billy
24/11/2011
Deutschland
beissring -ohne schadestoffe
so habe ich ein gutes gewissen wenn ich meinem enkel den ring gebe - ungiftig und der zahnentwicklung bestens angepaßt!!!
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder SCF890/01 Beißring im Tierdesign
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder SCF890/01 Beißring im Tierdesign
nenet
22/09/2017
Nederland
Erg veelzijdig gebruik.
Het is de beste bijtring die we tot nu toe hebben gehad. Vooral de rond uiteinde is erg geliefd. Dit omdat het meer lokaal werkt.
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder SCF890/01 Bijtring serie Dierenvormen
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder SCF890/01 Bijtring serie Dierenvormen
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