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  • Utformet for å redusere kolikk, refluks og luftproblemer*
  • Utformet for å redusere kolikk, refluks og luftproblemer*
  • Utformet for å redusere kolikk, refluks og luftproblemer*
  • Utformet for å redusere kolikk, refluks og luftproblemer*
  • Utformet for å redusere kolikk, refluks og luftproblemer*
  • Utformet for å redusere kolikk, refluks og luftproblemer*
  • Utformet for å redusere kolikk, refluks og luftproblemer*
  • Utformet for å redusere kolikk, refluks og luftproblemer*
  • Utformet for å redusere kolikk, refluks og luftproblemer*
  • Utformet for å redusere kolikk, refluks og luftproblemer*
  • Utformet for å redusere kolikk, refluks og luftproblemer*
  • Utformet for å redusere kolikk, refluks og luftproblemer*
  • Utformet for å redusere kolikk, refluks og luftproblemer*
  • Utformet for å redusere kolikk, refluks og luftproblemer*
  • Utformet for å redusere kolikk, refluks og luftproblemer*
  • Utformet for å redusere kolikk, refluks og luftproblemer*
  • Utformet for å redusere kolikk, refluks og luftproblemer*
  • Utformet for å redusere kolikk, refluks og luftproblemer*
  • Utformet for å redusere kolikk, refluks og luftproblemer*
  • Utformet for å redusere kolikk, refluks og luftproblemer*
  • Utformet for å redusere kolikk, refluks og luftproblemer*
  • Utformet for å redusere kolikk, refluks og luftproblemer*
  • Utformet for å redusere kolikk, refluks og luftproblemer*
  • Utformet for å redusere kolikk, refluks og luftproblemer*

Utgått

Philips AventAirFree™-ventil

SCF819/01

2.8
| (13) Anmeldelser
Utformet for å redusere kolikk, refluks og luftproblemer*
Vår unike AirFree-ventil er designet for å hjelpe babyer med å svelge mindre luft når de drikker, ved å holde tuten full av melk under matingen. Det å redusere mengden luft som babyen svelger, bidrar til å redusere vanlige mateproblemer som kolikk, luftproblemer og refluks.
Se alle fordeler
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merket er anbefalt av mødre over hele verden1

Utformet for å redusere kolikk, refluks og luftproblemer*

  • 1 del

Holder melken inne og luften ute, for enkel oppreist mating

Holder melken inne og luften ute, for enkel oppreist mating

Flaskesmokken holder seg full av melk, selv når flasken holdes horisontalt, slik at babyen din kan drikke i en mer naturlig, oppreist stilling. Dette kan redusere luftproblemer og luftinntak og gjøre matetiden mer behagelig for deg og babyen.

Flaskesmokken holder seg full av melk, ikke luft

Flaskesmokken holder seg full av melk, ikke luft

Den unike AirFree™-ventilen vår trekker luften bort fra flaskesmokken, slik at babyen svelger mindre luft når den drikker. Dette kan redusere vanlige mateproblemer som kolikk, luftproblemer og refluks.

Enkel å rengjøre og sette sammen, ettersom AirFree™-ventilen er i ett stykke

Enkel å rengjøre og sette sammen, ettersom AirFree™-ventilen er i ett stykke

AirFree™-ventilen kan enkelt monteres på en hvilken som helst Philips Avent-antikolikkflaske og Classic+-flaske. Den er også enkel å rengjøre siden ventilen består av én del.

Tekniske spesifikasjoner

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Anmeldelser

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2.8

av 5

13

Anmeldelser

4

17/11/2021

Nederland

Nederland

Geen krampjes meer!

Hadden eigenlijk dit ventiel gekocht omdat de baby te klein was voor de opening van fles maat 1 van Avent. Niet alleen kon ze hiermee nu perfect en rustig uit het flesje drinken, haar nachtelijke krampjes zijn ook weg

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder SCF819/01 AirFree™-ventiel

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder SCF819/01 AirFree™-ventiel

20/05/2021

Nederland

Nederland

Lekt niet

Wanneer mensen klagen dat de avent flessen met airfree ventiel lekken dan is het voor 99% zeker dat zij de fles niet goed in elkaar hebben gezet! Wij hadden er ook last van, was in staat ze weg te gooien tot ik er eens goed naar ging kijken. Zowel het airfree ventiel moet juist zitten en het ‘luchtgaatje’ van de speen thv de ring. Sindsdien hebben wij totaal geen lekkages meer!!

Ulemper

Geen

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder SCF819/01 AirFree™-ventiel

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder SCF819/01 AirFree™-ventiel

09/03/2021

Nederland

Nederland

Uitstekend

We zijn er super blij mee! Werkt zeer goed!! We zijn er erf tevreden over.

Fordeler

Goed prijs, werkt goed

Ulemper

Geen

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder SCF819/01 AirFree™-ventiel

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder SCF819/01 AirFree™-ventiel

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Ansvarsfraskrivelser

  1. Basert på en nettbasert spørreundersøkelse om kundetilfredshet utført globalt med 10 109 brukere av merker og produkter for mor og barn i 2023. 

  1. AirFree™-ventilen er utformet slik at babyen svelger mindre luft. Flaskesmokken holder seg full av melk, også når den holdes horisontalt, når du mater babyen sittende. Ved å redusere mengden luft babyen får i seg, bidrar du også til å lindre vanlige problemer som kommer fra mating, som kolikk, refluks og luftproblemer.

  2. To uker gamle babyer som ble matet med en Philips Avent-flaske, viste gjennomgående færre kolikksymptomer sammenlignet med en vanlig flaske og betydelig mindre uro om natten, sammenlignet med babyer som ble matet med en konkurrerende flaske.

  3. Hva er kolikk og hvordan påvirker det babyer? Kolikk forårsakes av at babyer svelger luft under matingen, noe som skaper ubehag i fordøyelsessystemet. Symptomene på kolikk er blant annet gråt, uro, luft i magen og gulping.