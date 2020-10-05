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  • Passer til små munner og hender
  • Passer til små munner og hender
  • Passer til små munner og hender

Utgått

AventBitering i Animal-serien

SCF890/01

4.8
| (5) Anmeldelser | 100% anbefaler dette produktet
Passer til små munner og hender
Avent-biteringene SCF890/01 i Animal-serien er uten BPA og masserer babyens såre gommer gjennom alle de forskjellige stadiene ved tannfrembrudd. Den fargerike, lekne designen passer perfekt til babyens hender og munn og bidrar til å lindre smerten ved å få tenner.
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merket er anbefalt av mødre over hele verden1

Bitering som lindrer smerten ved å få tenner

Passer til små munner og hender

  • Nivå 1

  • Bitering for fortenner

Strukturert for at babyen skal tygge på den når fortennene kommer

Strukturert for at babyen skal tygge på den når fortennene kommer

Denne biteringen har forskjellige konsistenser for å gi varierende trykk for å lindre babyens smerter når tennene vokser.

Philips Avent-biteringer er helt uten BPA og ftalat

Philips Avent-biteringer er helt uten BPA og ftalat

BPA-fri – følger EU-direktivet 2011/8/EF.

Kan steriliseres i en Philips Avent-sterilisator

Kan steriliseres i en Philips Avent-sterilisator

Tekniske spesifikasjoner

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Anmeldelser

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4.8

av 5

5

Anmeldelser

100%

anbefaler dette produktet

3
2
1

05/10/2020

Deutschland

Deutschland

Perfekt für die Kleinen

Es war der einzige Beißring, der sich perfekt eignete um den Schmerz zu lindern auch wenn die ersten Schneidezähne durchgebrochen sind um seitlich(re+li) zu kauen. Unsere kleine und uns hat er sehr geholfen. Schade, dass er nicht mehr produziert wird, die jüngste Schwester muss mit weniger guten Produkten auskommen, die kaum Hilfe bieten.

Fordeler

Schmal, perfekt an den Kiefer des Babys angepasst

Ulemper

Nur für die Schneide-und Eckzähne geeignet

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder SCF890/01 Beißring im Tierdesign

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder SCF890/01 Beißring im Tierdesign

24/11/2011

Deutschland

Deutschland

beissring -ohne schadestoffe

so habe ich ein gutes gewissen wenn ich meinem enkel den ring gebe - ungiftig und der zahnentwicklung bestens angepaßt!!!

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder SCF890/01 Beißring im Tierdesign

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder SCF890/01 Beißring im Tierdesign

22/09/2017

Nederland

Nederland

Erg veelzijdig gebruik.

Het is de beste bijtring die we tot nu toe hebben gehad. Vooral de rond uiteinde is erg geliefd. Dit omdat het meer lokaal werkt.

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder SCF890/01 Bijtring serie Dierenvormen

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder SCF890/01 Bijtring serie Dierenvormen

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Ansvarsfraskrivelser

  1. Basert på en nettbasert spørreundersøkelse om kundetilfredshet utført globalt med 8139 brukere av merker og produkter for mor og barn i 2024. 