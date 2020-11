Enkel å bruke

Fyll først flasken med melk, og plasser AirFree™-ventilen over kanten. Skru deretter på flaskesmokken. Vipp deretter flasken nedover én gang for å fylle flaskesmokken, og dermed er alt klart. Når du mater babyen, må du passe på at AirFree™-ventilen holder seg på toppen. Flaskesmokken holder seg full av melk, selv når den holdes horisontalt, for enklere oppreist mating.