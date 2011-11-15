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  • Passer til små munner og hender
  • Passer til små munner og hender
  • Passer til små munner og hender

Utgått

AventBitering i Classic-serien

SCF880/01

3.7
| (3) Anmeldelser
Passer til små munner og hender
Philips Avent-biteringene SCF880/01 i Classic-serien er uten BPA og masserer babyens såre gommer gjennom alle de forskjellige stadiene ved tannfrembrudd. Den fargerike, lekne designen passer perfekt til babyens hender og munn og bidrar til å lindre smerten ved å få tenner.
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merket er anbefalt av mødre over hele verden1

Bitering som lindrer smerten ved å få tenner

Passer til små munner og hender

  • Nivå 1

  • Bitering for fortenner

Strukturert for at babyen skal tygge på den når fortennene kommer

Strukturert for at babyen skal tygge på den når fortennene kommer

Denne biteringen har forskjellige konsistenser for å gi varierende trykk for å lindre babyens smerter når tennene vokser.

Philips Avent-biteringer er helt uten BPA og ftalat

Philips Avent-biteringer er helt uten BPA og ftalat

BPA-fri – følger EU-direktivet 2011/8/EF.

Kan steriliseres i en Philips Avent-sterilisator

Kan steriliseres i en Philips Avent-sterilisator

Tekniske spesifikasjoner

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Anmeldelser

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3.7

av 5

3

Anmeldelser

4
3
2

15/11/2011

United Kingdom

United Kingdom

Best teether on the market

It is the best teether I have found on the market and have recommended it to all of my friends who have now purchased the same product on your website. They also agree that this teether is amazing and the best thing they have invested in for their little ones!

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder SCF880/01 Teether Classic Range

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder SCF880/01 Teether Classic Range

15/01/2012

France

France

super produit, très résistant

commandé sur le site, livraison express, et le produit convient bien à mon petit bout de chou qui commence ses dents

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder SCF880/01 Anneau de dentition Classic

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder SCF880/01 Anneau de dentition Classic

15/05/2012

España

España

Poco atractivo para bebes

Compre este producto cuando mi bebe tenia un par de semanas de vida como regalo, lamentablemente ahora que le comenzaron a salir sus dientes siento que es realmente innecesario. Lo mas terrible es que conversando con varios padres todos concluimos que definitivamente los bebes prefieren los chupetes de hule amarillo. Si los clásicos chupetes de goma amarilla.

Denne omtalen gjelder SCF880/01 Línea de mordillos Classic

Denne omtalen gjelder SCF880/01 Línea de mordillos Classic

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  1. Basert på en nettbasert spørreundersøkelse om kundetilfredshet utført globalt med 8139 brukere av merker og produkter for mor og barn i 2024. 