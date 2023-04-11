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Advanced 2-i-1 damphurtigmikser
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SCF870/20
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Hva er den maksimale koketiden til den kombinerte dampenheten og hurtigmikseren?
Hva er den maksimale koketiden til Philips matlagingsmaskin for babymat?
AventDampsil
AventMålebeger
Philips AventLokk til vannbeholderen
AventVentil for matlagingsmaskin
AventKnivenhet
AventMugge til matlagingsmaskin
Philips AventLokk til kjøkkenmaskin
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