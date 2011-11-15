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Utgått
SCF880/01
Nivå 1
Bitering for fortenner
Denne biteringen har forskjellige konsistenser for å gi varierende trykk for å lindre babyens smerter når tennene vokser.
BPA-fri – følger EU-direktivet 2011/8/EF.
3.7
av 5
3
Anmeldelser
jopke
15/11/2011
United Kingdom
Best teether on the market
It is the best teether I have found on the market and have recommended it to all of my friends who have now purchased the same product on your website. They also agree that this teether is amazing and the best thing they have invested in for their little ones!
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder SCF880/01 Teether Classic Range
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder SCF880/01 Teether Classic Range
monalisa
15/01/2012
France
super produit, très résistant
commandé sur le site, livraison express, et le produit convient bien à mon petit bout de chou qui commence ses dents
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder SCF880/01 Anneau de dentition Classic
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder SCF880/01 Anneau de dentition Classic
tomy1989
15/05/2012
España
Poco atractivo para bebes
Compre este producto cuando mi bebe tenia un par de semanas de vida como regalo, lamentablemente ahora que le comenzaron a salir sus dientes siento que es realmente innecesario. Lo mas terrible es que conversando con varios padres todos concluimos que definitivamente los bebes prefieren los chupetes de hule amarillo. Si los clásicos chupetes de goma amarilla.
Denne omtalen gjelder SCF880/01 Línea de mordillos Classic
Denne omtalen gjelder SCF880/01 Línea de mordillos Classic
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