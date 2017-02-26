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Utgått

Philips AventSCF813/37 Anti-colic baby bottle

SCF813/37

4.3
| (126) Anmeldelser | 87% anbefaler dette produktet
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Antikolikkventil med dokumentert kolikkhemmende virkning*

Antikolikkventil med dokumentert kolikkhemmende virkning*

Antikolikkventilen er utformet for å gi mindre luft i babyens mage, noe som reduserer kolikk og andre plager. Når babyen mates, bøyes ventilen som er integrert i flaskesmokken, slik at luft slippes inn i flasken. Dette forhindrer at det dannes vakuum og ventilerer luften mot baksiden av flasken. Ventilen holder på luften i flasken og bort fra babyens mage for å redusere kolikk og andre plager.

60 % mindre uro om natten*

60 % mindre uro om natten*

Philips Avent-antikolikkflaske reduserer uro. Babyer som ble matet med Philips Avent-antikolikkflaskene, opplevde 60 % mindre uro om natten enn babyer som ble matet med en konkurrerende antikolikkflaske.*

En riflet struktur forhindrer at flasken klapper sammen for uforstyrret mating

En riflet struktur forhindrer at flasken klapper sammen for uforstyrret mating

Smokkens form sørger for at babyen får et godt grep om flasken, og den riflede strukturen forhindrer at smokken klapper sammen for uforstyrret, komfortabel mating.

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Anmeldelser

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4.3

av 5

126

Anmeldelser

87%

anbefaler dette produktet

26/02/2017

United Kingdom

United Kingdom

A lovely soft teat that is comfortable for baby.

A good large size allowing for extra milk as my son grew hungrier. The teat is super soft and allows for a steady flow of milk. They are extremely easy to keep clean, with no hidden parts.

Denne omtalen gjelder SCF563 Classic+ baby bottle

Denne omtalen gjelder SCF563 Classic+ baby bottle

23/02/2017

United Kingdom

United Kingdom

Great product and easy to adapt to

These bottles are great. LO seems be able to get on with them well however the only real downside is the ergonomics. They feel a bit angular. Also a decent size for everyday use.

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder SCF563 Classic+ baby bottle

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder SCF563 Classic+ baby bottle

31/01/2017

United Kingdom

United Kingdom

Fabulous product

My little boy is 7 months old now and has started feeding himself with his bottle and this is the perfect size for his little hands. The stream of the milk is fast enough for him to get a constant stream but not too fast for it to cover him. They are so easy to wash as there aren't to many lumps and bumps on the bottle itself

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder SCF563 Classic+ baby bottle

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder SCF563 Classic+ baby bottle

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